Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 65
Za zatvoreni prostor veličine između 1200 i 3000 m²: Izuzetno jednostavna za rukovanje, nasedna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS sa valjkastom četkom širine 65 cm je karakteristična po odličnoj upravljivosti.
Opremljena glavom s valjkastom četkom širine 65 cm, kompaktna i izuzetno upravljiva nastojna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS je savršena za pokrivanje velikih površina, kao i za prostor nepravilnog oblika. Mašina ima funkciju metenja, čime obezbeđuje optimalnu čistoću, posebno na podovima sa teksturom. Superiorni rezultati usisavanja mogu se postići postavljanjem okretne usisne šine. Mašinu pokreće baterija (170–198 Ah mokra/gel baterija). Korisnik uživa u prednostima koje mu donosi izdignuta radna pozicija sa koje ima optimalnu preglednost. Usisna šina, četke i brisači se mogu menjati brzo bez alata. Mašina je uz to posebna po izuzetno visokoj udobnosti – tome doprinose automatsko spuštanje glave četke i brisača, ali i veliki LCD displej, kao i razni raspoloživi režimi čišćenja koji se mogu podešavati po potrebi. Auto Fill funkcija omogućava i efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Uz sve to, postoji i KIK sistem zaključavanja, opciona Dose jedinica za doziranje sredstava za čišćenje i radni elementi različitih boja. Savršeno rešenje za supermarkete, industrijske sisteme, javne objekte, zdravstvene ustanove itd.
Obeležja i prednosti
Visok stojeći položaj.
Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.
Kärcher Fleet, najsavremeniji sistem upravljanja voznim parkom.
Snažna baterija od 180 Ah sa usklađenim punjačem.
Veoma mobilna i okretna.
Inovativni KIK sistem zaključavanja.
Auto-Fill funkcija.
Podesivi potisni pritisak četkica.
Funkcija automatskog podizanja i spuštanja glave četke i usisne konzole.
Opcionalna glava četke sa tehnologijom diska ili valjka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|650
|Radna širina, usisavanje (mm)
|940
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|95 / 95
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|2600
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1950
|Battery (V/Ah)
|24 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|215
|Potrošnja vode (l/min)
|3,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|2400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|500
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1425 x 765 x 1270
Scope of supply
- Valjkaste četke: 2 Kom
- Savijena usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parking brake
- Integrisani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Usluga čišćenja zgrada
- Maloprodaja
- Ugostiteljski sektor
- Industrija
- Transportna delatnost
- Javni sektor
- Zdravstvo