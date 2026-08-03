Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
Zahvaljujući svojoj aluminijumskoj glavi s valjkastim četkama sa funkcijom prethodnog metenja i radnom širinom od 85 cm, naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 Bp može postići površinski učinak do 5100 m2 na sat.
Uz moćnu olovnu bateriju od 240 Ah naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp impresivna je u teškim i svakodnevnim uslovima čišćenja, a postiže površinski učinak do 5100 m2 na sat. Glava s valjkastim četkama širine 85 cm sa funkcijom prethodnog metenja i letva najnovije generacije za optimalne rezultate usisavanja napravljene su od robusnog aluminijuma visokog kvaliteta. Mašina ima rezervoare zapremine 2150 l za čistu i otpadnu vodu, koji se brzo pune i praktično čiste zahvaljujući funkciji automatskog punjenja, kao i DOSE sistem za doziranje sredstava za čišćenje koji štedi resurse. Veliki displej u boji znači da se mašinom lako rukuje. Pored toga, integrisani KIK sistem zaključavanja pomaže u isključivanju greške operatora. Dnevno svetlo, koje je deo standardne opreme, vidljivo je izdaleka, a robusna, čelična zaštita od udaraca takođe štiti korisnika i mašinu tokom rada.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Sa sistemom za „DOSE” jedinicu za doziranje sredstava za čišćenje
Sistem ispiranja rezervoara
Veliki displej u boji
Jednostavan za upotrebu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Motor sa četkicama
|Radna širina četke (mm)
|850
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5100
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3600
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Battery (V/Ah)
|36 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 11
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|6
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Potisni pritisak četki (kg/g/cm²)
|94 / 505
|Širina okretanja (cm)
|175
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2600
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Funkcija metenja
- serijski sa dnevnim svetlom
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Za primenu u proizvodnji, logistici i teškoj industriji i skladištima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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