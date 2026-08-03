Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
Dolazi s novom aluminijumskom glavom s valjcima, integrisanom fiokom metle i dve valjkaste četke: Naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R B s rezervoarom od 150 l za površinski učinak do 5100 m2/h.
Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp je potpuno opremljena mašina za čišćenje podova za ekonomično dubinsko čišćenje i održavanje velikih površina. Kompaktno dizajnirana mašina oduševljava svojom velikom okretnošću, odličnom opremom i jednostavnim radom. Nova aluminijumska glava s valjkastim četkama sa integrisanom fiokom metle i DOSE sistemom za doziranje sredstava za čišćenje omogućavaju izvanredne rezultate čišćenja uz minimalni utrošak resursa. Kärcher funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje rezervoara od 150 l čistom vodom deo je standardne opreme. Pored toga, obuhvaćen je i raspršni pištolj za čišćenje rezervoara otpadne vode. U cilju bezbednog i lakog rukovanja B 150 R Bp ima EASY Operation prekidač, veliki displej u boji sa 30 jezika, komande označene bojama i patentirani KIK sistem zaključavanja za isključenje greške operatora. Dnevno svetlo i robusna čelična zaštita od udaraca poboljšavaju bezbednost korisnika i mašine.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Sa sistemom za „DOSE” jedinicu za doziranje sredstava za čišćenje
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Sistem ispiranja rezervoara
Veliki displej u boji
Jednostavan za upotrebu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|850
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5100
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3600
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|36 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 11
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Potisni pritisak četki (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2600
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Funkcija metenja
- serijski sa dnevnim svetlom
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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