Serijski opremljena snažnim akumulatorom od 170 Ah i integrisanim punjačem naša kompaktna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa rezervoarima od 110 litara čisti do 5100 m² na sat. Ovo je postignuto zahvaljujući valjkastoj četki radne širine 75 centimetara i jedinici za metenje, kao i bočnom dodatku za ribanje koji povećava radnu površinu za 10 centimetara kako bi se lako očistili sami rubovi ili prostor ispod niskih polica. Sledeće funkcije takođe su deo serijske opreme: sistem za doziranje vode zavisno od brzine i sistem za doziranje sredstava za čišćenje DOSE i uštedu resursa, funkcija Auto Fill za punjenje čistom vodom koja će vam uštedeti vreme te sistem za ispiranje rezervoara za brzo čišćenje rezervoara za prljavu vodu. Sve funkcije su praktične, jednostavne za rukovanje i mogu se koristiti na 30 jezika preko velikog ekrana u boji ili preko prekidača EASY Operation. Integrisani KIK sistem za zaključavanje omogućava individualno dodeljivanje pristupa važnim funkcijama mašine, na taj način efikasno sprečavajući nastanak grešaka u radu. Svetla za dnevnu vožnju takođe su ugrađena radi povećanja pasivne bezbednosti.