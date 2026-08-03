Sa radnom širinom do 1755 centimetara i ekstra velikom valjkastom četkom, ova kombinovana mašina sa sedištem B 300 RI LPG omogućava ribanje sa usisavanjem i metenje u jednom radnom koraku i zato je izuzetno pogodna za osnovno čišćenje i održavanje velikih površina. Zahvaljujući opcionim bočnim metlicama/bočnim ribalicama moguće je čišćenje uz ivice zidova i uglova. Ekološki i štedljiv pogon na tečni gas (LPG), kao i rezervoar za vodu od 300 litara, omogućavaju duge periode rada sa kapacitetom za čišćenje površina do 16.550 m²/h. Prvoklasno usisavanje obezbeđuje široka, savijena usisna konzola koja tokom visokog pražnjenja garantuje jednostavno i veoma praktično odlaganje smeća. Masivan čelični ram daje mašini robusnost koja joj omogućava da bez problema izdrži i teže primene.