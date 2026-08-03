Zato što vruća voda ipak bolje čisti: HDS 9/18-4 MX jeste snažni kompresorski čistač na vruću vodu sa vodom hlađenim motorom i ugrađenom motalicom za crevo dužine 20 metara. Prednosti se ogledaju u efikasnosti čišćenja koje se postiže našom patentiranom tehnologijom mlaznice, keramičkim klipovima, turbo duvaljkom i većem stepenu korisnog dejstva pumpe. Jedinstveni režim eco!efficiency, optimizovana konstrukcija gorionika i druge karakteristike opreme poput prekidača za regulaciju tvrdoće vode osiguravaju dobru ravnotežu između neophodne efikasnosti čišćenja i maksimalne zaštite životne sredine. Oduševiće vas izuzetna lakoća rukovanja: komandna tabla je intuitivna i ergonomski oblikovana, isto kao pregraci za odlaganje pribora. Uz pištolj visokog pritiska EASY!Force koji koristi silu povratnog trzaja mlaza visokog pritiska kako bi anulirao silu držanja za rukovaoca i brzorastavne spojnice EASY!Lock koje montažu i demontažu čine pet puta bržom nego kod klasičnih navojnih spojeva, mašina je izuzetno zgodna za upotrebu.