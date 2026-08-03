Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS

Ovu konfigurabilnu, izuzetno okretnu nastojnu mašinu za ribanje i usisavanje B 95 RS Konfig možete da izaberete u varijanti sa glavom s valjkastom četkom ili glavom s tanjirastom četkom, s radnom širinom od 65 ili 75 cm.

Baterijska (170–198 Ah mokra/gel baterija), nasedna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS Config sa rezervoarom kapaciteta 95 litara je kompaktna i konfigurabilna nastojna mašina koja pokriva velike površine uz optimalnu preglednost u svakom trenutku. Mašina je raspoloživa sa valjkastom četkom (sa funkcijom metenja) za podove sa teksturom ili tanjirastom četkom za glatke podove – u radnoj širini 65 ili 75 centimetara zavisno od zahteva. Neke od praktičnih funkcija su: automatsko spuštanje glave četke i šine, izbor režima čišćenja, veliki LCD displej, radni elementi različitih boja, KIK sistem zaključavanja, Dose sistem za doziranje sredstava za čišćenje (opciono), kao i Auto Fill funkcija za efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Rad je veoma lak zahvaljujući radnim elementima različitih boja. Uz sve to, usisna letva, četke i brisač menjaju se brzo i bez alata.

Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 940
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 95 / 95
Teoretski površinski učinak (m²/h) 3000
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2250
Battery (V/Ah) 24 / 198
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Brzina četke (rpm) 180 - 1300
Potisni pritisak četki (g/cm²) 24 - 215
Potrošnja vode (l/min) 3,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 68
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 2400
Dozvoljena celokupna težina (kg) 500
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1425 x 765 x 1270
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS
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Područja primene
  • Usluga čišćenja zgrada
  • Maloprodaja
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