Mašina za ribanje i sušenje B 250 R + D 100
Savršena za dubinsko čišćenje, održavanje i poliranje velikih površina: nasedna mašina B 250 R + D 100 za ribanje i sušenje sa disk tehnologijom. Baterijska, kompaktna mašina.
Maksimalno kompaktna, sa radnom širinom koja je neophodna: naša baterijska nasedna B 250 R + D 100 mašina za ribanje i sušenje sa disk četkom oduševljava u čišćenju i nezi površina veličine do 12.000 m². Snažna baterija (36 V/630 Ah) i rezervoar od 250 litara omogućavaju duge intervale čišćenja, dok kratko međuosovinsko rastojanje pruža maksimalnu upravljivost i upotrebu u skučenom prostoru. Mašina je raspoloživa u brojnim konfiguracija i njome se veoma lako rukuje zahvaljujući radnim elementima različitih boja, prekidaču EASY Operation i velikom displeju u boji za podešavanje i prilagođavanje režima čišćenja, dok inovativni KIK sistem zaključavanja praktično eliminiše pojavu greške u radu. Naš patentirani eco!efficiency aktiviran dodirom dugmeta smanjuje snagu trubine i zapreminu vode, automatski značajno smanjujući potrošnju struje i vode. Na zahtev je moguće povezati je sa našim Kärcher Fleet sistemom za upravljanje flotom na oblaku kroz koji se može vršiti optimizovano praćenje i iskorišćenje mašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|1000
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1060
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|250 / 250
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|8000
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|6000
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Battery (V/Ah)
|36 / 630
|Trajanje baterije (h)
|max. 6
|Brzina četke (rpm)
|140
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|35
|Potrošnja vode (l/min)
|8
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 4600
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1900 x 1060 x 1550
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Sistem s 2 rezervoara