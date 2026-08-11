Mašina za ribanje i sušenje B 95 RS + R 75
B 95 RS ima glavu valjkaste četke radne širine 75 cm. Nastojna mašina za ribanje i sušenje oduševljava svojom upravljivošću i nudi odličan pogled u svakoj situaciji čišćenja.
B 95 RS sa glavom valjkaste četke radne širine 75 cm je veoma kompaktna nastojna mašina za ribanje i sušenje za (uska) područja veličine između 1200 i 3000 m2. Zahvaljujući funkciji metenja, mašina je savršena za podove sa teksturom. Mašinu pokreće baterija (170–198 Ah mokra/gel baterija), karakteristična je po svojoj okretnosti i oduševljava neverovatnom udobnošću tokom rada. U zavisnosti od situacije, moguće je izabrati neki od raznih režima čišćenja. Obrtna letva daje odlične rezultate usisavanja u svakom trenutku. Auto Fill funkcija omogućava efikasno punjenje rezervoara čistom vodom. Glava četke i letve se automatski spuštaju. KIK sistem zaključavanja, veliki LCD displej, opciona Dose jedinica za doziranje sredstava za čišćenje i radni elementi različitih boja korisniku olakšavaju rukovanje i čine mašinu savršenim izborom za supermarkete, javne objekte, industrijska područja i/ili zdravstvene ustanove. Izdignuta radna pozicija nudi odličnu preglednost u svakom trenutku. Usisna šina, četke i brisači se mogu menjati brzo bez alata.
Obeležja i prednosti
Visok stojeći položaj.
Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.
Snažna baterija od 180 Ah sa usklađenim punjačem.
Veoma mobilna i okretna.
Inovativni KIK sistem zaključavanja.
Auto-Fill funkcija.
Podesivi potisni pritisak četkica.
Funkcija automatskog podizanja i spuštanja glave četke i usisne konzole.
Opcionalna glava četke sa tehnologijom diska ili valjka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|940
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|95 / 95
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|3000
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2250
|Battery (V/Ah)
|24 / 198
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|193
|Potrošnja vode (l/min)
|3,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|500
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1425 x 771 x 1270
Scope of supply
- Valjkaste četke: 2 Kom
- Savijena usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parking brake
- Integrisani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Usluga čišćenja zgrada
- Maloprodaja
- Ugostiteljski sektor
- Industrija
- Transportna delatnost
- Javni sektor
- Zdravstvo