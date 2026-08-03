Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R B sa dve tanjiraste četke, 90 cm radne širine i letvom najnovije generacije za optimalne rezultate čišćenja i površinski učinak od 5400 m2 na sat.
Robusna, kompaktna, upravljiva, baterijska: Naša baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R B impresivna je u teškim i svakodnevnim radnim uslovima zahvaljujući svojim ključnim karakteristikama i odličnoj standardnoj opremi. Sistem za doziranje sredstva za čišćenje DOSE pomaže u očuvanju resursa i na štedljivi način obavlja poslove čišćenja. Funkcija automatskog punjenja štedi vreme puneći rezervoar od 150 l čistom vodom, dok sistem za automatsko ispiranje olakšava čišćenje rezervoara za otpadnu vodu. Sa dve tanjiraste četke, 90 cm radne širine i novom, veoma robusnom letvom od livenog aluminijuma, mašina bez problema postiže učinak od 5400 m2 na sat. Dnevno svetlo poboljšava vidljivost, a izuzetno robusna čelična zaštita od udaraca s velikim savitljivim valjcima pouzdano štiti i korisnika i mašinu. Rad na B 150 R Bp mašini je veoma lak zahvaljujući velikom displeju u boji na 30 jezika, kao i komandama označenim bojama. Kako bi se osigurala bezbednost, mašina ima patentirani KIK sistem zaključavanja koji omogućava dodeljivanje različitih prava pristupa korisnicima i time praktično isključuje mogućnost greške operatora.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Glava četke sa disk tehnikom
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Sistem ispiranja rezervoara
Sa sistemom za „DOSE” jedinicu za doziranje sredstava za čišćenje
Jednostavan za upotrebu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Motor sa četkicama
|Radna širina četke (mm)
|900
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5400
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3800
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Battery (V/Ah)
|36 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 11
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|6
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (kg/g/cm²)
|94 / 89
|Širina okretanja (cm)
|175
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- serijski sa dnevnim svetlom
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.