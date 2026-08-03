Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I LPG
Nasedna mašina za ribanje i usisavanje B 300 RI LPG, na TNG, sa funkcijom metenja zahvaljujući glavi valjkaste četke širine 1045 mm. Kapacitet čišćenja površina je 16.550 m²/h.
Sa radnom širinom do 1755 centimetara i ekstra velikom valjkastom četkom, ova kombinovana mašina sa sedištem B 300 RI LPG omogućava ribanje sa usisavanjem i metenje u jednom radnom koraku i zato je izuzetno pogodna za osnovno čišćenje i održavanje velikih površina. Zahvaljujući opcionim bočnim metlicama/bočnim ribalicama moguće je čišćenje uz ivice zidova i uglova. Ekološki i štedljiv pogon na tečni gas (LPG), kao i rezervoar za vodu od 300 litara, omogućavaju duge periode rada sa kapacitetom za čišćenje površina do 16.550 m²/h. Prvoklasno usisavanje obezbeđuje široka, savijena usisna konzola koja tokom visokog pražnjenja garantuje jednostavno i veoma praktično odlaganje smeća. Masivan čelični ram daje mašini robusnost koja joj omogućava da bez problema izdrži i teže primene.
Obeležja i prednosti
Trljanje i čišćenje u samo jednoj operaciji
Jednostavno pražnjenje kontejnera za prljavštinu
Okretne četkica sa bočne metle / bočnih četkica ribaju sa obe strane mašine
Povišena pozicija vožnje
Štedljivi motor sa unutrašnjim sagorevanjem, na tečni gas (LPG)
Masivni čelični okvir
Zakrivljena usisna šipka
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|LPG
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|1045 - 1755
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1755
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1440
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|300 / 300
|Posuda za otpad (l)
|180
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|16550
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|12400
|Tip baterije
|Starter akumulator
|Battery (V/Ah)
|12 / 80
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Brzina četke (rpm)
|460 - 460
|Potisni pritisak četki (kg)
|25 - 150
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|87
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|2635
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Savijena usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Parking brake
- Integrisani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Sistem s 2 rezervoara
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Područja primene
- Javne garaže
- Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
- Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
- Idealan je i za sektor logistike, na primer za čišćenje skladišta
- Maloprodaja