Parni usisivači SGV 8/5
Uređaj SGV 8/5 objedinjuje funkcije parnog čistača i mokrog i suvog usisivača. Pri naparivanju se kondenzovana voda direktno usisava. Sa ekstra programima za čišćenje i integracijom pribora.
SGV 8/5 ne ostavlja nijednu želju neispunjenom. Parni usisivač, izuzetno prilagođen korisniku nudi praktičnu funkciju hemijskog i samočišćenja i time stalno i svuda garantuje higijensku čistoću. Uz to uređaj podmićuje svojim naročito lakim i komfornim rukovanjem. Izborni prekidač za Easy Operation i ergonomski Handtool za upravljanje funkcijama naparivanja i usisavanja znatno smanjuju vreme uhodavanja. U radnom režimu se svim funkcijama upravlja brzo, fleksibilno i direktno. Savremen eco!efficiency režim ne štedi samo troškove. Takođe je bog toga bez daljnjeg moguć i rad u područjima osetljivim na šumove. Pribor je zaštićen od prljavštine i odlaže se direktno na uređaju, i time je uvek na dohvat ruke bez dugačkog traženja.
Obeležja i prednosti
Održiv i izvanredan učinak čišćenjaPosebno visok pritisak pare (8 bara), temperatura vruće vode oko 70 °C i izuzetna usisna snaga. Lako, brzo i efikasno uklanja i najtvrdokorniju nečistoću bez upotrebe hemijskih sredstava. Izdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj.
Obrtni prekidač EASY Operation sa sedam režima radaPosebno lak za upotrebu zahvaljujući jasnim simbolima. Nema potrebe za vremenski zahtevnim upoznavanjem. Čisti parom/usisava u režimu eco!efficiency i bez njega i ima funkciju samočišćenja. Prekidač za napajanje, hladna voda, upotreba sa sredstvom za čišćenje, ispiranje.
Parno/usisno crevo sa parnim/usisnim pištoljemPosebno intuitivan obrtni i pritisni prekidač za upravljanje različitim funkcijama. Sa trostepenom regulacijom protoka pare, primenom sa hladnom i vrućom vodom i istovremenim usisavanjem. Ušteda vremena: režim se može podesiti tokom rada. Čišćenje se ne mora prekidati.
Zgodan ekran
- Radno stanje prikazuje se na ekranu u vidu teksta ili trakastog grafikona.
- Prikazuju se servisne informacije o intervalima održavanja, npr. „Odstranjivanje kamenca”.
- Praktičan prikaz greške odmah obaveštava korisnika i štedi vreme.
Režim eco!efficiency
- Veliki učinak čišćenja uz manju usisnu snagu.
- Prikladan za korišćenje u područjima u kojima je potrebna tišina zahvaljujući tihom radu.
- To znači da se bez problema može koristiti i za čišćenje tokom noći.
Trostepena regulacija protoka pare
- Slaba para (I nivo) za malo zaprljanje.
- Srednja para (II nivo) za prosečnu zaprljanost.
- Snažna para (III nivo) za tvrdokornu nečistoću.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Pribor poput papuča i okruglih četki uvek je pri ruci.
- Sav pribor ostaje čist i na sigurnom tokom prenošenja.
- Napojni kabl sigurno se čuva na poleđini uređaja tokom prenošenja.
Širok izbor pribora obuhvaćen isporukom
- Podna papuča širine 300 mm s trakastim četkama i umetkom za brisanje prozora.
- Ručna papuča širine 150 mm s trakastim četkama i umetkom za brisanje prozora.
- Uski nastavak, papuča sa usmerenim mlazom, trouglasta papuča i tri različite okrugle četke.
Ergonomično i lako za prenošenje
- Pri punjenju držite uređaj za udubljene drške i ručicu za guranje.
- Pri prenošenju na veće udaljenosti vucite uređaj za sobom držeći ga za ručicu za guranje.
- Veliki transportni točkovi olakšavaju prenošenje čak i uz i niz stepenice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pritisak pare (bar)
|max. 8
|Grejna snaga (W)
|3000
|Vreme zagrevanja (min)
|7
|Temperatura bojlera (°C)
|max. 173
|Temperatura vrele vode (°C)
|70 - 173
|Rezervoar sveže vode (l)
|5,6
|Rezervoar za prljavu vodu (l)
|5
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 50
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|40
|Težina sa ambalažom (kg)
|48
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Prekidač za napajanje, rad sa hladnom vodom / usisavanje, režim eco!efficiency, režim pare / vruće/hladne vode / usisavanja, funkcija hladnog ispiranja uređaja, režim sa sredstvom za čišćenje / usisavanje, funkcija samočišćenja uređaja.
Scope of supply
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Cev za parno usisavanje: 2 Kom, 505 mm
- Mlaznica za pod: 300 mm
- Parno/usisno crevo sa parnim/usisnim pištoljem: 4 m
- Gumena traka za ručnu papuču: 150 mm
- Gumena traka za podnu papuču: 300 mm
- Ručna mlaznica: 150 mm
- Papuča za detaljno čišćenje / adapter za uski nastavak: 185 mm
- Produžetak za papuču sa usmerenim mlazom: 140 mm
- Trouglasta papuča za ručno čišćenje / čišćenje podova u uglovima
- Mala okrugla četka, nerđajući čelik: 1 Kom
- Mala okrugla četka, mesing: 1 Kom
- Mala okrugla četka, Pekalon (crna): 1 Kom
- Ručka za guranje
- Pregrada za odlaganje pribora (odvojiva)
Oprema
- Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
- Kućište: Nerđajući čelik
- Integrisana pregrada za mrežni kabl
- Ekran
- Regulacija količine pare: na dršci (tri koraka)
- Sigurnosna brava na parnom pištolju
Videos
Područja primene
- Uporna prljavština, mrlje i masnoća
- Zidne pločice, keramički podovi i druge tvrde površine
- Armature, radne površine i prohromske površine
- Prozorska okna, staklena vrata, staklene površine i ogledala
- Tkanine i tapacirani nameštaj
- Čišćenje unutrašnjosti vozila
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