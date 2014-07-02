Mašina za poliranje BDP 50/1500 C
Ultra High Speed mašina BDP 50/1500 C postiže do 30 % veću produktivnost nego uobičajene High Speed mašine prilikom poliranja glatkih podova visokog sjaja.
BDP 50/1500 C osvaja svojim malim gabaritima i veoma lakim manevrisanjem zahvaljujući centralno postavljenom pomoćnom radnom kolu. Uz 1500 obrtaja po minutu ovaj uređaj postiže nenadmašne rezultate poliranja. Rukovanje je krajnje intuitivno zahvaljujući jednostavnim komandama. Obrtni štitnik sprečava kovitlanje prašine. Prašina se pasivnim sistemom usisavanja prikuplja u jednolitarskoj reciklabilnoj tekstilnoj filter-kesi. Mašina ne skreće s putanje i može se voziti pravolinijski, čime se postiže najveći stepen produktivnosti. Podesiva drška osigurava udobno držanje tela u radu i može se sklopiti za prostorno štedljivo odlaganje. Okidač sprečava neželjeno pokretanje mašine – uređaj će se zaustaviti čim otpustite ručicu. Plivajući pogonski tanjir za jastučiće automatski se prilagođava podlozi. Zahvaljujući opružnom uležištenju obezbeđuje optimalan kontaktni pritisak. Opcioni nadogradni komplet „Spray Cleaning“ osigurava raspršivanje sredstava za čišćenje samo tamo gde je potrebno.
Obeležja i prednosti
Integrisano usisavanje prašine
- Kecelja obezbeđuje, da prašina nastala poliranjem ostaje ispod mašine. Ona se pasivnim usisavanjem sakuplja u rezervoaru za prašinu i tako smanjuje opterećivanje prašinom prilikom poliranja.
- Sakupljena prašina se može jednostavno isprazniti – filterska vrećica se može više puta koristiti.
Automatski potisni pritisak
- Pogonski tanjirić je opružno smešten. Potisni pritisak se automatski reguliše i tako obezbeđuje ravnomeran rezultat poliranja.
- Podloga leži na celoj površini i prati neravnine poda.
Velika brzina poliranja
- 1500 1/min brzo obezbeđuju dobar rezultat poliranja.
integrisan vozni mehanizam
- Stabilna putanja – nema „bežanja“ levo ili desno – jednostavno rukovanje.
Kompaktan
- Kompaktnim BDP 50/1500 C se izvanredno lako može manevrisati.
Motor sa remenskim pogonom
- Veoma tih.
Na mrežni pogon
- dugački/ neprekidni radni intervali -
Pogonski tanjirići podloge sa Centerlock
- Bezbedno i centralno pričvršćivanje podloge.
Centralni upravljački točak
- Za rad blizu ivice - takođe i ka napred.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Brzina četke (rpm)
|1500
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|4
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|56 - 61
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|35,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Scope of supply
- Pogonski tanjirić
Oprema
- Dust suction
- Mrežni režim rada
Pribor
Sredstva za čišćenje
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