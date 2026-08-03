Kompaktna i okretna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp pri čišćenju podova može postići površinski učinak od oko 5400 m2 na sat. Moćna gel-baterija kojoj nije potrebno održavanje, kapaciteta 240 Ah, garantuje duge etape čišćenja, DOSE sistem za doziranje sredstava za čišćenje zadužen je za ekonomičnu potrošnju, a glava s tanjirastom četkom i 90 cm radne širine pružaju najbolje rezultate čišćenja. B 150 R Bp ima i robusnu zaštitu od udaraca i dnevno svetlo za zaštitu korisnika i mašine. Komande označene žutom bojom i displej sa 30 jezika olakšava podešavanje parametara čišćenja. Uz to, kako bi mogućnost greške operatora bila praktično isključena, u mašinu je integrisan i KIK sistem zaključavanja koji se može koristiti za individualno podešavanje prava pristupa. Kako bi se postigla ušteda vremena pre i nakon primene mašine, ona je opremljena funkcijom automatskog punjenja rezervoara od 150 l čistom vodom i raspršnim pištoljem za pranje rezervoara otpadne vode. Punjač baterije je takođe integrisan kao sastavni deo standardne opreme.