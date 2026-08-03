Baterijska (170–198 Ah mokra/gel baterija), nasedna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS Config sa rezervoarom kapaciteta 95 litara je kompaktna i konfigurabilna nastojna mašina koja pokriva velike površine uz optimalnu preglednost u svakom trenutku. Mašina je raspoloživa sa valjkastom četkom (sa funkcijom metenja) za podove sa teksturom ili tanjirastom četkom za glatke podove – u radnoj širini 65 ili 75 centimetara zavisno od zahteva. Neke od praktičnih funkcija su: automatsko spuštanje glave četke i šine, izbor režima čišćenja, veliki LCD displej, radni elementi različitih boja, KIK sistem zaključavanja, Dose sistem za doziranje sredstava za čišćenje (opciono), kao i Auto Fill funkcija za efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Rad je veoma lak zahvaljujući radnim elementima različitih boja. Uz sve to, usisna letva, četke i brisač menjaju se brzo i bez alata.