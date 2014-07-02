Čišćenje BR 47/35 Esc mašinom vrši se dok se pokretne stepenice i staze kreću. Mašina se postavlja u podnožje pokretnih stepenica. Posebne mlaznice raspršuju rastvor za pranje na ribaće četke, koje ga onda prenose na žlebove. (Žlebovi se moraju pomerati u pravcu od mašine.) Zaprljani rastvor za čišćenje se onda usisava u istom koraku postupka. To omogućavaju četkice za sakupljanje koje prenose rastvor na usisne mlaznice. Oblik glave s četkama i centralnog motora za četkice su takvi da četke mogu da dopru do najudaljenijih žlebova i očiste ih. Klizač za centriranje na sredini glave s četkama održava mašinu u ravni tokom procesa čišćenja. BR 47/35 Esc je pogodan za mnoge različite izvedbe pokretnih stepenica i staza. Raspoložive su četiri različite kombinacije za većinu primena. Svaka od njih omogućava dobar kontakt između žlebova i mašine i efikasno sakupljanje nečistoća.