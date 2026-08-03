Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX

Snažni trofazni visokoprit. čistač s vrućom vodom HDS 9/18-4 MX s bubnjem za crevo, 20 m visokoprit. creva, 4-pol. elektromotorom, eco!efficiency nivoom i 2 rezervoara sredstva za čišćenje.

Zato što vruća voda ipak bolje čisti: HDS 9/18-4 MX jeste snažni kompresorski čistač na vruću vodu sa vodom hlađenim motorom i ugrađenom motalicom za crevo dužine 20 metara. Prednosti se ogledaju u efikasnosti čišćenja koje se postiže našom patentiranom tehnologijom mlaznice, keramičkim klipovima, turbo duvaljkom i većem stepenu korisnog dejstva pumpe. Jedinstveni režim eco!efficiency, optimizovana konstrukcija gorionika i druge karakteristike opreme poput prekidača za regulaciju tvrdoće vode osiguravaju dobru ravnotežu između neophodne efikasnosti čišćenja i maksimalne zaštite životne sredine. Oduševiće vas izuzetna lakoća rukovanja: komandna tabla je intuitivna i ergonomski oblikovana, isto kao pregraci za odlaganje pribora. Uz pištolj visokog pritiska EASY!Force koji koristi silu povratnog trzaja mlaza visokog pritiska kako bi anulirao silu držanja za rukovaoca i brzorastavne spojnice EASY!Lock koje montažu i demontažu čine pet puta bržom nego kod klasičnih navojnih spojeva, mašina je izuzetno zgodna za upotrebu.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX: Efikasnost
Efikasnost
U eco!efficiency režimu mašina radi u najekonomičnijem temperaturnom opsegu (60 °C) - i to pri punom protoku vode. Optimizacijom ciklusa rada bojlera potrošnja goriva se, u poređenju sa režimom rada pod punim opterećenjem, smanjuje za 20%.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX: Maksimalna efikasnost
Maksimalna efikasnost
Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika. Četvoropolni elektromotor sa aksijalnom pumpom sa tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku efikasnost i dug vek trajanja.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX: Operativna bezbednost
Operativna bezbednost
Veliki, integrisani fini vodeni filter pouzdano štiti visokopritisnu pumpu od sitnih čestica prljavštine. Ugrađeni termostat izduvnog vazduha isključuje motor ako je temperatura preko 300 °C. Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
Čuvanje
  • Integrisani bubanj za crevo s 20 metara visokopritisnog creva. Za veliki radijus delovanja i jednostavno odlaganje u jednom potezu.
  • Prostrana pregrada za odlaganje npr. deterdženata, rukavica ili alata.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera sa velikim, gumom obloženim točkovima i upravljačkim valjkom.
  • Integrisan nagib za olakšavanje transporta preko stepenika i ivičnjaka.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450 - 900
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Priključna snaga (kW) 6,4
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 5,8
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 4,6
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 25
Težina (sa priborom) (kg) 164,1
Težina sa ambalažom (kg) 176,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 20 m
  • Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Deterdžent funkcija: 20 + 10 l tank
  • Integrisana motalica za crevo
  • ANTI!Twist
  • Rezervoari za sredstva za čišćenje, sredstvo za zaštitu od kamenca i za gorivo se mogu puniti sa spoljašnje strane
  • Kontrolni panel sa svetlećim displejem
  • Ventil pritiska
  • Polno reverzibilni utikač (3~)
  • Servisna elektronika sa LED displejem
  • Two detergent tanks
  • Zaštita od rada na suvo
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/18-4 MX
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Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
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