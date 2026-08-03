Duvač lišća LB 930/36 Bp
Naš baterijski LB 930/36 Bp duvač lišća čisti suvo lišće i druge ostatke brzo, temeljno i tiho. To radi apsolutno bez emisije.
Moćan, ekonomičan i ekološki: Naš baterijski LB 930/36 Bp duvač lišća oduševljava u svakom pogledu. On čisti lišće, ostatke i drugi otpad brzinom munje, posebno iz teško dostupnih područja. A tako je tih da ga slobodno možete koristiti u oblastima osetljivim na buku, poput stambenih kompleksa i okoline škola, bolnica i sličnih objekata ili čak i noću. Osim toga, on ne emituje štetne materije niti gasove koji mogu naškoditi životnoj sredini, pa je veoma udoban za korišćenje, a ima impresivno niske troškove rada i održavanja.
Obeležja i prednosti
Metalni strugačUklanjanje lepljivih ostataka i prljavština. Štiti kraj cevi za izduvavanje od oštećenja.
Mlaznica velike brzineSnagu izduvavanja koncentriše na manje područje. Suvereno rešava i vlažno lišće i prljavštinu.
Kontinualna regulacija broja obrtaja i turbo dugmeOptimizovano prilagođavanje brzine duvanja i povećanje jačine po potrebi. Maksimalna kontrola pri uklanjanju tvrdokornog lišća i prljavština.
Komforan rameni pojas
- Omogućava komfornu, udobnu radnu poziciju za rad bez zamaranja.
- Izbalansirana konstrukcija.
Do 50 posto tiše od benzinskih uređaja
- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
- Malo opterećenje za ljude i životnu sredinu.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Propusnost vazduha (m³/h)
|930
|Brzina rada (m/s)
|max. 60
|Snaga duvanja (N)
|14
|Napon (V)
|36
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|3
|Težina sa ambalažom (kg)
|5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|916 x 177 x 325
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Standardna mlaznica sa metalnim strugačem
- Mlaznica velike brzine
- Kaiš za preko ramena
Videos
Područja primene
- Za čišćenje površina manje do srednje veličine i uklanjanje lakog smeća
- Za uklanjanje prljavština na teško pristupačnim mestima
- Za uklanjanje lišća, potkresanog zelenila, prljavštine i smeća
- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i noću
Pribor
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