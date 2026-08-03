Opremljena moćnom letvom poslednje generacije od livenog aluminijuma, glavom s tanjirastom četkom radne širine 90 cm i DOSE sistemom za doziranje sredstava za čišćenje koji štedi resurse, naša kompaktna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp oduševljava izvanrednim rezultatima čišćenja. Uz to je veoma jednostavna i bezbedna za rukovanje. Pored ostalih stvari za to je zaslužan veliki displej u boji sa 30 jezika i patentiranim KIK sistemom zaključavanja, preko koga se različitim korisnicima mogu dodeliti drugačija prava pristupa, a time isključiti mogućnost greške operatora. Mašina je, osim toga, opremljena sistemom automatskog punjenja, koji brzo puni rezervoar od 200 l čistom vodom, kao i sistemom za automatsko ispiranje rezervoara, zahvaljujući kome je čišćenje rezervoara otpadne vode praktično. Njen ugrađeni punjač olakšava punjenje moćne baterije od 240 Ah. Za bolju vidljivost ugrađena su i dnevna svetla, a B 200 R Bp je od oštećivanja zaštićen čeličnom zaštitom od udarca.