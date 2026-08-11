Mašina za ribanje i sušenje B 250 R I + R 120
Baterijsku kombinovanu nasednu mašinu B 250 R I + R 120 za ribanje i sušenje sa eco!efficiency režimom karakteriše sofisticirana tehnologija valjka radne širine 120 cm i dodatak za metenje.
Kombinovana nasedna mašina B 250 R I + R 120 za ribanje i sušenje ima praktičnu metlu koja dugotrajno metenje čini nepotrebnim i 120 centimetara široku valjkastu četku čija se brzina zahvaljujući FACT funkciji može prema trenutnim zahtevima optimalno podesiti za rad u nekom od tri stepena. Veliki rezervoar za vodu (250 l) i trajna baterija (36 V / 630 Ah) garantuju duge intervale rada, dok okrugli filter i automatsko čišćenje filtera omogućavaju rad bez izbacivanja prašine. Mašinom, koja je raspoloživa u nekoliko konfiguracija, veoma se lako rukuje zahvaljujući radnim elementima različitih boja, prekidaču EASY Operation i velikom displeju u boji za podešavanje i prilagođavanje režima čišćenja. KIK sistem uglavnom eliminiše greške u radu. Režim eco!efficiency aktiviran dodirom dugmeta smanjuje snagu trubine, zapreminu vode i brzinu valjka – a vreme rada se automatski produžava za oko 20 procenata. Opciono se mašina može povezati na Kärcher Fleet, našim sistemom za upravljanje flotom preko oblaka. Mašina se ovim sistemom može pratiti u realnom vremenu i tako optimizovati njeno iskorišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|1200
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1420
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|250 / 250
|Posuda za otpad (l)
|24 / 60
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Battery (V/Ah)
|36 / 630
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1200
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|230
|Potrošnja vode (l/min)
|8
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 6900
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2730 x 1260 x 1550
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Bočne četke
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Integrisani mehanizam za metenje
- Podesivi volan
- Funkcija metenja
- Usisna jedinica za metenje (uključujući bočnu metlu)
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
- Tip brisač: otporan na ulja
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje