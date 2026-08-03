Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp oduševljava jednostavnošću rada, optimalnim rezultatima čišćenja i udobnim rukovanjem. Njen kompaktni dizajn znači da se njome može lako manevrisati čak i u najneobičnijem prostoru, dok glava s valjkastim četkama širine 85 cm s jedinicom za prethodno metenje i snažne performanse nove usisne letve od livenog aluminijuma završavaju sav vaš posao. Sistem za doziranje sredstava za čišćenje DOSE omogućava štedljivu potrošnju dragocenih resursa. Pre početka primene, funkcija automatskog punjenja omogućava da rezervoar od 200 l brzo bude napunjen čistom vodom. Sistem za automatsko ispiranje rezervoara čini čišćenje rezervoara otpadne vode praktičnim. Pametno osmišljen EASY Operation prekidač, komande označene bojama, kao i veliki displej u boji sa 30 jezika omogućavaju jednostavan rad na mašini. Pored toga, jasna vidljivost pod uključenim dnevnim svetlima i robusna, čelična zaštita od udaraca pružaju bezbednost ljudima i zaštitu mašini.