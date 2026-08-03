Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M

Vrlo snažni trofazni viskoprit. čistač s vrućom vodom HDS 9/18-4 M s 4-polnim elektomot. s vodenim hlađenjem, eco!efficiency nivoom, 2 rezervoara za sredstvo za čišć. i servisnom elektr.

Zato što vruća voda ipak bolje čisti: HDS 9/18-4 M jeste snažni kompresorski čistač na vruću vodu s vodenim hlađenjem motora. Prednosti se ogledaju u efikasnosti čišćenja koje se postiže našom patentiranom tehnologijom mlaznice, keramičkim klipovima, turbo duvaljkom i većem stepenu korisnog dejstva pumpe. Jedinstveni režim eco!efficiency, optimizovana konstrukcija gorionika i druge karakteristike opreme poput prekidača za regulaciju tvrdoće vode osiguravaju dobru ravnotežu između neophodne efikasnosti čišćenja i maksimalne zaštite životne sredine. Oduševiće vas izuzetna lakoća rukovanja: komandna tabla je intuitivna i ergonomski oblikovana, isto kao pregraci za odlaganje pribora. Uz pištolj visokog pritiska EASY!Force koji koristi silu povratnog trzaja mlaza visokog pritiska kako bi anulirao silu držanja za rukovaoca i brzorastavne spojnice EASY!Lock koje montažu i demontažu čine pet puta bržom nego kod klasičnih navojnih spojeva, mašina je izuzetno zgodna za upotrebu.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M: Efikasnost
Efikasnost
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M: Maksimalna efikasnost
Maksimalna efikasnost
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M: Operativna bezbednost
Operativna bezbednost
Čuvanje
Koncept mobilnosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450 - 900
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Priključna snaga (kW) 6,4
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 5,8
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 4,6
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 25
Težina (sa priborom) (kg) 158
Težina sa ambalažom (kg) 170
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Deterdžent funkcija: 20 + 10 l tank
  • ANTI!Twist
  • Rezervoari za sredstva za čišćenje, sredstvo za zaštitu od kamenca i za gorivo se mogu puniti sa spoljašnje strane
  • Kontrolni panel sa svetlećim displejem
  • Ventil pritiska
  • Polno reverzibilni utikač (3~)
  • Servisna elektronika sa LED displejem
  • Two detergent tanks
  • Zaštita od rada na suvo
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Videos
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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