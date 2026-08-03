Trimer za živicu HT 650/36 Bp

Baterijski HT 650/36 Bp trimer za živu ogradu je izuzetno ergonomski oblikovan i savršeno zgodan za držanje u ruci, ima rotirajući rukohvat koji štedi vaše zglobove, a rezovi koje napravi su precizni i čisti.

Laserski sečene, dvostrane, dijamantski brušene oštrice našeg baterijskog HT 650/36 Bp trimera za živu ogradu čine ovu zgodnu, laganu mašinu koja ne emituje štetne gasove idealnom za oblikovanje i orezivanje žive ograde i žbunja. Dvostepena kontrola brzine omogućava lako prilagođavanje određenom zadatku, dok integrisani sistem protiv blokiranja efikasno sprečava zastoje i povećava bezbednost za korisnika. Rotirajući rukohvat vam omogućava rezanje bočnih površina žive ograde bez bolova u zglobovima. Inovativni sistem nošenja, koji se naručuje posebno, pruža poboljšanu udobnost, a time i duže periode rada bez zamaranja.

Obeležja i prednosti
Trimer za živicu HT 650/36 Bp: Ergonomska, obrtna drška
Ergonomska, obrtna drška
Podesiva zadnja drška za udobno rezanje bočnih strana žive ograde. Čuva zglobove i smanjuje pojavu zamora.
Trimer za živicu HT 650/36 Bp: Štitnik za rezanje i vođice
Štitnik za rezanje i vođice
Štitnik za rezanje i dršku preventivno sprečava oštećenja i povećava bezbednost. Preventivno sprečava oštećenja noža pri radovima u blizini prepreka.
Trimer za živicu HT 650/36 Bp: Dve brzine sečenja
Dve brzine sečenja
2 brzine rezanja za optimalan profil rezanja za svaku primenu.
Ušica za rameni pojas
  • Udoban rad bez zamora zahvaljujući ravnomernoj raspodeli težine.
  • Ne ograničava slobodu kretanja korisnika.
Dvostrano laserom obrađeni noževi izbrušeni dijamantom
  • Precizno rezanje sa savršenim kvalitetom reza.
  • Snažno i bez napora reže čak i deblje grane.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
  • Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
  • Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Dužina reza (mm) 650
Razmak između zuba (mm) 33
Regulacija brzine da
Brzine 2
Vrsta sečiva laserom sečeno, dijamantom oštreno
Brzina noževa (rezovi/min) Nivo 1: 2800 / Nivo 2: 3200
Napon (V) 36
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
Težina bez pribora (kg) 4,5
Težina sa ambalažom (kg) 6,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1130 x 270 x 230

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Štitnik za nož
  • Zaštita od rezanja
  • Zaštita vođice
  • Drška: rotirajuća
  • Sistem protiv blokiranja
  • Kuka za vešanje
Trimer za živicu HT 650/36 Bp
Trimer za živicu HT 650/36 Bp
Trimer za živicu HT 650/36 Bp
Područja primene
  • Za povratne rezove i oblikovanje kod žive ograde, žbunja i grmlja
  • Idealno za primenu na javnim mestima, placevima i u baštama
Pribor
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