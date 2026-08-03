Trimer sa strunom LT 380/36 Bp
Idealan za teško dostupna mesta, ali jednako dobar na ravnim površinama: Naš baterijski trimer za travnjak LT 380/36 Bp visokih performansi je izuzetno prilagodljiv i udoban za rukovanje.
Baterijski trimer za travnjak LT 380/36 Bp je posebno pogodan za teško dostupna područja, poput onog ispod klupe u parku ili oko saobraćajnih znakova, graničnih stubova ili ivičnjaka. Čak je i na nagibima i većim površinama, snagom koju ovaj lagani trimer nosi, on ubedljiva alternativa benzinskim trimerima i, za razliku od ovih, bez problema se može koristiti u oblastima osetljivim na buku. LT 380/36 Bp ima veliku širinu sečenja i duge radne periode, ne proizvodi emisione gasove ili vibracije, a oduševljava i svojom ergonomskom, podesivom drškom i optimalnom raspodelom težine. Omogućava duge periode rada bez zamaranja.
Obeležja i prednosti
Ergonomska okrugla drškaOmogućava komforan rad. Individualno podešavanje za svakog korisnika.
Robusna glava trimeraJednostavno pomeranje konca trimera pritiskom dugmeta o tlo. Komforno punjenje vodom i jednostavno doziranje sredstva za čišćenje.
Varijabilni broj obrtajaOmogućava prilagođavanje na datu primenu. Produžava vreme rada.
Komforan rameni pojas
- Omogućava komfornu, udobnu radnu poziciju za rad bez zamaranja.
- Izbalansirana konstrukcija.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Momentalna spremnost za rad zahvaljujući tehnologiji litijum-jona
- Pokreće se pritiskom na dugme.
- Autonomno, sigurno i bežično.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Promer niti (mm)
|1,6
|Pomeranje niti
|Bump feed
|Geometrija niti
|Okrugao, s udubljenjem
|Regulacija brzine
|da
|Broj obrtaja (rpm)
|Nivo 1: 4600 / Nivo 2: 5600
|Sekač
|Namotaj niti
|Prečnik kruga sečenja (cm)
|38
|Napon (V)
|36
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1780 x 360 x 250
Scope of supply
- Dodatna drška
- Kaiš za preko ramena
- Imbus ključ
- Kalem niti
Videos
Područja primene
- Za košenje trave na teško pristupačnim mestima
- Za košenje trave oko saobraćajnih znakova, stabala i ispod parkovskih klupa
- Za primenu na strmom terenu
- Pogodno i za visoku i žilavu travu
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