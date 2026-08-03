Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS
Ovu konfigurabilnu, izuzetno okretnu nastojnu mašinu za ribanje i usisavanje B 95 RS Konfig možete da izaberete u varijanti sa glavom s valjkastom četkom ili glavom s tanjirastom četkom, s radnom širinom od 65 ili 75 cm.
Baterijska (170–198 Ah mokra/gel baterija), nasedna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS Config sa rezervoarom kapaciteta 95 litara je kompaktna i konfigurabilna nastojna mašina koja pokriva velike površine uz optimalnu preglednost u svakom trenutku. Mašina je raspoloživa sa valjkastom četkom (sa funkcijom metenja) za podove sa teksturom ili tanjirastom četkom za glatke podove – u radnoj širini 65 ili 75 centimetara zavisno od zahteva. Neke od praktičnih funkcija su: automatsko spuštanje glave četke i šine, izbor režima čišćenja, veliki LCD displej, radni elementi različitih boja, KIK sistem zaključavanja, Dose sistem za doziranje sredstava za čišćenje (opciono), kao i Auto Fill funkcija za efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Rad je veoma lak zahvaljujući radnim elementima različitih boja. Uz sve to, usisna letva, četke i brisač menjaju se brzo i bez alata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|940
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|95 / 95
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|3000
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2250
|Battery (V/Ah)
|24 / 198
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|24 - 215
|Potrošnja vode (l/min)
|3,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|2400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|500
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1425 x 765 x 1270
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Područja primene
- Usluga čišćenja zgrada
- Maloprodaja
- Ugostiteljski sektor
- Industrija
- Transportna delatnost
- Javni sektor
- Zdravstvo
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