Mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp može očistiti 5400 m² za jedan sat. Mašina, koja ima glavu s tanjirastom četkom i 90 cm radne širine, dolazi s baterijom od 240 Ah i njenim punjačem.
Opremljena moćnom letvom poslednje generacije od livenog aluminijuma, glavom s tanjirastom četkom radne širine 90 cm i DOSE sistemom za doziranje sredstava za čišćenje koji štedi resurse, naša kompaktna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp oduševljava izvanrednim rezultatima čišćenja. Uz to je veoma jednostavna i bezbedna za rukovanje. Pored ostalih stvari za to je zaslužan veliki displej u boji sa 30 jezika i patentiranim KIK sistemom zaključavanja, preko koga se različitim korisnicima mogu dodeliti drugačija prava pristupa, a time isključiti mogućnost greške operatora. Mašina je, osim toga, opremljena sistemom automatskog punjenja, koji brzo puni rezervoar od 200 l čistom vodom, kao i sistemom za automatsko ispiranje rezervoara, zahvaljujući kome je čišćenje rezervoara otpadne vode praktično. Njen ugrađeni punjač olakšava punjenje moćne baterije od 240 Ah. Za bolju vidljivost ugrađena su i dnevna svetla, a B 200 R Bp je od oštećivanja zaštićen čeličnom zaštitom od udarca.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Glava četke sa disk tehnikom
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Sa sistemom za „DOSE” jedinicu za doziranje sredstava za čišćenje
Sistem ispiranja rezervoara
Veliki displej u boji
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|900
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|200 / 200
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5100
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Battery (V/Ah)
|36 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 11
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Potisni pritisak četki (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|2400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|994
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
- robusna usisna letva od aluminijuma livenog pod pritiskom
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- serijski sa dnevnim svetlom
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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