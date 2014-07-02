Čistač pokretnih stepenica BR 47/35 Esc Ep
Mašina za osnovno čišćenje i održavanje pokretnih stepenica i staza čiji je učinak 2 do 3 pokretnih stepenica / staza na sat.
Čišćenje BR 47/35 Esc mašinom vrši se dok se pokretne stepenice i staze kreću. Mašina se postavlja u podnožje pokretnih stepenica. Posebne mlaznice raspršuju rastvor za pranje na ribaće četke, koje ga onda prenose na žlebove. (Žlebovi se moraju pomerati u pravcu od mašine.) Zaprljani rastvor za čišćenje se onda usisava u istom koraku postupka. To omogućavaju četkice za sakupljanje koje prenose rastvor na usisne mlaznice. Oblik glave s četkama i centralnog motora za četkice su takvi da četke mogu da dopru do najudaljenijih žlebova i očiste ih. Klizač za centriranje na sredini glave s četkama održava mašinu u ravni tokom procesa čišćenja. BR 47/35 Esc je pogodan za mnoge različite izvedbe pokretnih stepenica i staza. Raspoložive su četiri različite kombinacije za većinu primena. Svaka od njih omogućava dobar kontakt između žlebova i mašine i efikasno sakupljanje nečistoća.
Obeležja i prednosti
Izvanredna reverzibilna usisna snaga
- Pomoću 2 veoma snažne usisne turbine u kombinaciji sa 4 prava usisna creva i odgovarajućim češljevima se izbačena voda pouzdano usisava nazad.
- Sprečava, da voda kaplje u mašinskom oknu pokretne stepenice.
Prilagođen za pokretne stepenice
- Češljevi, koji ulaze u rebra pokretnih stepenica obezbeđuju neophodan pod pritisak.
- Za najrazličitije tipove pokretnih stepenica dostupni su različiti češljevi. Vlažnost se tako iznova optimalno usisava sa pokretne stepenice.
Udobno ustajanje na zadnjoj strani uređaja tokom režima rada
- Za jednostavno rukovanje
Zamena četaka i češljeva bez upotrebe alata
- Kod praznih rezervoara se četke i češljevi mogu sasvim jednostavno zameniti bez upotrebe dodatnog alata.
Glava četke se spuštaju na pokretnu stepenicu
- Bezbedno rukovanje
Visok kvalitet
- Visoko kvalitetne komponente smanjuju rashode za održavanje na minimum
Nema oscilatornih vibracija
- Više komfora
Snažna usisna turbina
- Za izvanredno dobru reverzibilnu usisnu snagu. U kombinaciji sa 4 prava usisna creva i odgovarajućim češljevima se izbačena voda pouzdano usisava nazad.
Kratka glava četke
- Za univerzalnu primenu. Tako mogu da se čiste pokretne stepenice, koje se dižu već nakon 1,5 stepenika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Radna širina četke (mm)
|470
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|35 / 35
|Brzina četke (rpm)
|870 - 1090
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 1
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|75
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- Četke za čišćenje
- Prihvatne četke
- Mrežni režim rada
Oprema
- Usisni motor: 800 W
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