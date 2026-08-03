Uz moćnu olovnu bateriju od 240 Ah naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp impresivna je u teškim i svakodnevnim uslovima čišćenja, a postiže površinski učinak do 5100 m2 na sat. Glava s valjkastim četkama širine 85 cm sa funkcijom prethodnog metenja i letva najnovije generacije za optimalne rezultate usisavanja napravljene su od robusnog aluminijuma visokog kvaliteta. Mašina ima rezervoare zapremine 2150 l za čistu i otpadnu vodu, koji se brzo pune i praktično čiste zahvaljujući funkciji automatskog punjenja, kao i DOSE sistem za doziranje sredstava za čišćenje koji štedi resurse. Veliki displej u boji znači da se mašinom lako rukuje. Pored toga, integrisani KIK sistem zaključavanja pomaže u isključivanju greške operatora. Dnevno svetlo, koje je deo standardne opreme, vidljivo je izdaleka, a robusna, čelična zaštita od udaraca takođe štiti korisnika i mašinu tokom rada.