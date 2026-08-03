Trimer sa strunom LT 380/36 Bp

Idealan za teško dostupna mesta, ali jednako dobar na ravnim površinama: Naš baterijski trimer za travnjak LT 380/36 Bp visokih performansi je izuzetno prilagodljiv i udoban za rukovanje.

Baterijski trimer za travnjak LT 380/36 Bp je posebno pogodan za teško dostupna područja, poput onog ispod klupe u parku ili oko saobraćajnih znakova, graničnih stubova ili ivičnjaka. Čak je i na nagibima i većim površinama, snagom koju ovaj lagani trimer nosi, on ubedljiva alternativa benzinskim trimerima i, za razliku od ovih, bez problema se može koristiti u oblastima osetljivim na buku. LT 380/36 Bp ima veliku širinu sečenja i duge radne periode, ne proizvodi emisione gasove ili vibracije, a oduševljava i svojom ergonomskom, podesivom drškom i optimalnom raspodelom težine. Omogućava duge periode rada bez zamaranja.

Obeležja i prednosti
Trimer sa strunom LT 380/36 Bp: Ergonomska okrugla drška
Ergonomska okrugla drška
Omogućava komforan rad. Individualno podešavanje za svakog korisnika.
Trimer sa strunom LT 380/36 Bp: Robusna glava trimera
Robusna glava trimera
Jednostavno pomeranje konca trimera pritiskom dugmeta o tlo. Komforno punjenje vodom i jednostavno doziranje sredstva za čišćenje.
Trimer sa strunom LT 380/36 Bp: Varijabilni broj obrtaja
Varijabilni broj obrtaja
Omogućava prilagođavanje na datu primenu. Produžava vreme rada.
Komforan rameni pojas
  • Omogućava komfornu, udobnu radnu poziciju za rad bez zamaranja.
  • Izbalansirana konstrukcija.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
  • Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Momentalna spremnost za rad zahvaljujući tehnologiji litijum-jona
  • Pokreće se pritiskom na dugme.
  • Autonomno, sigurno i bežično.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
  • Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Promer niti (mm) 1,6
Pomeranje niti Bump feed
Geometrija niti Okrugao, s udubljenjem
Regulacija brzine da
Broj obrtaja (rpm) Nivo 1: 4600 / Nivo 2: 5600
Sekač Namotaj niti
Prečnik kruga sečenja (cm) 38
Napon (V) 36
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina sa ambalažom (kg) 5,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1780 x 360 x 250

Scope of supply

  • Dodatna drška
  • Kaiš za preko ramena
  • Imbus ključ
  • Kalem niti
Trimer sa strunom LT 380/36 Bp
Trimer sa strunom LT 380/36 Bp
Trimer sa strunom LT 380/36 Bp
Videos
Područja primene
  • Za košenje trave na teško pristupačnim mestima
  • Za košenje trave oko saobraćajnih znakova, stabala i ispod parkovskih klupa
  • Za primenu na strmom terenu
  • Pogodno i za visoku i žilavu travu
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