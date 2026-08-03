Parni usisivači SGV 8/5

Uređaj SGV 8/5 objedinjuje funkcije parnog čistača i mokrog i suvog usisivača. Pri naparivanju se kondenzovana voda direktno usisava. Sa ekstra programima za čišćenje i integracijom pribora.

SGV 8/5 ne ostavlja nijednu želju neispunjenom. Parni usisivač, izuzetno prilagođen korisniku nudi praktičnu funkciju hemijskog i samočišćenja i time stalno i svuda garantuje higijensku čistoću. Uz to uređaj podmićuje svojim naročito lakim i komfornim rukovanjem. Izborni prekidač za Easy Operation i ergonomski Handtool za upravljanje funkcijama naparivanja i usisavanja znatno smanjuju vreme uhodavanja. U radnom režimu se svim funkcijama upravlja brzo, fleksibilno i direktno. Savremen eco!efficiency režim ne štedi samo troškove. Takođe je bog toga bez daljnjeg moguć i rad u područjima osetljivim na šumove. Pribor je zaštićen od prljavštine i odlaže se direktno na uređaju, i time je uvek na dohvat ruke bez dugačkog traženja.

Obeležja i prednosti
Parni usisivači SGV 8/5: Održiv i izvanredan učinak čišćenja
Održiv i izvanredan učinak čišćenja
Posebno visok pritisak pare (8 bara), temperatura vruće vode oko 70 °C i izuzetna usisna snaga. Lako, brzo i efikasno uklanja i najtvrdokorniju nečistoću bez upotrebe hemijskih sredstava. Izdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj.
Parni usisivači SGV 8/5: Obrtni prekidač EASY Operation sa sedam režima rada
Obrtni prekidač EASY Operation sa sedam režima rada
Posebno lak za upotrebu zahvaljujući jasnim simbolima. Nema potrebe za vremenski zahtevnim upoznavanjem. Čisti parom/usisava u režimu eco!efficiency i bez njega i ima funkciju samočišćenja. Prekidač za napajanje, hladna voda, upotreba sa sredstvom za čišćenje, ispiranje.
Parni usisivači SGV 8/5: Parno/usisno crevo sa parnim/usisnim pištoljem
Parno/usisno crevo sa parnim/usisnim pištoljem
Posebno intuitivan obrtni i pritisni prekidač za upravljanje različitim funkcijama. Sa trostepenom regulacijom protoka pare, primenom sa hladnom i vrućom vodom i istovremenim usisavanjem. Ušteda vremena: režim se može podesiti tokom rada. Čišćenje se ne mora prekidati.
Zgodan ekran
  • Radno stanje prikazuje se na ekranu u vidu teksta ili trakastog grafikona.
  • Prikazuju se servisne informacije o intervalima održavanja, npr. „Odstranjivanje kamenca”.
  • Praktičan prikaz greške odmah obaveštava korisnika i štedi vreme.
Režim eco!efficiency
  • Veliki učinak čišćenja uz manju usisnu snagu.
  • Prikladan za korišćenje u područjima u kojima je potrebna tišina zahvaljujući tihom radu.
  • To znači da se bez problema može koristiti i za čišćenje tokom noći.
Trostepena regulacija protoka pare
  • Slaba para (I nivo) za malo zaprljanje.
  • Srednja para (II nivo) za prosečnu zaprljanost.
  • Snažna para (III nivo) za tvrdokornu nečistoću.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
  • Pribor poput papuča i okruglih četki uvek je pri ruci.
  • Sav pribor ostaje čist i na sigurnom tokom prenošenja.
  • Napojni kabl sigurno se čuva na poleđini uređaja tokom prenošenja.
Širok izbor pribora obuhvaćen isporukom
  • Podna papuča širine 300 mm s trakastim četkama i umetkom za brisanje prozora.
  • Ručna papuča širine 150 mm s trakastim četkama i umetkom za brisanje prozora.
  • Uski nastavak, papuča sa usmerenim mlazom, trouglasta papuča i tri različite okrugle četke.
Ergonomično i lako za prenošenje
  • Pri punjenju držite uređaj za udubljene drške i ručicu za guranje.
  • Pri prenošenju na veće udaljenosti vucite uređaj za sobom držeći ga za ručicu za guranje.
  • Veliki transportni točkovi olakšavaju prenošenje čak i uz i niz stepenice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Pritisak pare (bar) max. 8
Grejna snaga (W) 3000
Vreme zagrevanja (min) 7
Temperatura bojlera (°C) max. 173
Temperatura vrele vode (°C) 70 - 173
Rezervoar sveže vode (l) 5,6
Rezervoar za prljavu vodu (l) 5
Dužina kabla (m) 7,5
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 50
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 40
Težina sa ambalažom (kg) 48
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Prekidač za napajanje, rad sa hladnom vodom / usisavanje, režim eco!efficiency, režim pare / vruće/hladne vode / usisavanja, funkcija hladnog ispiranja uređaja, režim sa sredstvom za čišćenje / usisavanje, funkcija samočišćenja uređaja.

Scope of supply

  • Broj parnih cevi: 2 Kom
  • Cev za parno usisavanje: 2 Kom, 505 mm
  • Mlaznica za pod: 300 mm
  • Parno/usisno crevo sa parnim/usisnim pištoljem: 4 m
  • Gumena traka za ručnu papuču: 150 mm
  • Gumena traka za podnu papuču: 300 mm
  • Ručna mlaznica: 150 mm
  • Papuča za detaljno čišćenje / adapter za uski nastavak: 185 mm
  • Produžetak za papuču sa usmerenim mlazom: 140 mm
  • Trouglasta papuča za ručno čišćenje / čišćenje podova u uglovima
  • Mala okrugla četka, nerđajući čelik: 1 Kom
  • Mala okrugla četka, mesing: 1 Kom
  • Mala okrugla četka, Pekalon (crna): 1 Kom
  • Ručka za guranje
  • Pregrada za odlaganje pribora (odvojiva)

Oprema

  • Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
  • Kućište: Nerđajući čelik
  • Integrisana pregrada za mrežni kabl
  • Ekran
  • Regulacija količine pare: na dršci (tri koraka)
  • Sigurnosna brava na parnom pištolju
Parni usisivači SGV 8/5
Parni usisivači SGV 8/5
Videos
Područja primene
  • Uporna prljavština, mrlje i masnoća
  • Zidne pločice, keramički podovi i druge tvrde površine
  • Armature, radne površine i prohromske površine
  • Prozorska okna, staklena vrata, staklene površine i ogledala
  • Tkanine i tapacirani nameštaj
  • Čišćenje unutrašnjosti vozila
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.