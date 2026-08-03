Laserski sečene, dvostrane, dijamantski brušene oštrice našeg baterijskog HT 650/36 Bp trimera za živu ogradu čine ovu zgodnu, laganu mašinu koja ne emituje štetne gasove idealnom za oblikovanje i orezivanje žive ograde i žbunja. Dvostepena kontrola brzine omogućava lako prilagođavanje određenom zadatku, dok integrisani sistem protiv blokiranja efikasno sprečava zastoje i povećava bezbednost za korisnika. Rotirajući rukohvat vam omogućava rezanje bočnih površina žive ograde bez bolova u zglobovima. Inovativni sistem nošenja, koji se naručuje posebno, pruža poboljšanu udobnost, a time i duže periode rada bez zamaranja.