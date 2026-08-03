Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Opremljen ugrađenom motalicom i crevom dužine 20 m, HDS 12/18-4 SX kompresorski čistač na vruću vodu nudi sofisticiranu opremu i lakoću upotrebe.
Ovaj kompresorski čistač na vruću vodu iz Superklase kompanije Kärcher izdvaja se od ostalih zahvaljujući raznovrsnoj opremi, odličnim performansama i efikasnosti. Na primer, HDS 12/18-4 SX ima integrisanu motalicu za crevo sa 20 m visokopritisnog creva. Neka od svojstava koja pružaju vanserijske rezultate čišćenja obuhvataju patentiranu tehnologiju mlaznice, keramički klip, turbokompresor, efikasniju pumpu i pribor prilagođen upotrebi. Osim toga, inovativni eco!efficiency režim i druga svojstva koja utiču na performanse, poput jedinice za precizno doziranje deterdženta i optimizovanog gorionika, pružaju maksimalnu efikasnost i ekološki rad mašine čije jednostavnost upotrebe i velika mobilnost zaista olakšavaju život korisnika. Celokupno održavanje i servis su takođe jednostavni, zahvaljujući lakoći pronalaženja radnih podataka i lakom pristupu komponentama.
Obeležja i prednosti
Visoka efikasnost
Pouzdanost
Maksimalna efikasnost
Čuvanje
Doziranje deterdženta
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|600 - 1200
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|7,7
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|6,2
|Priključna snaga (kW)
|8,4
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Težina (sa priborom) (kg)
|184
|Težina sa ambalažom (kg)
|196
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 20 m
- Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Integrisana motalica za crevo
- Ventil pritiska
- Polno reverzibilni utikač (3~)
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Servisna elektronika sa LED displejem
- Two detergent tanks
- Zaštita od rada na suvo
Videos
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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