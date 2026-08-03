Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp sa DOSE sistemom za doziranje sredstava za čišćenje, glavom s tanjirastim četkama, 90 cm radne širine, zapreminom rezervoara od 150 l, baterijom od 240 Ah i integrisanim punjačem baterije.
Kompaktna i okretna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp pri čišćenju podova može postići površinski učinak od oko 5400 m2 na sat. Moćna gel-baterija kojoj nije potrebno održavanje, kapaciteta 240 Ah, garantuje duge etape čišćenja, DOSE sistem za doziranje sredstava za čišćenje zadužen je za ekonomičnu potrošnju, a glava s tanjirastom četkom i 90 cm radne širine pružaju najbolje rezultate čišćenja. B 150 R Bp ima i robusnu zaštitu od udaraca i dnevno svetlo za zaštitu korisnika i mašine. Komande označene žutom bojom i displej sa 30 jezika olakšava podešavanje parametara čišćenja. Uz to, kako bi mogućnost greške operatora bila praktično isključena, u mašinu je integrisan i KIK sistem zaključavanja koji se može koristiti za individualno podešavanje prava pristupa. Kako bi se postigla ušteda vremena pre i nakon primene mašine, ona je opremljena funkcijom automatskog punjenja rezervoara od 150 l čistom vodom i raspršnim pištoljem za pranje rezervoara otpadne vode. Punjač baterije je takođe integrisan kao sastavni deo standardne opreme.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Glava četke sa disk tehnikom
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Sa sistemom za „DOSE” jedinicu za doziranje sredstava za čišćenje
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Veliki displej u boji
Jednostavan za upotrebu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|900
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5400
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3800
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|36 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 11
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- serijski sa dnevnim svetlom
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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