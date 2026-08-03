Izuzetno opremljena i posebno jednostavna i bezbedna za korišćenje, naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp oduševljava svojim fantastičnim rezultatima čišćenja i površinskim učinkom od oko 5400 m² na sat. Pored ostalog, za ovo je zaslužan rezervoar od 150 l za otpadnu i čistu vodu - pri čemu se čistom vodom ovaj rezervoar puni bezbedno i brzo zahvaljujući integrisanoj funkciji automatskog punjenja. Njena radna širina od 90 cm, nova robusna usisna letva napravljena od visokokvalitetnog livenog aluminijuma i baterija od 170 Ah koja ide uz nju čine je optimalno pripremljenom za svaku vrstu primene. Rukovanje ovom mašinom je posebno jednostavno zahvaljujući komandama označenim bojama i velikom displeju u boji, preko koga se mogu podešavati sve važne postavke na 30 jezika. Međutim, kako bi se isključila mogućnost greške operatora, u mašinu je ugrađen naš patentirani KIK sistem zaključavanja preko koga se unapred može odobriti pristup korisnicima. Mašina, osim toga, ima robusnu čeličnu zaštitu od udaraca, velike savitljive valjke i dnevno svetlo, koji su deo standardne opreme radi zaštite korisnika i mašine tokom zahtevnog čišćenja.