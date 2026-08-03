Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp je potpuno opremljena mašina za čišćenje podova za ekonomično dubinsko čišćenje i održavanje velikih površina. Kompaktno dizajnirana mašina oduševljava svojom velikom okretnošću, odličnom opremom i jednostavnim radom. Nova aluminijumska glava s valjkastim četkama sa integrisanom fiokom metle i DOSE sistemom za doziranje sredstava za čišćenje omogućavaju izvanredne rezultate čišćenja uz minimalni utrošak resursa. Kärcher funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje rezervoara od 150 l čistom vodom deo je standardne opreme. Pored toga, obuhvaćen je i raspršni pištolj za čišćenje rezervoara otpadne vode. U cilju bezbednog i lakog rukovanja B 150 R Bp ima EASY Operation prekidač, veliki displej u boji sa 30 jezika, komande označene bojama i patentirani KIK sistem zaključavanja za isključenje greške operatora. Dnevno svetlo i robusna čelična zaštita od udaraca poboljšavaju bezbednost korisnika i mašine.