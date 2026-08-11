Vrhunski B 150 R mašina za pranje i sušenje podova sa sedištem, sa dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integrisanim punjačem baterije i dnevnim svetlom za vožnju, postiže impresivne rezultate sa površinskim učinkom od nešto više od 7.200 m² na sat. Glava sa disk četkom širine 90 cm u kombinaciji sa našim ekonomičnim DOSE sistemom za doziranje deterdženta, eco!efficiency režimom, sistemom za doziranje vode zavisno od brzine i snažnom, robusnom aluminijumskom usisnom granom pruža najbolje rezultate čišćenja. Litijum-jonske baterije sa dugom garancijom proizvođača čine čišćenje jednostavnim: nema potrebe za zamenom baterije tokom radnog veka uređaja, poseduje funkcije brzog i međupunjenja, nudi bezbedno rukovanje i najbolje ukupne troškove vlasništva (TCO). Uz funkciju automatskog punjenja i automatsko ispiranje rezervoara, rezervoari za čistu i prljavu vodu od 150 litara mogu se brzo napuniti ili očistiti radi dodatne pogodnosti. Patentirani KIK sistem ključeva efikasno sprečava greške rukovaoca putem individualnih prava pristupa. Sa brzinom vožnje od 8 km/h i senzorom ugla upravljanja.