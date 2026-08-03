Mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Sa sistemom za ispiranje rezervoara otpadne vode od 200 l i DOSE jedinicom za doziranje sredstva za čišćenje za maksimalnu efikasnost: Naša baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp.
Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp oduševljava jednostavnošću rada, optimalnim rezultatima čišćenja i udobnim rukovanjem. Njen kompaktni dizajn znači da se njome može lako manevrisati čak i u najneobičnijem prostoru, dok glava s valjkastim četkama širine 85 cm s jedinicom za prethodno metenje i snažne performanse nove usisne letve od livenog aluminijuma završavaju sav vaš posao. Sistem za doziranje sredstava za čišćenje DOSE omogućava štedljivu potrošnju dragocenih resursa. Pre početka primene, funkcija automatskog punjenja omogućava da rezervoar od 200 l brzo bude napunjen čistom vodom. Sistem za automatsko ispiranje rezervoara čini čišćenje rezervoara otpadne vode praktičnim. Pametno osmišljen EASY Operation prekidač, komande označene bojama, kao i veliki displej u boji sa 30 jezika omogućavaju jednostavan rad na mašini. Pored toga, jasna vidljivost pod uključenim dnevnim svetlima i robusna, čelična zaštita od udaraca pružaju bezbednost ljudima i zaštitu mašini.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Sa sistemom za „DOSE” jedinicu za doziranje sredstava za čišćenje
Sistem ispiranja rezervoara
Veliki displej u boji
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|850
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|200 / 200
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5100
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Battery (V/Ah)
|36 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 11
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Potisni pritisak četki (kg)
|97
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2600
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|994
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
- Bočne četke
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Funkcija metenja
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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