Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray

Nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C Spray ima raznovrsnu primene u čišćenju zgrada. Takođe je pogodna i za dubinsko čišćenje tepiha zahvaljujući integrisanoj mlaznici za raspršivanje.

Uz radnu širinu od 43 centimetara i raznovrsnu primenu naša nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C Spray konstruisana je za čišćenje površina u zgradama. Mašina spaja orbitalno i rotirajuće kretanje čime nastaju konstantne vibracije, što maksimalno povećava efikasnost čišćenja. Pored toga, mašina je izvedena s mlaznicama za raspršivanje koje su posebno namenjene čišćenju tepiha i raspoređuju potrebnu količinu sredstva za čišćenje po velikoj površini, a osim odličnih rezultata čišćenja, omogućavaju kratko vreme sušenja. Efekti orbitalnog kretanja: robusna mašina veoma je glatka i čvrsta, što garantuje veliku udobnost za korisnike i rad bez zamaranja – bez obzira da li se radi o ribanju, skidanju površinskog sloja, poliranju ili kristalizaciji.

Obeležja i prednosti
Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray: Intuitivno i jednostavno rukovanje
Intuitivno i jednostavno rukovanje
Praktično i jednostavno rukovanje. Veoma dobar balans i tihi rad hod Pomaže u izbegavanju grešaka tokom rada.
Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray: Režim obrnute drške
Režim obrnute drške
Povećava pritisak četke sa 38 na 55 kilograma. Velika efikasnost čišćenja čak i u teškim uslovima. Lako rukovanje čak i na skučenim mestima.
Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray: S ugrađenom podesivom raspršnom mlaznicom
S ugrađenom podesivom raspršnom mlaznicom
Osigurava tačan protok vode i visok površinski učinak. Izvrstan rezultat čišćenja i kratko vreme sušenja.
Rotaciono-orbitalno kretanje
  • Izvanredan rezultat ribanja uz do 50% kraće vreme čišćenja.
  • Izvrsni rezultati čišćenja na svim vrstama podova.
  • Niži troškovi čišćenja i obuke.
Nagibna glava 90°
  • Omogućava brzu i laku zamenu jastučića.
  • Veća udobnost, bez mokrih jastučića na podovima.
Snažan motor
  • Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
  • Snažan u različitim primenama
  • Niski pogonski i servisni troškovi
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Radna širina četke (mm) 430
Radna visina (mm) 100
Rezervoara za čistu vodu (l) 12
Brzina četke (rpm) 60
Potisni pritisak četki (kg) 38 - 55
Oscilacije (O/min) 1500
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 54,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 430 x 520 x 1070

Scope of supply

  • Rezervoar: 12 l
  • Pogonski tanjirić

Oprema

  • Mrežni režim rada
Videos
Područja primene
  • Savršena za kancelarije, proizvodne pogone, maloprodajne objekte, hotele, kantine, bolnice i škole
Pribor
Sredstva za čišćenje
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