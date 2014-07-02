Čistač pokretnih stepenica BR 47/35 Esc Ep

Mašina za osnovno čišćenje i održavanje pokretnih stepenica i staza čiji je učinak 2 do 3 pokretnih stepenica / staza na sat.

Čišćenje BR 47/35 Esc mašinom vrši se dok se pokretne stepenice i staze kreću. Mašina se postavlja u podnožje pokretnih stepenica. Posebne mlaznice raspršuju rastvor za pranje na ribaće četke, koje ga onda prenose na žlebove. (Žlebovi se moraju pomerati u pravcu od mašine.) Zaprljani rastvor za čišćenje se onda usisava u istom koraku postupka. To omogućavaju četkice za sakupljanje koje prenose rastvor na usisne mlaznice. Oblik glave s četkama i centralnog motora za četkice su takvi da četke mogu da dopru do najudaljenijih žlebova i očiste ih. Klizač za centriranje na sredini glave s četkama održava mašinu u ravni tokom procesa čišćenja. BR 47/35 Esc je pogodan za mnoge različite izvedbe pokretnih stepenica i staza. Raspoložive su četiri različite kombinacije za većinu primena. Svaka od njih omogućava dobar kontakt između žlebova i mašine i efikasno sakupljanje nečistoća.

Obeležja i prednosti
Izvanredna reverzibilna usisna snaga
  • Pomoću 2 veoma snažne usisne turbine u kombinaciji sa 4 prava usisna creva i odgovarajućim češljevima se izbačena voda pouzdano usisava nazad.
  • Sprečava, da voda kaplje u mašinskom oknu pokretne stepenice.
Prilagođen za pokretne stepenice
  • Češljevi, koji ulaze u rebra pokretnih stepenica obezbeđuju neophodan pod pritisak.
  • Za najrazličitije tipove pokretnih stepenica dostupni su različiti češljevi. Vlažnost se tako iznova optimalno usisava sa pokretne stepenice.
Udobno ustajanje na zadnjoj strani uređaja tokom režima rada
  • Za jednostavno rukovanje
Zamena četaka i češljeva bez upotrebe alata
  • Kod praznih rezervoara se četke i češljevi mogu sasvim jednostavno zameniti bez upotrebe dodatnog alata.
Glava četke se spuštaju na pokretnu stepenicu
  • Bezbedno rukovanje
Visok kvalitet
  • Visoko kvalitetne komponente smanjuju rashode za održavanje na minimum
Nema oscilatornih vibracija
  • Više komfora
Snažna usisna turbina
  • Za izvanredno dobru reverzibilnu usisnu snagu. U kombinaciji sa 4 prava usisna creva i odgovarajućim češljevima se izbačena voda pouzdano usisava nazad.
Kratka glava četke
  • Za univerzalnu primenu. Tako mogu da se čiste pokretne stepenice, koje se dižu već nakon 1,5 stepenika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Radna širina četke (mm) 470
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 35 / 35
Brzina četke (rpm) 870 - 1090
Potrošnja vode (l/min) max. 1
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 75
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1129 x 480 x 1031

Scope of supply

  • Četke za čišćenje
  • Prihvatne četke
  • Mrežni režim rada

Oprema

  • Usisni motor: 800 W
Čistač pokretnih stepenica BR 47/35 Esc Ep
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