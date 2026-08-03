Parni čistač SG 4/2 Classic

Veoma kompaktna i laka za upotrebu: Paročistač SG 4/2 Classic kompanije Kärcher jedinstvenog „sve u jednom” dizajna u vidu kutije i s VapoHydro funkcijom za čišćenje i dezinfekciju bez hemikalija.

Zahvaljujući jedinstvenom „sve u jednom” dizajnu u vidu kutije, veoma je kompaktan, robustan i izdržljiv, maksimalno opremljen i lak za korišćenje: Paročistač SG 4/2 Classic postiže odlične rezultate čišćenja, ima izvanredan odnos cene i kvaliteta i maksimalno je efikasan. Sa samo 7,5 kilograma težine, ova lagana mašina je najkompaktniji profesionalni paročistač u klasi koji se može koristiti nakon samo tri minuta, a pritisak pare od 4 bara je i više nego dovoljan za dubinsko čišćenje i dezinfekciju bez upotrebe hemikalija. Pultovi, ploče od nerđajućeg čelika, pločice, aspiratori, rerne i još mnogo toga metodično su očišćeni do najmanjeg otvora - bez obzira na nivo zaprljanja. Kod posebno upornih zaprljanja situaciju olakšava VapoHydro funkcija, koja uz pomoć tople vode efikasno uklanja teške nečistoće i masti, a rezervoar za vodu se može u svakom trenutku skinuti i dopuniti. Pribor, poput creva za paru, parne, usmerene ili motorizovane mlaznice, okrugle ili ravne četke, parne grebalice i navlake od mikrovlakana, skladište se direktno na mašini - opciono je dostupna i podna papučica.

Obeležja i prednosti
Parni čistač SG 4/2 Classic: Kompaktni „sve u jednom” dizajn
Kompaktni „sve u jednom” dizajn
Izdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj. Za uštedu prostora, praktično skladištenje pribora na samoj mašini. Zahvaljujući maloj težini (7,5 kg) može se lako prenositi jednom rukom.
Parni čistač SG 4/2 Classic: Jednostavan koncept rukovanja
Jednostavan koncept rukovanja
Praktičan prekidač pare za uključivanje i isključivanje paročistača. LED lampice koje pokazuju spremnost za korišćenje, nedostatak vode i servisni interval.
Parni čistač SG 4/2 Classic: Funkcija VapoHydro
Funkcija VapoHydro
Snažna kombinacija pare i vode za čišćenje. Rastvorena nečistoća se lako ispira. Povećava snagu za čišćenje veoma upornih nečistoća.
Obiman pribor
  • Multifunkcionalni pribor za čišćenje raznih površina.
  • Za uštedu prostora, praktično skladištenje pribora na samoj mašini.
  • Podna, prozorska i tekstilna mlaznica su raspoložive kao opcija.
Odvojivi rezervoar za svežu vodu
  • Rezervoar za čistu vodu može se puniti u svakom trenutku.
  • Dugo vreme primene pare ili VapoHydro funkcije bez prekida.
U svakom trenutku je brzo spreman za upotrebu
  • Spreman tri minuta nakon uključivanja.
  • Sav pribor dostupan je u svakom trenutku zahvaljujući „sve u jednom” dizajnu u vidu kutije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Zapremina kotla (l) 0,5
Kapacitet rezervoara (l) 1,5
Pritisak pare (bar) max. 4
Grejna snaga (W) 2250
Temperatura bojlera (°C) max. 145
Dužina kabla (m) 5
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 7
Težina sa ambalažom (kg) 9,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 460 x 298 x 265

Scope of supply

  • Ručna papuča sa četkom: 165 mm
  • Crevo za paru sa pištoljem: 2.5 m
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu papuču
  • Mrežica za pribor

Oprema

  • Ergonomska drška za nošenje
  • Snažna mlaznica
  • Papuča sa usmerenim mlazom, duga
Videos
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Za čišćenje svih tipova sanitarnih područja u turističkim objektima
  • Za čišćenje radnih površina, sudopera, usisivača, slavina u kuhinji
  • Higijensko čišćenje i dezinfekcija bez hemikalija
  • Za čišćenje površina izloženih čestom korišćenju, poput onih u kafićima, izložbenih vitrina ili šankova
  • Za čišćenje lavaboa, tuš-kabina, kada, ogledala i stakla
  • Savršen za kampove, kruzere i vikendice
Pribor
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