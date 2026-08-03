Višefunkcionalni alat MT 36 Bp
Naš MT 36 Bp baterijski višefunkcionalni alat je pogonska jedinica koja može imati različite završetke, od teleskopskog trimera za živicu do rezača za grane. Za razne zadatke uz pomoć samo jedne mašine.
Brza i laka zamena alata, praktično i bezbedno rukovanje: Naš MT 36 Bp baterijski višefunkcionalni alat izuzetnih performansi pruža ono što obećava. Stvorena da svojim različitim zamenljivim nastavcima reši najraznovrsnije zadatke, ova mašina se odlikuje izuzetno kvalitetnim komponentama, poput snažnog motora bez četkica i čvrste čelične osovine. Mašina emituje nizak stepen buke, nula štetnih gasova, a radi veoma tečno, čime olakšava rad korisniku, štiti životnu sredinu i značajno smanjuje troškove rada i održavanja u poređenju sa alatima koji rade na benzin.
Obeležja i prednosti
Komforna brza spojnicaJednostavna, brza zamena nastavaka bez alata. Štedi prostor za transport i odlaganje.
Ergonomska okrugla drškaOmogućava komforan rad. Individualno podešavanje za svakog korisnika.
Varijabilni broj obrtajaOmogućava prilagođavanje na datu primenu. Produžava vreme rada.
Solidno čelično vratilo koje se mirno kreće
- Robusna konstrukcija.
- Dugotrajne komponente.
Snažan motor sa velikim obrtnim momentom
- Radi sa istim performansama kao i benzinski motor, ali sa prednostima baterijske mašine.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Broj obrtaja (rpm)
|7800 / 6800
|Napon (V)
|36
|Težina bez pribora (kg)
|2,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|951 x 197 x 188
Scope of supply
- Gumirana okrugla drška
- Kaiš za preko ramena
- Brza spojnica
Područja primene
- Za upotrebu sa MT HT 550/36 za oblikovanje žbunja, grmlja i žive ograde
- Za upotrebu sa MT CS 250/36 za bezbedno orezivanje i uklanjanje grana sa drveća
- Snažna pogonska jedinica za MT HT 550/36 i MT CS 250/36
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