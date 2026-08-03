Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90

Baterijska nasedna mašina B 200 R + R 90 za ribanje i sušenje. Sa rezervoarom od 200 litara, efikasnijom tehnologijom četke, radnom širinom od 90 cm i FACT sistemom za regulaciju brzine četke.

Jednostavan za rad zahvaljujući EASY Operation sistemu, velikom displeju u boji i radnim elementima različitih boja: Naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90 radne širine 90 cm, sa dokazanom tehnologijom četke i trostepenom kontrolom brzine četke (Fact). Baterijska, kompaktna i veoma ekonomična mašina, zahvaljujući eco!efficiency režimu, oduševljava u čišćenju enterijera površine između 2500 i 7000 m². Uz inovativni KIK sistem zaključavanja, greške u radu do kojih može doći pristupom neovlašćenih lica su efikasno eliminisane, dok veliki i jasno organizovan displej u boji pojednostavljuje izbor režima za čišćenje. Uz Auto Fill funkciju za jednostavno i brzo punjenje rezervoara od 200 litara čistom vodom, patentirani sistem ispiranja za higijensko ispiranje rezervoara za prljavu vodu i Dose sistem za doziranje sredstava za čišćenje koji garantuje ujednačeno i precizno doziranje sredstava za čišćenje, opciono se može izabrati još nekoliko praktičnih funkcija. Na raspolaganju je i još: Povezivanje mašinom sa našim Kärcher Fleet sistemom za upravljanje flotom preko interneta.

Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
  • Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
  • Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
  • Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
  • Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
  • Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
  • Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
  • Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
  • Još tiši, pa je idealan za područja osetljiva na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli itd.).
Auto-Fill (opcija)
  • Automatic fresh water tank filling.
  • Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izbor od četiri baterije
  • Dostupne su i baterije koje ne zahtevaju održavanje ili zahtevaju malo održavanje od 36 V / 180 Ah ili 240 Ah.
Veliki displej u boji
  • Pregledan prikaz aktuelnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Sistem ispiranja rezervoara (opcija)
  • Jednostavno čišćenje rezervoara prljave vode.
  • Do 70% manje vode u poređenju sa čišćenjem običnim crevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Ugradni punjač
  • Nije potreban zaseban punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Jedinica za doziranje sredstva za čišćenje – DOSE (opciono)
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 900
Radna širina, usisavanje (mm) 1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 200 / 200
Posuda za otpad (l) 9
Battery (V) 36
Trajanje baterije (h) max. 5
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 600 - 1300
Potisni pritisak četki (g/cm²) 505
Potrošnja vode (l/min) max. 7
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 2600
Dozvoljena celokupna težina (kg) 994
Težina bez pribora (kg) 629
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2046 x 1200 x 1420

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 2 Kom
  • Battery
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Integrisani mehanizam za metenje
  • Funkcija metenja
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90
Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90
Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90
Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90
Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90
Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90
Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90
Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 90
Područja primene
  • Za upotrebu u proizvodnim oblastima, kao što su fabričke zgrade.
  • Idealan je i za sektor logistike, na primer za čišćenje skladišta
  • Za brzo i efikasno čišćenje i održavanje u tržnim centrima.
  • Javne garaže
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Sredstva za čišćenje