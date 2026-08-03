Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
Pouzdana nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa akumulatorom od 170 Ah, integrisanim punjačem, bočnim dodatkom za ribanje i sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE. Površinski učinak: 5100 m2/sat.
Serijski opremljena snažnim akumulatorom od 170 Ah i integrisanim punjačem naša kompaktna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa rezervoarima od 110 litara čisti do 5100 m² na sat. Ovo je postignuto zahvaljujući valjkastoj četki radne širine 75 centimetara i jedinici za metenje, kao i bočnom dodatku za ribanje koji povećava radnu površinu za 10 centimetara kako bi se lako očistili sami rubovi ili prostor ispod niskih polica. Sledeće funkcije takođe su deo serijske opreme: sistem za doziranje vode zavisno od brzine i sistem za doziranje sredstava za čišćenje DOSE i uštedu resursa, funkcija Auto Fill za punjenje čistom vodom koja će vam uštedeti vreme te sistem za ispiranje rezervoara za brzo čišćenje rezervoara za prljavu vodu. Sve funkcije su praktične, jednostavne za rukovanje i mogu se koristiti na 30 jezika preko velikog ekrana u boji ili preko prekidača EASY Operation. Integrisani KIK sistem za zaključavanje omogućava individualno dodeljivanje pristupa važnim funkcijama mašine, na taj način efikasno sprečavajući nastanak grešaka u radu. Svetla za dnevnu vožnju takođe su ugrađena radi povećanja pasivne bezbednosti.
Obeležja i prednosti
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Dodatak za bočno ribanje koji štedi vreme i novac
Height-adjustable seat
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|950
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 5100
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3600
|Battery (V/Ah)
|24 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|7
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Potisni pritisak četki (kg)
|75
|Širina okretanja (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 5,7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|59
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2350
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|380
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Savijena usisna šina
- Bočna četka za ribanje
- robusna usisna letva od aluminijuma livenog pod pritiskom
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parking brake
- Integrisani mehanizam za metenje
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
- Height-adjustable seat
- Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
- serijski sa dnevnim svetlom
- malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
- robustan prednji odbojnik
- sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
- ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
- Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
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