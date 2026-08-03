Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX

HDS 10/20-4 MX s bubnjem za crevo, 20 m visokoprit. creva i 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem je najjači trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom iz Kärcher srednje klase.

Bez kompromisa u svim pitanjima: uz maksimalan pritisak, maksimalnu dobavnu količinu vode, visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 10/20-4 MX, opremljen 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem i s ugrađenim bubnjem za namotavanje creva s visokopritisnim crevom od 20 metara najsnažniji je uređaj iz Kärcher srednje klase. Inovativni eco!efficiency nivo, kao i precizno doziranje sredstva za čišćenje i optimizirana tehnika plamenika smanjuju opterećenja za okolinu i za vaš novčanik na minimum, dok patentirana tehnologija mlaznica, keramički klipovi, turboduvaljka i odličan stepen efikasnosti pumpe osiguravaju najbolje rezultate čišćenja. Optimalno je i rukovanje – odlikuje ga, na primer, ploča s instrumentima kojom se rukuje intuitivno, LED ekran i promišljen koncept mobilnosti, što izuzetno pojednostavljuje rukovanje uređajem i njegov transport. Osim toga, jednostavni su i svi radovi servisiranja i održavanja, budući da su sve relevantne komponente lako pristupačne, a podaci o radu mogu se uvek praktično pozvati.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX: Efikasnost
Efikasnost
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX: Maksimalna efikasnost
Maksimalna efikasnost
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX: Operativna bezbednost
Operativna bezbednost
Čuvanje
Koncept mobilnosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Priključna snaga (kW) 7,8
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 6,4
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 5,1
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 25
Težina (sa priborom) (kg) 172
Težina sa ambalažom (kg) 184
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 20 m
  • Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Deterdžent funkcija: 20 + 10 l tank
  • Integrisana motalica za crevo
  • ANTI!Twist
  • Rezervoari za sredstva za čišćenje, sredstvo za zaštitu od kamenca i za gorivo se mogu puniti sa spoljašnje strane
  • Kontrolni panel sa svetlećim displejem
  • Ventil pritiska
  • Polno reverzibilni utikač (3~)
  • Servisna elektronika sa LED displejem
  • Two detergent tanks
  • Zaštita od rada na suvo
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 MX
Videos
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje sportskih sala
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