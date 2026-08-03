Parni čistač SG 4/2 Classic
Veoma kompaktna i laka za upotrebu: Paročistač SG 4/2 Classic kompanije Kärcher jedinstvenog „sve u jednom” dizajna u vidu kutije i s VapoHydro funkcijom za čišćenje i dezinfekciju bez hemikalija.
Zahvaljujući jedinstvenom „sve u jednom” dizajnu u vidu kutije, veoma je kompaktan, robustan i izdržljiv, maksimalno opremljen i lak za korišćenje: Paročistač SG 4/2 Classic postiže odlične rezultate čišćenja, ima izvanredan odnos cene i kvaliteta i maksimalno je efikasan. Sa samo 7,5 kilograma težine, ova lagana mašina je najkompaktniji profesionalni paročistač u klasi koji se može koristiti nakon samo tri minuta, a pritisak pare od 4 bara je i više nego dovoljan za dubinsko čišćenje i dezinfekciju bez upotrebe hemikalija. Pultovi, ploče od nerđajućeg čelika, pločice, aspiratori, rerne i još mnogo toga metodično su očišćeni do najmanjeg otvora - bez obzira na nivo zaprljanja. Kod posebno upornih zaprljanja situaciju olakšava VapoHydro funkcija, koja uz pomoć tople vode efikasno uklanja teške nečistoće i masti, a rezervoar za vodu se može u svakom trenutku skinuti i dopuniti. Pribor, poput creva za paru, parne, usmerene ili motorizovane mlaznice, okrugle ili ravne četke, parne grebalice i navlake od mikrovlakana, skladište se direktno na mašini - opciono je dostupna i podna papučica.
Obeležja i prednosti
Kompaktni „sve u jednom” dizajnIzdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj. Za uštedu prostora, praktično skladištenje pribora na samoj mašini. Zahvaljujući maloj težini (7,5 kg) može se lako prenositi jednom rukom.
Jednostavan koncept rukovanjaPraktičan prekidač pare za uključivanje i isključivanje paročistača. LED lampice koje pokazuju spremnost za korišćenje, nedostatak vode i servisni interval.
Funkcija VapoHydroSnažna kombinacija pare i vode za čišćenje. Rastvorena nečistoća se lako ispira. Povećava snagu za čišćenje veoma upornih nečistoća.
Obiman pribor
- Multifunkcionalni pribor za čišćenje raznih površina.
- Za uštedu prostora, praktično skladištenje pribora na samoj mašini.
- Podna, prozorska i tekstilna mlaznica su raspoložive kao opcija.
Odvojivi rezervoar za svežu vodu
- Rezervoar za čistu vodu može se puniti u svakom trenutku.
- Dugo vreme primene pare ili VapoHydro funkcije bez prekida.
U svakom trenutku je brzo spreman za upotrebu
- Spreman tri minuta nakon uključivanja.
- Sav pribor dostupan je u svakom trenutku zahvaljujući „sve u jednom” dizajnu u vidu kutije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Zapremina kotla (l)
|0,5
|Kapacitet rezervoara (l)
|1,5
|Pritisak pare (bar)
|max. 4
|Grejna snaga (W)
|2250
|Temperatura bojlera (°C)
|max. 145
|Dužina kabla (m)
|5
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|7
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|460 x 298 x 265
Scope of supply
- Ručna papuča sa četkom: 165 mm
- Crevo za paru sa pištoljem: 2.5 m
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu papuču
- Mrežica za pribor
Oprema
- Ergonomska drška za nošenje
- Snažna mlaznica
- Papuča sa usmerenim mlazom, duga
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Za čišćenje svih tipova sanitarnih područja u turističkim objektima
- Za čišćenje radnih površina, sudopera, usisivača, slavina u kuhinji
- Higijensko čišćenje i dezinfekcija bez hemikalija
- Za čišćenje površina izloženih čestom korišćenju, poput onih u kafićima, izložbenih vitrina ili šankova
- Za čišćenje lavaboa, tuš-kabina, kada, ogledala i stakla
- Savršen za kampove, kruzere i vikendice
Pribor
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.