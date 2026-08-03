Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Standardna oprema naše nasedne mašine za ribanje i sušenje B 150 R Bp obuhvata glavu s valjkastim četkama radne širine 85 cm, bočnu četku i robusnu aluminijumsku letvu.
Odlično opremljena nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp s dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integrisanim punjačem i dnevnim svetlom izuzetno je učinkovita tokom dubinskog čišćenja i održavanja, a njen površinski učinak je 5100 m2 na sat. Optimalni rezultati čišćenja garantovani su zahvaljujući glavi s valjkastim četkama od livenog aluminijuma širine 85 cm s funkcijom prethodnog metenja, dvostranim četkama koje sakupljaju otpatke s bočnih strana radne širine, našem DOSE sistemu za doziranje sredstava za čišćenje koji štedi resurse i moćnoj, robusnoj aluminijumskoj letvi. Pored toga, funkcija automatskog punjenja i automatsko ispiranje rezervoara omogućavaju da rezervoar čiste i otpadne vode od 150 l bude brzo napunjen i očišćen. Veliki displej u boji, koji se može podesiti na neki od 30 jezika, i patentirani KIK sistem zaključavanja čine rad jednako jednostavnim kao i bezbednim. Mogućnost da se različitim korisnicima dodeli različito pravo pristupa programima efikasna je u sprečavanju greške operatora.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Sa sistemom za „DOSE” jedinicu za doziranje sredstava za čišćenje
Sistem ispiranja rezervoara
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Veliki displej u boji
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|850
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5100
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3600
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Battery (V/Ah)
|36 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 11
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Potisni pritisak četki (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2600
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
- Bočne četke
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Funkcija metenja
- serijski sa dnevnim svetlom
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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