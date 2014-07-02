BDP 50/1500 C osvaja svojim malim gabaritima i veoma lakim manevrisanjem zahvaljujući centralno postavljenom pomoćnom radnom kolu. Uz 1500 obrtaja po minutu ovaj uređaj postiže nenadmašne rezultate poliranja. Rukovanje je krajnje intuitivno zahvaljujući jednostavnim komandama. Obrtni štitnik sprečava kovitlanje prašine. Prašina se pasivnim sistemom usisavanja prikuplja u jednolitarskoj reciklabilnoj tekstilnoj filter-kesi. Mašina ne skreće s putanje i može se voziti pravolinijski, čime se postiže najveći stepen produktivnosti. Podesiva drška osigurava udobno držanje tela u radu i može se sklopiti za prostorno štedljivo odlaganje. Okidač sprečava neželjeno pokretanje mašine – uređaj će se zaustaviti čim otpustite ručicu. Plivajući pogonski tanjir za jastučiće automatski se prilagođava podlozi. Zahvaljujući opružnom uležištenju obezbeđuje optimalan kontaktni pritisak. Opcioni nadogradni komplet „Spray Cleaning“ osigurava raspršivanje sredstava za čišćenje samo tamo gde je potrebno.