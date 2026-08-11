Mašina za ribanje i sušenje B 250 R I + R 120

Baterijsku kombinovanu nasednu mašinu B 250 R I + R 120 za ribanje i sušenje sa eco!efficiency režimom karakteriše sofisticirana tehnologija valjka radne širine 120 cm i dodatak za metenje.

Kombinovana nasedna mašina B 250 R I + R 120 za ribanje i sušenje ima praktičnu metlu koja dugotrajno metenje čini nepotrebnim i 120 centimetara široku valjkastu četku čija se brzina zahvaljujući FACT funkciji može prema trenutnim zahtevima optimalno podesiti za rad u nekom od tri stepena. Veliki rezervoar za vodu (250 l) i trajna baterija (36 V / 630 Ah) garantuju duge intervale rada, dok okrugli filter i automatsko čišćenje filtera omogućavaju rad bez izbacivanja prašine. Mašinom, koja je raspoloživa u nekoliko konfiguracija, veoma se lako rukuje zahvaljujući radnim elementima različitih boja, prekidaču EASY Operation i velikom displeju u boji za podešavanje i prilagođavanje režima čišćenja. KIK sistem uglavnom eliminiše greške u radu. Režim eco!efficiency aktiviran dodirom dugmeta smanjuje snagu trubine, zapreminu vode i brzinu valjka – a vreme rada se automatski produžava za oko 20 procenata. Opciono se mašina može povezati na Kärcher Fleet, našim sistemom za upravljanje flotom preko oblaka. Mašina se ovim sistemom može pratiti u realnom vremenu i tako optimizovati njeno iskorišćenje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 1200
Radna širina, usisavanje (mm) 1420
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 250 / 250
Posuda za otpad (l) 24 / 60
Tip baterije minimalno održavanje
Battery (V/Ah) 36 / 630
Trajanje baterije (h) max. 5
Brzina četke (rpm) 600 - 1200
Potisni pritisak četki (g/cm²) 230
Potrošnja vode (l/min) 8
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 67
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 6900
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2730 x 1260 x 1550

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 2 Kom
  • Bočne četke

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Integrisani mehanizam za metenje
  • Podesivi volan
  • Funkcija metenja
  • Usisna jedinica za metenje (uključujući bočnu metlu)
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Tip brisač: otporan na ulja
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 250 R I + R 120
Mašina za ribanje i sušenje B 250 R I + R 120
Mašina za ribanje i sušenje B 250 R I + R 120
Mašina za ribanje i sušenje B 250 R I + R 120
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