Maksimalno kompaktna, sa radnom širinom koja je neophodna: naša baterijska nasedna B 250 R + D 100 mašina za ribanje i sušenje sa disk četkom oduševljava u čišćenju i nezi površina veličine do 12.000 m². Snažna baterija (36 V/630 Ah) i rezervoar od 250 litara omogućavaju duge intervale čišćenja, dok kratko međuosovinsko rastojanje pruža maksimalnu upravljivost i upotrebu u skučenom prostoru. Mašina je raspoloživa u brojnim konfiguracija i njome se veoma lako rukuje zahvaljujući radnim elementima različitih boja, prekidaču EASY Operation i velikom displeju u boji za podešavanje i prilagođavanje režima čišćenja, dok inovativni KIK sistem zaključavanja praktično eliminiše pojavu greške u radu. Naš patentirani eco!efficiency aktiviran dodirom dugmeta smanjuje snagu trubine i zapreminu vode, automatski značajno smanjujući potrošnju struje i vode. Na zahtev je moguće povezati je sa našim Kärcher Fleet sistemom za upravljanje flotom na oblaku kroz koji se može vršiti optimizovano praćenje i iskorišćenje mašine.