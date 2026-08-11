Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75

B 95 RS ima glavu valjkaste četke radne širine 75 cm. Nastojna mašina za ribanje i sušenje oduševljava svojom upravljivošću i nudi odličan pogled u svakoj situaciji čišćenja.

B 95 RS sa glavom valjkaste četke radne širine 75 cm je veoma kompaktna nastojna mašina za ribanje i sušenje za (uska) područja veličine između 1200 i 3000 m2. Zahvaljujući funkciji metenja, mašina je savršena za podove sa teksturom. Mašinu pokreće baterija (170–198 Ah mokra/gel baterija), karakteristična je po svojoj okretnosti i oduševljava neverovatnom udobnošću tokom rada. U zavisnosti od situacije, moguće je izabrati neki od raznih režima čišćenja. Obrtna letva daje odlične rezultate usisavanja u svakom trenutku. Auto Fill funkcija omogućava efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Glava četke i letve se automatski spuštaju. KIK sistem zaključavanja, veliki LCD displej, opciona Dose jedinica za doziranje sredstava za čišćenje i radni elementi različitih boja korisniku olakšavaju rukovanje i čine mašinu savršenim izborom za supermarkete, javne objekte, industrijska područja i/ili zdravstvene ustanove. Izdignuta radna pozicija nudi odličnu preglednost u svakom trenutku. Usisna šina, četke i brisači se mogu menjati brzo bez alata.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75: Visok stojeći položaj.
Visok stojeći položaj.
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75: Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.
Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75: Snažna baterija od 180 Ah sa usklađenim punjačem.
Snažna baterija od 180 Ah sa usklađenim punjačem.
Veoma mobilna i okretna.
Inovativni KIK sistem zaključavanja.
Auto-Fill funkcija.
Podesivi potisni pritisak četkica.
Funkcija automatskog podizanja i spuštanja glave četke i usisne konzole.
Opcionalna glava četke sa tehnologijom diska ili valjka.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 940
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 95 / 95
Teoretski površinski učinak (m²/h) 3000
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2250
Battery (V/Ah) 24 / 198
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 600 - 1300
Potisni pritisak četki (g/cm²) 193
Potrošnja vode (l/min) 3,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 68
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 2400
Dozvoljena celokupna težina (kg) 500
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1425 x 771 x 1270

Scope of supply

  • Valjkaste četke: 2 Kom
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parking brake
  • Integrisani mehanizam za metenje
  • Funkcija metenja
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75
Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75
Područja primene
  • Usluga čišćenja zgrada
  • Maloprodaja
  • Ugostiteljski sektor
  • Industrija
  • Transportna delatnost
  • Javni sektor
  • Zdravstvo
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