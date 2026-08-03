Duvač lišća LBB 1060/36 Bp
Udoban tokom nošenja na leđima sa praktično nimalo vibracija, baterijski LBB 1060/36 Bp duvač lišća za nošenje na leđima omogućava vam rad bez zamaranja. Moćan i tih, idealan za velike površine.
Naš baterijski LBB 1060/36 Bp duvač lišća za nošenje na leđima je u svojoj klasi istovremeno i najsnažnija i najtiša mašina. Udobnost tokom nošenja na leđima i njegova ergonomija ovog duvača sa sistemom opruga koji praktično potpuno neutrališe vibracije omogućavaju vam duge periode rada bez zamaranja. Zbog velike brzine izlaznog vazduha i velikog protoka, ova moćna mašina je namenjena brzom čišćenju velikih površina, uključujući i onih koje su osetljive na buku, poput stambenih kompleksa i okoline škola, bolnica i sličnih objekata.
Obeležja i prednosti
Kontinualna regulacija broja obrtaja i turbo dugmeOptimizovano prilagođavanje brzine duvanja i povećanje jačine po potrebi. Maksimalna kontrola pri uklanjanju tvrdokornog lišća i prljavština.
Dugo vreme rada2 odeljka za akumulatore za posebno duga vremena primene. Savršeno za profesionalnu primenu.
Komforni sistem za nošenjeUdoban rad zahvaljujući obloženom ramenom pojasu. Promišljeni ergonomski koncept za duže radne aktivnosti.
Duvaljka sa opružnim ležištem
- Smanjuje vibracije i omogućava rad bez zamora.
- Čuva zdravlje korisnika.
Izuzetno velika snaga
- Baterijski duvač lišća za nošenje na leđima najboljih performansi u svojoj klasi.
- Velika brzina vazduha za najbolje rezultate čišćenja.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Ekstremno nizak nivo buke
- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
- Malo opterećenje za ljude i životnu sredinu.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Propusnost vazduha (m³/h)
|1060
|Brzina rada (m/s)
|max. 65
|Snaga duvanja (N)
|19
|Regulisanje broja obrtaja
|variable
|Napon (V)
|36
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|8,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1597 x 546 x 470
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Standardna mlaznica sa metalnim strugačem
Videos
Područja primene
- Za čišćenje većih površina i otklanjanje većih količina lakog smeća
- Za uklanjanje lišća, potkresanog zelenila, prljavštine i smeća
- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i noću
Pribor
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.