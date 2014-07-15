Mašina za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack

Kompaktna nastojna mašina za ribanje i usisavanje s valjcima i radnom širinom 55 cm, rezerv. 40 l i prečn. okretanja 120 cm. Eco režimom za ekološko čišćenje i čišćenje koje štedi energiju.

Veoma kompaktna nastojna mašina za ribanje i usisavanje BR 55/40 RS Bp Pack sa snažnim akum. 36 V spaja okretnost gurajućih uređaja i brzinu Ride on mašine. Mali krug za okretanje od oko 120 cm omogućava veoma visoko obuhvatanje površine čak i u zonama koje imaju uglove. Izdignuta komandna pozicija nudi najbolji pregled. Efikasna tehnika valjaka garantuje visok učinak struganja i poboljšano čišćenje fuga. Tako se čak bez muke može ukloniti i uporna prljavština na strukturnim površinama. Zahvaljujući integrisanoj jedinici za metenje može se odustati od prethodnog metenja koje troši vreme. Usisnice, četke i usisna poluga se mogu zameniti u roku od nekoliko sekundi, bez upotrebe alata. Pritiskom na dugme se aktivira Eco režim mašine. Tako se može izvoditi i čišćenje radi održavanja i to štedeći energiju i ekološki kao i štedeći vreme i troškove – uz istovremeno perfektne rezultate čišćenja. Zahvaljujući integrisanom punjaču, baterije se mogu brzo i jednostavno napuniti na svakoj standardnoj utičnici. Mašina je idealna za čistača zgrada i primene u supermarketima, industrijskim postrojenjima, javnim ustanovama i zdravstvenim centrima. Pogodan za zgrade ili zdravstvene centre.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack: Kompaktnih dimenzija
Kompaktnih dimenzija
Mašina za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack: S funkcijom metenja
S funkcijom metenja
Mašina za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Automatska mogućnost punjenja
Eco režim
Jednostavni komandni elementi
Jednostavna zamena
Izuzetno upravljivo
Kompletno otklopiv
Sa baterijom i punjačem
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 550
Radna širina, usisavanje (mm) 716
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 40 / 40
Teoretski površinski učinak (m²/h) 3025
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2200
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 36 / 76
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 1200
Potisni pritisak četki (kg/g/cm²) 24 / 315
Potrošnja vode (l/min) 1,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 60
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1480
Dozvoljena celokupna težina (kg) 330
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1118 x 691 x 1316

Scope of supply

  • Valjkaste četke: 2 Kom
  • Savijena usisna šina
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Funkcija metenja
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
Mašina za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
Mašina za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
Mašina za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
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