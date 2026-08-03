Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90

Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp s glavom s tanjirastom četkom radne širine 90 cm, usisnom letvom od livenog aluminijuma, robusnom zaštitom od udaraca, baterijom od 170 Ah i rezervoarom od 150 l.

Izuzetno opremljena i posebno jednostavna i bezbedna za korišćenje, naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp oduševljava svojim fantastičnim rezultatima čišćenja i površinskim učinkom od oko 5400 m² na sat. Pored ostalog, za ovo je zaslužan rezervoar od 150 l za otpadnu i čistu vodu - pri čemu se čistom vodom ovaj rezervoar puni bezbedno i brzo zahvaljujući integrisanoj funkciji automatskog punjenja. Njena radna širina od 90 cm, nova robusna usisna letva napravljena od visokokvalitetnog livenog aluminijuma i baterija od 170 Ah koja ide uz nju čine je optimalno pripremljenom za svaku vrstu primene. Rukovanje ovom mašinom je posebno jednostavno zahvaljujući komandama označenim bojama i velikom displeju u boji, preko koga se mogu podešavati sve važne postavke na 30 jezika. Međutim, kako bi se isključila mogućnost greške operatora, u mašinu je ugrađen naš patentirani KIK sistem zaključavanja preko koga se unapred može odobriti pristup korisnicima. Mašina, osim toga, ima robusnu čeličnu zaštitu od udaraca, velike savitljive valjke i dnevno svetlo, koji su deo standardne opreme radi zaštite korisnika i mašine tokom zahtevnog čišćenja.

Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Glava četke sa disk tehnikom
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Ugradni punjač
Veliki displej u boji
Jednostavan za upotrebu
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 900
Radna širina, usisavanje (mm) 1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Teoretski površinski učinak (m²/h) 5400
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3800
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 36 / 170
Trajanje baterije (h) max. 3,5
Vreme punjenja baterije (h) cca. 8
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 220 - 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (kg) 94
Potrošnja vode (l/min) max. 7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 67
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2400
Dozvoljena celokupna težina (kg) 957
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Ugradni punjač
  • Battery and battery charger included
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • Tip brisač: Linatex®
  • robustan prednji odbojnik
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
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Područja primene
  • Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
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