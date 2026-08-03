Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp s glavom s tanjirastom četkom radne širine 90 cm, usisnom letvom od livenog aluminijuma, robusnom zaštitom od udaraca, baterijom od 170 Ah i rezervoarom od 150 l.
Izuzetno opremljena i posebno jednostavna i bezbedna za korišćenje, naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp oduševljava svojim fantastičnim rezultatima čišćenja i površinskim učinkom od oko 5400 m² na sat. Pored ostalog, za ovo je zaslužan rezervoar od 150 l za otpadnu i čistu vodu - pri čemu se čistom vodom ovaj rezervoar puni bezbedno i brzo zahvaljujući integrisanoj funkciji automatskog punjenja. Njena radna širina od 90 cm, nova robusna usisna letva napravljena od visokokvalitetnog livenog aluminijuma i baterija od 170 Ah koja ide uz nju čine je optimalno pripremljenom za svaku vrstu primene. Rukovanje ovom mašinom je posebno jednostavno zahvaljujući komandama označenim bojama i velikom displeju u boji, preko koga se mogu podešavati sve važne postavke na 30 jezika. Međutim, kako bi se isključila mogućnost greške operatora, u mašinu je ugrađen naš patentirani KIK sistem zaključavanja preko koga se unapred može odobriti pristup korisnicima. Mašina, osim toga, ima robusnu čeličnu zaštitu od udaraca, velike savitljive valjke i dnevno svetlo, koji su deo standardne opreme radi zaštite korisnika i mašine tokom zahtevnog čišćenja.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Glava četke sa disk tehnikom
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Ugradni punjač
Veliki displej u boji
Jednostavan za upotrebu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|900
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5400
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3800
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|36 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 3,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 8
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- serijski sa dnevnim svetlom
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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