Trimer za živicu HT 650/36 Bp
Baterijski HT 650/36 Bp trimer za živu ogradu je izuzetno ergonomski oblikovan i savršeno zgodan za držanje u ruci, ima rotirajući rukohvat koji štedi vaše zglobove, a rezovi koje napravi su precizni i čisti.
Laserski sečene, dvostrane, dijamantski brušene oštrice našeg baterijskog HT 650/36 Bp trimera za živu ogradu čine ovu zgodnu, laganu mašinu koja ne emituje štetne gasove idealnom za oblikovanje i orezivanje žive ograde i žbunja. Dvostepena kontrola brzine omogućava lako prilagođavanje određenom zadatku, dok integrisani sistem protiv blokiranja efikasno sprečava zastoje i povećava bezbednost za korisnika. Rotirajući rukohvat vam omogućava rezanje bočnih površina žive ograde bez bolova u zglobovima. Inovativni sistem nošenja, koji se naručuje posebno, pruža poboljšanu udobnost, a time i duže periode rada bez zamaranja.
Obeležja i prednosti
Ergonomska, obrtna drškaPodesiva zadnja drška za udobno rezanje bočnih strana žive ograde. Čuva zglobove i smanjuje pojavu zamora.
Štitnik za rezanje i vođiceŠtitnik za rezanje i dršku preventivno sprečava oštećenja i povećava bezbednost. Preventivno sprečava oštećenja noža pri radovima u blizini prepreka.
Dve brzine sečenja2 brzine rezanja za optimalan profil rezanja za svaku primenu.
Ušica za rameni pojas
- Udoban rad bez zamora zahvaljujući ravnomernoj raspodeli težine.
- Ne ograničava slobodu kretanja korisnika.
Dvostrano laserom obrađeni noževi izbrušeni dijamantom
- Precizno rezanje sa savršenim kvalitetom reza.
- Snažno i bez napora reže čak i deblje grane.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Dužina reza (mm)
|650
|Razmak između zuba (mm)
|33
|Regulacija brzine
|da
|Brzine
|2
|Vrsta sečiva
|laserom sečeno, dijamantom oštreno
|Brzina noževa (rezovi/min)
|Nivo 1: 2800 / Nivo 2: 3200
|Napon (V)
|36
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|4,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1130 x 270 x 230
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Štitnik za nož
- Zaštita od rezanja
- Zaštita vođice
- Drška: rotirajuća
- Sistem protiv blokiranja
- Kuka za vešanje
Područja primene
- Za povratne rezove i oblikovanje kod žive ograde, žbunja i grmlja
- Idealno za primenu na javnim mestima, placevima i u baštama
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