Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
HDS 10/20-4 MX s bubnjem za crevo, 20 m visokoprit. creva i 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem je najjači trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom iz Kärcher srednje klase.
Bez kompromisa u svim pitanjima: uz maksimalan pritisak, maksimalnu dobavnu količinu vode, visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 10/20-4 MX, opremljen 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem i s ugrađenim bubnjem za namotavanje creva s visokopritisnim crevom od 20 metara najsnažniji je uređaj iz Kärcher srednje klase. Inovativni eco!efficiency nivo, kao i precizno doziranje sredstva za čišćenje i optimizirana tehnika plamenika smanjuju opterećenja za okolinu i za vaš novčanik na minimum, dok patentirana tehnologija mlaznica, keramički klipovi, turboduvaljka i odličan stepen efikasnosti pumpe osiguravaju najbolje rezultate čišćenja. Optimalno je i rukovanje – odlikuje ga, na primer, ploča s instrumentima kojom se rukuje intuitivno, LED ekran i promišljen koncept mobilnosti, što izuzetno pojednostavljuje rukovanje uređajem i njegov transport. Osim toga, jednostavni su i svi radovi servisiranja i održavanja, budući da su sve relevantne komponente lako pristupačne, a podaci o radu mogu se uvek praktično pozvati.
Obeležja i prednosti
Efikasnost
Maksimalna efikasnost
Operativna bezbednost
Čuvanje
Koncept mobilnosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Priključna snaga (kW)
|7,8
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|6,4
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|5,1
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Težina (sa priborom) (kg)
|172
|Težina sa ambalažom (kg)
|184
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 20 m
- Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Deterdžent funkcija: 20 + 10 l tank
- Integrisana motalica za crevo
- ANTI!Twist
- Rezervoari za sredstva za čišćenje, sredstvo za zaštitu od kamenca i za gorivo se mogu puniti sa spoljašnje strane
- Kontrolni panel sa svetlećim displejem
- Ventil pritiska
- Polno reverzibilni utikač (3~)
- Servisna elektronika sa LED displejem
- Two detergent tanks
- Zaštita od rada na suvo
Videos
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje sportskih sala
Pribor
Sredstva za čišćenje
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