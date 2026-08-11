Mašina za ribanje i sušenje B 250 R + D 100

Savršena za dubinsko čišćenje, održavanje i poliranje velikih površina: nasedna mašina B 250 R + D 100 za ribanje i sušenje sa disk tehnologijom. Baterijska, kompaktna mašina.

Maksimalno kompaktna, sa radnom širinom koja je neophodna: naša baterijska nasedna B 250 R + D 100 mašina za ribanje i sušenje sa disk četkom oduševljava u čišćenju i nezi površina veličine do 12.000 m². Snažna baterija (36 V/630 Ah) i rezervoar od 250 litara omogućavaju duge intervale čišćenja, dok kratko međuosovinsko rastojanje pruža maksimalnu upravljivost i upotrebu u skučenom prostoru. Mašina je raspoloživa u brojnim konfiguracija i njome se veoma lako rukuje zahvaljujući radnim elementima različitih boja, prekidaču EASY Operation i velikom displeju u boji za podešavanje i prilagođavanje režima čišćenja, dok inovativni KIK sistem zaključavanja praktično eliminiše pojavu greške u radu. Naš patentirani eco!efficiency aktiviran dodirom dugmeta smanjuje snagu trubine i zapreminu vode, automatski značajno smanjujući potrošnju struje i vode. Na zahtev je moguće povezati je sa našim Kärcher Fleet sistemom za upravljanje flotom na oblaku kroz koji se može vršiti optimizovano praćenje i iskorišćenje mašine.

Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 1000
Radna širina, usisavanje (mm) 1060
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 250 / 250
Teoretski površinski učinak (m²/h) 8000
Praktičan površinski učinak (m²/h) 6000
Tip baterije minimalno održavanje
Battery (V/Ah) 36 / 630
Trajanje baterije (h) max. 6
Brzina četke (rpm) 140
Potisni pritisak četki (g/cm²) 35
Potrošnja vode (l/min) 8
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 67
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 4600
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1900 x 1060 x 1550

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje B 250 R + D 100
Mašina za ribanje i sušenje B 250 R + D 100
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