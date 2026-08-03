Moćan, ekonomičan i ekološki: Naš baterijski LB 930/36 Bp duvač lišća oduševljava u svakom pogledu. On čisti lišće, ostatke i drugi otpad brzinom munje, posebno iz teško dostupnih područja. A tako je tih da ga slobodno možete koristiti u oblastima osetljivim na buku, poput stambenih kompleksa i okoline škola, bolnica i sličnih objekata ili čak i noću. Osim toga, on ne emituje štetne materije niti gasove koji mogu naškoditi životnoj sredini, pa je veoma udoban za korišćenje, a ima impresivno niske troškove rada i održavanja.