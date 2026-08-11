Mašina za ribanje i sušenje B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
Disk glava četke sa radnom širinom od 90 cm, litijumske baterije i robustan aluminijumski usisivač su standardni. Površinski učinak od 7.200 m²/h i radna brzina od 8 km/h.
Vrhunski B 150 R mašina za pranje i sušenje podova sa sedištem, sa dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integrisanim punjačem baterije i dnevnim svetlom za vožnju, postiže impresivne rezultate sa površinskim učinkom od nešto više od 7.200 m² na sat. Glava sa disk četkom širine 90 cm u kombinaciji sa našim ekonomičnim DOSE sistemom za doziranje deterdženta, eco!efficiency režimom, sistemom za doziranje vode zavisno od brzine i snažnom, robusnom aluminijumskom usisnom granom pruža najbolje rezultate čišćenja. Litijum-jonske baterije sa dugom garancijom proizvođača čine čišćenje jednostavnim: nema potrebe za zamenom baterije tokom radnog veka uređaja, poseduje funkcije brzog i međupunjenja, nudi bezbedno rukovanje i najbolje ukupne troškove vlasništva (TCO). Uz funkciju automatskog punjenja i automatsko ispiranje rezervoara, rezervoari za čistu i prljavu vodu od 150 litara mogu se brzo napuniti ili očistiti radi dodatne pogodnosti. Patentirani KIK sistem ključeva efikasno sprečava greške rukovaoca putem individualnih prava pristupa. Sa brzinom vožnje od 8 km/h i senzorom ugla upravljanja.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava četke sa disk tehnikom
- Jednostavna zamena tanjirastih četki i pogonskih pločica.
- Tanjiraste četke mogu biti različite tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli diskova za čišćenje, posebno namenjeni za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Sa sistemom za „DOSE” jedinicu za doziranje sredstava za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Sistem ispiranja rezervoara
- Jednostavno čišćenje rezervoara prljave vode.
- Do 70% manje vode u poređenju sa čišćenjem običnim crevom za vodu.
- Bolja higijena.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
- Još tiši i time idealan za područja osetljiva na buku (Daytime Cleaning, bolnica, hotel itd.).
Jednostavan za upotrebu
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
- Lakše rukovanje i kraće vreme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|900
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5400
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3800
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Battery (V/Ah)
|36 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2800
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
- Bočne četke
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- serijski sa dnevnim svetlom
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
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Područja primene
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.