Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R
Posebno okretna nastojna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS sa rezervoarom od 95 l ima valjkastu četku radne širine 65 cm. Idealna mašina za glatke podove.
B 95 RS je opremljen tanjirastom četkom radne širine 65 cm i savršena je za glatke podove, poput onih u supermarketima, industrijskim sistemima, javnim objektima ili zdravstvenim ustanovama. Kompaktna nastojna mašina za ribanje i sušenje je izuzetno upravljiva i radi vrlo brzo. Veliki površinski učinak je moguće postići čak i u uskom prostoru. Okretna usisna letva garantuje optimalne rezultate usisavanja. Auto Fill funkcija omogućava efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Mašinu pokreće baterija (170–198 Ah mokra/gel baterija) i uverljiva je zbog optimalne preglednosti koju nudi zahvaljujući izdignutoj radnoj poziciji. Usisna šina, četke, kao i brisač se mogu menjati brzo bez alata. Za B 95 RS udobnost je najvažnija. Automatsko spuštanje glave četke i brisača, ali i veliki LCD displej, kao i razni raspoloživi režimi čišćenja pružaju visok nivo udobnosti. Izuzetno jednostavan rad garantovan je KIK sistemom zaključavanja, opcionim Dose sistemom za doziranje sredstava za čišćenje, kao i radnim elementima različitih boja.
Obeležja i prednosti
Visok stojeći položaj.
Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.
Kärcher Fleet, najsavremeniji sistem upravljanja voznim parkom.
Snažna baterija od 180 Ah sa usklađenim punjačem.
Veoma mobilna i okretna.
Inovativni KIK sistem zaključavanja.
Auto-Fill funkcija.
Podesivi potisni pritisak četkica.
Funkcija automatskog podizanja i spuštanja glave četke i usisne konzole.
Opcionalna glava četke sa tehnologijom diska ili valjka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|650
|Radna širina, usisavanje (mm)
|940
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|95 / 95
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|2600
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1950
|Battery (V/Ah)
|24 / 180
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|24
|Potrošnja vode (l/min)
|3,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|500
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1425 x 765 x 1270
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Savijena usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parking brake
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Usluga čišćenja zgrada
- Maloprodaja
- Ugostiteljski sektor
- Industrija
- Transportna delatnost
- Javni sektor
- Zdravstvo