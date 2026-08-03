Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I LPG

Nasedna mašina za ribanje i usisavanje B 300 RI LPG, na TNG, sa funkcijom metenja zahvaljujući glavi valjkaste četke širine 1045 mm. Kapacitet čišćenja površina je 16.550 m²/h.

Sa radnom širinom do 1755 centimetara i ekstra velikom valjkastom četkom, ova kombinovana mašina sa sedištem B 300 RI LPG omogućava ribanje sa usisavanjem i metenje u jednom radnom koraku i zato je izuzetno pogodna za osnovno čišćenje i održavanje velikih površina. Zahvaljujući opcionim bočnim metlicama/bočnim ribalicama moguće je čišćenje uz ivice zidova i uglova. Ekološki i štedljiv pogon na tečni gas (LPG), kao i rezervoar za vodu od 300 litara, omogućavaju duge periode rada sa kapacitetom za čišćenje površina do 16.550 m²/h. Prvoklasno usisavanje obezbeđuje široka, savijena usisna konzola koja tokom visokog pražnjenja garantuje jednostavno i veoma praktično odlaganje smeća. Masivan čelični ram daje mašini robusnost koja joj omogućava da bez problema izdrži i teže primene.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I LPG: Trljanje i čišćenje u samo jednoj operaciji
Trljanje i čišćenje u samo jednoj operaciji
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I LPG: Jednostavno pražnjenje kontejnera za prljavštinu
Jednostavno pražnjenje kontejnera za prljavštinu
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I LPG: Okretne četkica sa bočne metle / bočnih četkica ribaju sa obe strane mašine
Okretne četkica sa bočne metle / bočnih četkica ribaju sa obe strane mašine
Povišena pozicija vožnje
Štedljivi motor sa unutrašnjim sagorevanjem, na tečni gas (LPG)
Masivni čelični okvir
Zakrivljena usisna šipka
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona LPG
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 1045 - 1755
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1755
Radna širina, usisavanje (mm) 1440
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 300 / 300
Posuda za otpad (l) 180
Teoretski površinski učinak (m²/h) 16550
Praktičan površinski učinak (m²/h) 12400
Tip baterije Starter akumulator
Battery (V/Ah) 12 / 80
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Brzina četke (rpm) 460 - 460
Potisni pritisak četki (kg) 25 - 150
Potrošnja vode (l/min) max. 12
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 87
Dozvoljena celokupna težina (kg) 2635
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 2 Kom
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Parking brake
  • Integrisani mehanizam za metenje
  • Funkcija metenja
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I LPG
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I LPG
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I LPG
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I LPG
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Područja primene
  • Javne garaže
  • Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
  • Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
  • Idealan je i za sektor logistike, na primer za čišćenje skladišta
  • Maloprodaja
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