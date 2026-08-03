Odlično opremljena nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp s dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integrisanim punjačem i dnevnim svetlom izuzetno je učinkovita tokom dubinskog čišćenja i održavanja, a njen površinski učinak je 5100 m2 na sat. Optimalni rezultati čišćenja garantovani su zahvaljujući glavi s valjkastim četkama od livenog aluminijuma širine 85 cm s funkcijom prethodnog metenja, dvostranim četkama koje sakupljaju otpatke s bočnih strana radne širine, našem DOSE sistemu za doziranje sredstava za čišćenje koji štedi resurse i moćnoj, robusnoj aluminijumskoj letvi. Pored toga, funkcija automatskog punjenja i automatsko ispiranje rezervoara omogućavaju da rezervoar čiste i otpadne vode od 150 l bude brzo napunjen i očišćen. Veliki displej u boji, koji se može podesiti na neki od 30 jezika, i patentirani KIK sistem zaključavanja čine rad jednako jednostavnim kao i bezbednim. Mogućnost da se različitim korisnicima dodeli različito pravo pristupa programima efikasna je u sprečavanju greške operatora.