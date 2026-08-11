B 95 RS je opremljen tanjirastom četkom radne širine 65 cm i savršena je za glatke podove, poput onih u supermarketima, industrijskim sistemima, javnim objektima ili zdravstvenim ustanovama. Kompaktna nastojna mašina za ribanje i sušenje je izuzetno upravljiva i radi vrlo brzo. Veliki površinski učinak je moguće postići čak i u uskom prostoru. Okretna usisna letva garantuje optimalne rezultate usisavanja. Auto Fill funkcija omogućava efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Mašinu pokreće baterija (170–198 Ah mokra/gel baterija) i uverljiva je zbog optimalne preglednosti koju nudi zahvaljujući izdignutoj radnoj poziciji. Usisna šina, četke, kao i brisač se mogu menjati brzo bez alata. Za B 95 RS udobnost je najvažnija. Automatsko spuštanje glave četke i brisača, ali i veliki LCD displej, kao i razni raspoloživi režimi čišćenja pružaju visok nivo udobnosti. Izuzetno jednostavan rad garantovan je KIK sistemom zaključavanja, opcionim Dose sistemom za doziranje sredstava za čišćenje, kao i radnim elementima različitih boja.