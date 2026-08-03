Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray
Nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C Spray ima raznovrsnu primene u čišćenju zgrada. Takođe je pogodna i za dubinsko čišćenje tepiha zahvaljujući integrisanoj mlaznici za raspršivanje.
Uz radnu širinu od 43 centimetara i raznovrsnu primenu naša nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C Spray konstruisana je za čišćenje površina u zgradama. Mašina spaja orbitalno i rotirajuće kretanje čime nastaju konstantne vibracije, što maksimalno povećava efikasnost čišćenja. Pored toga, mašina je izvedena s mlaznicama za raspršivanje koje su posebno namenjene čišćenju tepiha i raspoređuju potrebnu količinu sredstva za čišćenje po velikoj površini, a osim odličnih rezultata čišćenja, omogućavaju kratko vreme sušenja. Efekti orbitalnog kretanja: robusna mašina veoma je glatka i čvrsta, što garantuje veliku udobnost za korisnike i rad bez zamaranja – bez obzira da li se radi o ribanju, skidanju površinskog sloja, poliranju ili kristalizaciji.
Obeležja i prednosti
Intuitivno i jednostavno rukovanjePraktično i jednostavno rukovanje. Veoma dobar balans i tihi rad hod Pomaže u izbegavanju grešaka tokom rada.
Režim obrnute drškePovećava pritisak četke sa 38 na 55 kilograma. Velika efikasnost čišćenja čak i u teškim uslovima. Lako rukovanje čak i na skučenim mestima.
S ugrađenom podesivom raspršnom mlaznicomOsigurava tačan protok vode i visok površinski učinak. Izvrstan rezultat čišćenja i kratko vreme sušenja.
Rotaciono-orbitalno kretanje
- Izvanredan rezultat ribanja uz do 50% kraće vreme čišćenja.
- Izvrsni rezultati čišćenja na svim vrstama podova.
- Niži troškovi čišćenja i obuke.
Nagibna glava 90°
- Omogućava brzu i laku zamenu jastučića.
- Veća udobnost, bez mokrih jastučića na podovima.
Snažan motor
- Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
- Snažan u različitim primenama
- Niski pogonski i servisni troškovi
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Radna širina četke (mm)
|430
|Radna visina (mm)
|100
|Rezervoara za čistu vodu (l)
|12
|Brzina četke (rpm)
|60
|Potisni pritisak četki (kg)
|38 - 55
|Oscilacije (O/min)
|1500
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|59
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|54,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|430 x 520 x 1070
Scope of supply
- Rezervoar: 12 l
- Pogonski tanjirić
Oprema
- Mrežni režim rada
Videos
Područja primene
- Savršena za kancelarije, proizvodne pogone, maloprodajne objekte, hotele, kantine, bolnice i škole
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.