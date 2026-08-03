Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90
Baterijska nasedna mašina B 200 R + R 90 za ribanje i sušenje. Sa rezervoarom od 200 litara, efikasnijom tehnologijom četke, radnom širinom od 90 cm i FACT sistemom za regulaciju brzine četke.
Jednostavan za rad zahvaljujući EASY Operation sistemu, velikom displeju u boji i radnim elementima različitih boja: Naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90 radne širine 90 cm, sa dokazanom tehnologijom četke i trostepenom kontrolom brzine četke (Fact). Baterijska, kompaktna i veoma ekonomična mašina, zahvaljujući eco!efficiency režimu, oduševljava u čišćenju enterijera površine između 2500 i 7000 m². Uz inovativni KIK sistem zaključavanja, greške u radu do kojih može doći pristupom neovlašćenih lica su efikasno eliminisane, dok veliki i jasno organizovan displej u boji pojednostavljuje izbor režima za čišćenje. Uz Auto Fill funkciju za jednostavno i brzo punjenje rezervoara od 200 litara čistom vodom, patentirani sistem ispiranja za higijensko ispiranje rezervoara za prljavu vodu i Dose sistem za doziranje sredstava za čišćenje koji garantuje ujednačeno i precizno doziranje sredstava za čišćenje, opciono se može izabrati još nekoliko praktičnih funkcija. Na raspolaganju je i još: Povezivanje mašinom sa našim Kärcher Fleet sistemom za upravljanje flotom preko interneta.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
- Još tiši, pa je idealan za područja osetljiva na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli itd.).
Auto-Fill (opcija)
- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izbor od četiri baterije
- Dostupne su i baterije koje ne zahtevaju održavanje ili zahtevaju malo održavanje od 36 V / 180 Ah ili 240 Ah.
Veliki displej u boji
- Pregledan prikaz aktuelnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Sistem ispiranja rezervoara (opcija)
- Jednostavno čišćenje rezervoara prljave vode.
- Do 70% manje vode u poređenju sa čišćenjem običnim crevom za vodu.
- Bolja higijena.
Ugradni punjač
- Nije potreban zaseban punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Jedinica za doziranje sredstva za čišćenje – DOSE (opciono)
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|900
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|200 / 200
|Posuda za otpad (l)
|9
|Battery (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|505
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|2600
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|994
|Težina bez pribora (kg)
|629
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2046 x 1200 x 1420
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Battery
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Integrisani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Za upotrebu u proizvodnim oblastima, kao što su fabričke zgrade.
- Idealan je i za sektor logistike, na primer za čišćenje skladišta
- Za brzo i efikasno čišćenje i održavanje u tržnim centrima.
- Javne garaže