Jednostavan za rad zahvaljujući EASY Operation sistemu, velikom displeju u boji i radnim elementima različitih boja: Naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90 radne širine 90 cm, sa dokazanom tehnologijom četke i trostepenom kontrolom brzine četke (Fact). Baterijska, kompaktna i veoma ekonomična mašina, zahvaljujući eco!efficiency režimu, oduševljava u čišćenju enterijera površine između 2500 i 7000 m². Uz inovativni KIK sistem zaključavanja, greške u radu do kojih može doći pristupom neovlašćenih lica su efikasno eliminisane, dok veliki i jasno organizovan displej u boji pojednostavljuje izbor režima za čišćenje. Uz Auto Fill funkciju za jednostavno i brzo punjenje rezervoara od 200 litara čistom vodom, patentirani sistem ispiranja za higijensko ispiranje rezervoara za prljavu vodu i Dose sistem za doziranje sredstava za čišćenje koji garantuje ujednačeno i precizno doziranje sredstava za čišćenje, opciono se može izabrati još nekoliko praktičnih funkcija. Na raspolaganju je i još: Povezivanje mašinom sa našim Kärcher Fleet sistemom za upravljanje flotom preko interneta.