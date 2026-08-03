Zahvaljujući jedinstvenom „sve u jednom” dizajnu u vidu kutije, veoma je kompaktan, robustan i izdržljiv, maksimalno opremljen i lak za korišćenje: Paročistač SG 4/2 Classic postiže odlične rezultate čišćenja, ima izvanredan odnos cene i kvaliteta i maksimalno je efikasan. Sa samo 7,5 kilograma težine, ova lagana mašina je najkompaktniji profesionalni paročistač u klasi koji se može koristiti nakon samo tri minuta, a pritisak pare od 4 bara je i više nego dovoljan za dubinsko čišćenje i dezinfekciju bez upotrebe hemikalija. Pultovi, ploče od nerđajućeg čelika, pločice, aspiratori, rerne i još mnogo toga metodično su očišćeni do najmanjeg otvora - bez obzira na nivo zaprljanja. Kod posebno upornih zaprljanja situaciju olakšava VapoHydro funkcija, koja uz pomoć tople vode efikasno uklanja teške nečistoće i masti, a rezervoar za vodu se može u svakom trenutku skinuti i dopuniti. Pribor, poput creva za paru, parne, usmerene ili motorizovane mlaznice, okrugle ili ravne četke, parne grebalice i navlake od mikrovlakana, skladište se direktno na mašini - opciono je dostupna i podna papučica.