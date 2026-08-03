Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 M
Vrlo snažni trofazni viskoprit. čistač s vrućom vodom HDS 9/18-4 M s 4-polnim elektomot. s vodenim hlađenjem, eco!efficiency nivoom, 2 rezervoara za sredstvo za čišć. i servisnom elektr.
Zato što vruća voda ipak bolje čisti: HDS 9/18-4 M jeste snažni kompresorski čistač na vruću vodu s vodenim hlađenjem motora. Prednosti se ogledaju u efikasnosti čišćenja koje se postiže našom patentiranom tehnologijom mlaznice, keramičkim klipovima, turbo duvaljkom i većem stepenu korisnog dejstva pumpe. Jedinstveni režim eco!efficiency, optimizovana konstrukcija gorionika i druge karakteristike opreme poput prekidača za regulaciju tvrdoće vode osiguravaju dobru ravnotežu između neophodne efikasnosti čišćenja i maksimalne zaštite životne sredine. Oduševiće vas izuzetna lakoća rukovanja: komandna tabla je intuitivna i ergonomski oblikovana, isto kao pregraci za odlaganje pribora. Uz pištolj visokog pritiska EASY!Force koji koristi silu povratnog trzaja mlaza visokog pritiska kako bi anulirao silu držanja za rukovaoca i brzorastavne spojnice EASY!Lock koje montažu i demontažu čine pet puta bržom nego kod klasičnih navojnih spojeva, mašina je izuzetno zgodna za upotrebu.
Obeležja i prednosti
Efikasnost
Maksimalna efikasnost
Operativna bezbednost
Čuvanje
Koncept mobilnosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|450 - 900
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Priključna snaga (kW)
|6,4
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|5,8
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|4,6
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Težina (sa priborom) (kg)
|158
|Težina sa ambalažom (kg)
|170
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Deterdžent funkcija: 20 + 10 l tank
- ANTI!Twist
- Rezervoari za sredstva za čišćenje, sredstvo za zaštitu od kamenca i za gorivo se mogu puniti sa spoljašnje strane
- Kontrolni panel sa svetlećim displejem
- Ventil pritiska
- Polno reverzibilni utikač (3~)
- Servisna elektronika sa LED displejem
- Two detergent tanks
- Zaštita od rada na suvo
Videos
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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