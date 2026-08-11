Opremljena glavom s valjkastom četkom širine 65 cm, kompaktna i izuzetno upravljiva nastojna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS je savršena za pokrivanje velikih površina, kao i za prostor nepravilnog oblika. Mašina ima funkciju metenja, čime obezbeđuje optimalnu čistoću, posebno na podovima sa teksturom. Superiorni rezultati usisavanja mogu se postići postavljanjem okretne usisne šine. Mašinu pokreće baterija (170–198 Ah mokra/gel baterija). Korisnik uživa u prednostima koje mu donosi izdignuta radna pozicija sa koje ima optimalnu preglednost. Usisna šina, četke i brisači se mogu menjati brzo bez alata. Mašina je uz to posebna po izuzetno visokoj udobnosti – tome doprinose automatsko spuštanje glave četke i brisača, ali i veliki LCD displej, kao i razni raspoloživi režimi čišćenja koji se mogu podešavati po potrebi. Auto Fill funkcija omogućava i efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Uz sve to, postoji i KIK sistem zaključavanja, opciona Dose jedinica za doziranje sredstava za čišćenje i radni elementi različitih boja. Savršeno rešenje za supermarkete, industrijske sisteme, javne objekte, zdravstvene ustanove itd.