SGV 8/5 ne ostavlja nijednu želju neispunjenom. Parni usisivač, izuzetno prilagođen korisniku nudi praktičnu funkciju hemijskog i samočišćenja i time stalno i svuda garantuje higijensku čistoću. Uz to uređaj podmićuje svojim naročito lakim i komfornim rukovanjem. Izborni prekidač za Easy Operation i ergonomski Handtool za upravljanje funkcijama naparivanja i usisavanja znatno smanjuju vreme uhodavanja. U radnom režimu se svim funkcijama upravlja brzo, fleksibilno i direktno. Savremen eco!efficiency režim ne štedi samo troškove. Takođe je bog toga bez daljnjeg moguć i rad u područjima osetljivim na šumove. Pribor je zaštićen od prljavštine i odlaže se direktno na uređaju, i time je uvek na dohvat ruke bez dugačkog traženja.