Veoma kompaktna nastojna mašina za ribanje i usisavanje BR 55/40 RS Bp Pack sa snažnim akum. 36 V spaja okretnost gurajućih uređaja i brzinu Ride on mašine. Mali krug za okretanje od oko 120 cm omogućava veoma visoko obuhvatanje površine čak i u zonama koje imaju uglove. Izdignuta komandna pozicija nudi najbolji pregled. Efikasna tehnika valjaka garantuje visok učinak struganja i poboljšano čišćenje fuga. Tako se čak bez muke može ukloniti i uporna prljavština na strukturnim površinama. Zahvaljujući integrisanoj jedinici za metenje može se odustati od prethodnog metenja koje troši vreme. Usisnice, četke i usisna poluga se mogu zameniti u roku od nekoliko sekundi, bez upotrebe alata. Pritiskom na dugme se aktivira Eco režim mašine. Tako se može izvoditi i čišćenje radi održavanja i to štedeći energiju i ekološki kao i štedeći vreme i troškove – uz istovremeno perfektne rezultate čišćenja. Zahvaljujući integrisanom punjaču, baterije se mogu brzo i jednostavno napuniti na svakoj standardnoj utičnici. Mašina je idealna za čistača zgrada i primene u supermarketima, industrijskim postrojenjima, javnim ustanovama i zdravstvenim centrima. Pogodan za zgrade ili zdravstvene centre.