Naš baterijski LBB 1060/36 Bp duvač lišća za nošenje na leđima je u svojoj klasi istovremeno i najsnažnija i najtiša mašina. Udobnost tokom nošenja na leđima i njegova ergonomija ovog duvača sa sistemom opruga koji praktično potpuno neutrališe vibracije omogućavaju vam duge periode rada bez zamaranja. Zbog velike brzine izlaznog vazduha i velikog protoka, ova moćna mašina je namenjena brzom čišćenju velikih površina, uključujući i onih koje su osetljive na buku, poput stambenih kompleksa i okoline škola, bolnica i sličnih objekata.