Brza i laka zamena alata, praktično i bezbedno rukovanje: Naš MT 36 Bp baterijski višefunkcionalni alat izuzetnih performansi pruža ono što obećava. Stvorena da svojim različitim zamenljivim nastavcima reši najraznovrsnije zadatke, ova mašina se odlikuje izuzetno kvalitetnim komponentama, poput snažnog motora bez četkica i čvrste čelične osovine. Mašina emituje nizak stepen buke, nula štetnih gasova, a radi veoma tečno, čime olakšava rad korisniku, štiti životnu sredinu i značajno smanjuje troškove rada i održavanja u poređenju sa alatima koji rade na benzin.