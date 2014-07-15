Mašina za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
Kompaktna nastojna mašina za ribanje i usisavanje s valjcima i radnom širinom 55 cm, rezerv. 40 l i prečn. okretanja 120 cm. Eco režimom za ekološko čišćenje i čišćenje koje štedi energiju.
Veoma kompaktna nastojna mašina za ribanje i usisavanje BR 55/40 RS Bp Pack sa snažnim akum. 36 V spaja okretnost gurajućih uređaja i brzinu Ride on mašine. Mali krug za okretanje od oko 120 cm omogućava veoma visoko obuhvatanje površine čak i u zonama koje imaju uglove. Izdignuta komandna pozicija nudi najbolji pregled. Efikasna tehnika valjaka garantuje visok učinak struganja i poboljšano čišćenje fuga. Tako se čak bez muke može ukloniti i uporna prljavština na strukturnim površinama. Zahvaljujući integrisanoj jedinici za metenje može se odustati od prethodnog metenja koje troši vreme. Usisnice, četke i usisna poluga se mogu zameniti u roku od nekoliko sekundi, bez upotrebe alata. Pritiskom na dugme se aktivira Eco režim mašine. Tako se može izvoditi i čišćenje radi održavanja i to štedeći energiju i ekološki kao i štedeći vreme i troškove – uz istovremeno perfektne rezultate čišćenja. Zahvaljujući integrisanom punjaču, baterije se mogu brzo i jednostavno napuniti na svakoj standardnoj utičnici. Mašina je idealna za čistača zgrada i primene u supermarketima, industrijskim postrojenjima, javnim ustanovama i zdravstvenim centrima. Pogodan za zgrade ili zdravstvene centre.
Obeležja i prednosti
Kompaktnih dimenzija
S funkcijom metenja
Jednostavno rukovanje
Automatska mogućnost punjenja
Eco režim
Jednostavni komandni elementi
Jednostavna zamena
Izuzetno upravljivo
Kompletno otklopiv
Sa baterijom i punjačem
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|550
|Radna širina, usisavanje (mm)
|716
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|40 / 40
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|3025
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2200
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|36 / 76
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|230
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Potisni pritisak četki (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Potrošnja vode (l/min)
|1,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|60
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1480
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|330
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Valjkaste četke: 2 Kom
- Savijena usisna šina
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Funkcija metenja
- Sistem s 2 rezervoara
Pribor
Sredstva za čišćenje
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