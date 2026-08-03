Robusna, kompaktna, upravljiva, baterijska: Naša baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R B impresivna je u teškim i svakodnevnim radnim uslovima zahvaljujući svojim ključnim karakteristikama i odličnoj standardnoj opremi. Sistem za doziranje sredstva za čišćenje DOSE pomaže u očuvanju resursa i na štedljivi način obavlja poslove čišćenja. Funkcija automatskog punjenja štedi vreme puneći rezervoar od 150 l čistom vodom, dok sistem za automatsko ispiranje olakšava čišćenje rezervoara za otpadnu vodu. Sa dve tanjiraste četke, 90 cm radne širine i novom, veoma robusnom letvom od livenog aluminijuma, mašina bez problema postiže učinak od 5400 m2 na sat. Dnevno svetlo poboljšava vidljivost, a izuzetno robusna čelična zaštita od udaraca s velikim savitljivim valjcima pouzdano štiti i korisnika i mašinu. Rad na B 150 R Bp mašini je veoma lak zahvaljujući velikom displeju u boji na 30 jezika, kao i komandama označenim bojama. Kako bi se osigurala bezbednost, mašina ima patentirani KIK sistem zaključavanja koji omogućava dodeljivanje različitih prava pristupa korisnicima i time praktično isključuje mogućnost greške operatora.