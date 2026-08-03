Baterijski trimer za travnjak LT 380/36 Bp je posebno pogodan za teško dostupna područja, poput onog ispod klupe u parku ili oko saobraćajnih znakova, graničnih stubova ili ivičnjaka. Čak je i na nagibima i većim površinama, snagom koju ovaj lagani trimer nosi, on ubedljiva alternativa benzinskim trimerima i, za razliku od ovih, bez problema se može koristiti u oblastima osetljivim na buku. LT 380/36 Bp ima veliku širinu sečenja i duge radne periode, ne proizvodi emisione gasove ili vibracije, a oduševljava i svojom ergonomskom, podesivom drškom i optimalnom raspodelom težine. Omogućava duge periode rada bez zamaranja.