Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee

Disk glava četke sa radnom širinom od 90 cm, litijumske baterije i robustan aluminijumski usisivač su standardni. Površinski učinak od 7.200 m²/h i radna brzina od 8 km/h.

Vrhunski B 150 R mašina za pranje i sušenje podova sa sedištem, sa dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integrisanim punjačem baterije i dnevnim svetlom za vožnju, postiže impresivne rezultate sa površinskim učinkom od nešto više od 7.200 m² na sat. Glava sa disk četkom širine 90 cm u kombinaciji sa našim ekonomičnim DOSE sistemom za doziranje deterdženta, eco!efficiency režimom, sistemom za doziranje vode zavisno od brzine i snažnom, robusnom aluminijumskom usisnom granom pruža najbolje rezultate čišćenja. Litijum-jonske baterije sa dugom garancijom proizvođača čine čišćenje jednostavnim: nema potrebe za zamenom baterije tokom radnog veka uređaja, poseduje funkcije brzog i međupunjenja, nudi bezbedno rukovanje i najbolje ukupne troškove vlasništva (TCO). Uz funkciju automatskog punjenja i automatsko ispiranje rezervoara, rezervoari za čistu i prljavu vodu od 150 litara mogu se brzo napuniti ili očistiti radi dodatne pogodnosti. Patentirani KIK sistem ključeva efikasno sprečava greške rukovaoca putem individualnih prava pristupa. Sa brzinom vožnje od 8 km/h i senzorom ugla upravljanja.

Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
  • Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
  • Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
  • Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava četke sa disk tehnikom
  • Jednostavna zamena tanjirastih četki i pogonskih pločica.
  • Tanjiraste četke mogu biti različite tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
  • Modeli diskova za čišćenje, posebno namenjeni za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
  • Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Sa sistemom za „DOSE” jedinicu za doziranje sredstava za čišćenje
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Sistem ispiranja rezervoara
  • Jednostavno čišćenje rezervoara prljave vode.
  • Do 70% manje vode u poređenju sa čišćenjem običnim crevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
  • Još tiši i time idealan za područja osetljiva na buku (Daytime Cleaning, bolnica, hotel itd.).
Jednostavan za upotrebu
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
  • Lakše rukovanje i kraće vreme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 900
Radna širina, usisavanje (mm) 1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Teoretski površinski učinak (m²/h) 5400
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3800
Tip baterije minimalno održavanje
Battery (V/Ah) 36 / 240
Trajanje baterije (h) max. 5
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 220 - 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Potrošnja vode (l/min) max. 7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 67
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2800
Dozvoljena celokupna težina (kg) 957
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Ugradni punjač
  • Battery and battery charger included
  • Savijena usisna šina
  • Bočne četke
  • kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Sistem ispiranja rezervoara
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • Tip brisač: Linatex®
  • robustan prednji odbojnik
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
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Područja primene
  • Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
Pribor
Sredstva za čišćenje