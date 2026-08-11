Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R

Posebno okretna nastojna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS sa rezervoarom od 95 l ima valjkastu četku radne širine 65 cm. Idealna mašina za glatke podove.

B 95 RS je opremljen tanjirastom četkom radne širine 65 cm i savršena je za glatke podove, poput onih u supermarketima, industrijskim sistemima, javnim objektima ili zdravstvenim ustanovama. Kompaktna nastojna mašina za ribanje i sušenje je izuzetno upravljiva i radi vrlo brzo. Veliki površinski učinak je moguće postići čak i u uskom prostoru. Okretna usisna letva garantuje optimalne rezultate usisavanja. Auto Fill funkcija omogućava efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Mašinu pokreće baterija (170–198 Ah mokra/gel baterija) i uverljiva je zbog optimalne preglednosti koju nudi zahvaljujući izdignutoj radnoj poziciji. Usisna šina, četke, kao i brisač se mogu menjati brzo bez alata. Za B 95 RS udobnost je najvažnija. Automatsko spuštanje glave četke i brisača, ali i veliki LCD displej, kao i razni raspoloživi režimi čišćenja pružaju visok nivo udobnosti. Izuzetno jednostavan rad garantovan je KIK sistemom zaključavanja, opcionim Dose sistemom za doziranje sredstava za čišćenje, kao i radnim elementima različitih boja.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R: Visok stojeći položaj.
Visok stojeći položaj.
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R: Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.
Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R: Kärcher Fleet, najsavremeniji sistem upravljanja voznim parkom.
Kärcher Fleet, najsavremeniji sistem upravljanja voznim parkom.
Snažna baterija od 180 Ah sa usklađenim punjačem.
Veoma mobilna i okretna.
Inovativni KIK sistem zaključavanja.
Auto-Fill funkcija.
Podesivi potisni pritisak četkica.
Funkcija automatskog podizanja i spuštanja glave četke i usisne konzole.
Opcionalna glava četke sa tehnologijom diska ili valjka.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 650
Radna širina, usisavanje (mm) 940
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 95 / 95
Teoretski površinski učinak (m²/h) 2600
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1950
Battery (V/Ah) 24 / 180
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²) 24
Potrošnja vode (l/min) 3,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 67
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 2400
Dozvoljena celokupna težina (kg) 500
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1425 x 765 x 1270

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parking brake
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + D 65 R
Područja primene
  • Usluga čišćenja zgrada
  • Maloprodaja
  • Ugostiteljski sektor
  • Industrija
  • Transportna delatnost
  • Javni sektor
  • Zdravstvo
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