Duvač lišća LBB 1060/36 Bp

Udoban tokom nošenja na leđima sa praktično nimalo vibracija, baterijski LBB 1060/36 Bp duvač lišća za nošenje na leđima omogućava vam rad bez zamaranja. Moćan i tih, idealan za velike površine.

Naš baterijski LBB 1060/36 Bp duvač lišća za nošenje na leđima je u svojoj klasi istovremeno i najsnažnija i najtiša mašina. Udobnost tokom nošenja na leđima i njegova ergonomija ovog duvača sa sistemom opruga koji praktično potpuno neutrališe vibracije omogućavaju vam duge periode rada bez zamaranja. Zbog velike brzine izlaznog vazduha i velikog protoka, ova moćna mašina je namenjena brzom čišćenju velikih površina, uključujući i onih koje su osetljive na buku, poput stambenih kompleksa i okoline škola, bolnica i sličnih objekata.

Obeležja i prednosti
Duvač lišća LBB 1060/36 Bp: Kontinualna regulacija broja obrtaja i turbo dugme
Kontinualna regulacija broja obrtaja i turbo dugme
Optimizovano prilagođavanje brzine duvanja i povećanje jačine po potrebi. Maksimalna kontrola pri uklanjanju tvrdokornog lišća i prljavština.
Duvač lišća LBB 1060/36 Bp: Dugo vreme rada
Dugo vreme rada
2 odeljka za akumulatore za posebno duga vremena primene. Savršeno za profesionalnu primenu.
Duvač lišća LBB 1060/36 Bp: Komforni sistem za nošenje
Komforni sistem za nošenje
Udoban rad zahvaljujući obloženom ramenom pojasu. Promišljeni ergonomski koncept za duže radne aktivnosti.
Duvaljka sa opružnim ležištem
  • Smanjuje vibracije i omogućava rad bez zamora.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Izuzetno velika snaga
  • Baterijski duvač lišća za nošenje na leđima najboljih performansi u svojoj klasi.
  • Velika brzina vazduha za najbolje rezultate čišćenja.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
  • Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Ekstremno nizak nivo buke
  • Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
  • Malo opterećenje za ljude i životnu sredinu.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Propusnost vazduha (m³/h) 1060
Brzina rada (m/s) max. 65
Snaga duvanja (N) 19
Regulisanje broja obrtaja variable
Napon (V) 36
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
Težina bez pribora (kg) 8,8
Težina sa ambalažom (kg) 10,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1597 x 546 x 470

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Standardna mlaznica sa metalnim strugačem
Duvač lišća LBB 1060/36 Bp
Duvač lišća LBB 1060/36 Bp
Duvač lišća LBB 1060/36 Bp
Videos
Područja primene
  • Za čišćenje većih površina i otklanjanje većih količina lakog smeća
  • Za uklanjanje lišća, potkresanog zelenila, prljavštine i smeća
  • Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i noću
Pribor
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.