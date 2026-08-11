Kombinovana nasedna mašina B 250 R I + R 120 za ribanje i sušenje ima praktičnu metlu koja dugotrajno metenje čini nepotrebnim i 120 centimetara široku valjkastu četku čija se brzina zahvaljujući FACT funkciji može prema trenutnim zahtevima optimalno podesiti za rad u nekom od tri stepena. Veliki rezervoar za vodu (250 l) i trajna baterija (36 V / 630 Ah) garantuju duge intervale rada, dok okrugli filter i automatsko čišćenje filtera omogućavaju rad bez izbacivanja prašine. Mašinom, koja je raspoloživa u nekoliko konfiguracija, veoma se lako rukuje zahvaljujući radnim elementima različitih boja, prekidaču EASY Operation i velikom displeju u boji za podešavanje i prilagođavanje režima čišćenja. KIK sistem uglavnom eliminiše greške u radu. Režim eco!efficiency aktiviran dodirom dugmeta smanjuje snagu trubine, zapreminu vode i brzinu valjka – a vreme rada se automatski produžava za oko 20 procenata. Opciono se mašina može povezati na Kärcher Fleet, našim sistemom za upravljanje flotom preko oblaka. Mašina se ovim sistemom može pratiti u realnom vremenu i tako optimizovati njeno iskorišćenje.