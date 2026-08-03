Uz radnu širinu od 43 centimetara i raznovrsnu primenu naša nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C Spray konstruisana je za čišćenje površina u zgradama. Mašina spaja orbitalno i rotirajuće kretanje čime nastaju konstantne vibracije, što maksimalno povećava efikasnost čišćenja. Pored toga, mašina je izvedena s mlaznicama za raspršivanje koje su posebno namenjene čišćenju tepiha i raspoređuju potrebnu količinu sredstva za čišćenje po velikoj površini, a osim odličnih rezultata čišćenja, omogućavaju kratko vreme sušenja. Efekti orbitalnog kretanja: robusna mašina veoma je glatka i čvrsta, što garantuje veliku udobnost za korisnike i rad bez zamaranja – bez obzira da li se radi o ribanju, skidanju površinskog sloja, poliranju ili kristalizaciji.