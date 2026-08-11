B 95 RS sa glavom valjkaste četke radne širine 75 cm je veoma kompaktna nastojna mašina za ribanje i sušenje za (uska) područja veličine između 1200 i 3000 m2. Zahvaljujući funkciji metenja, mašina je savršena za podove sa teksturom. Mašinu pokreće baterija (170–198 Ah mokra/gel baterija), karakteristična je po svojoj okretnosti i oduševljava neverovatnom udobnošću tokom rada. U zavisnosti od situacije, moguće je izabrati neki od raznih režima čišćenja. Obrtna letva daje odlične rezultate usisavanja u svakom trenutku. Auto Fill funkcija omogućava efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Glava četke i letve se automatski spuštaju. KIK sistem zaključavanja, veliki LCD displej, opciona Dose jedinica za doziranje sredstava za čišćenje i radni elementi različitih boja korisniku olakšavaju rukovanje i čine mašinu savršenim izborom za supermarkete, javne objekte, industrijska područja i/ili zdravstvene ustanove. Izdignuta radna pozicija nudi odličnu preglednost u svakom trenutku. Usisna šina, četke i brisači se mogu menjati brzo bez alata.