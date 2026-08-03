Ovaj kompresorski čistač na vruću vodu iz Superklase kompanije Kärcher izdvaja se od ostalih zahvaljujući raznovrsnoj opremi, odličnim performansama i efikasnosti. Na primer, HDS 12/18-4 SX ima integrisanu motalicu za crevo sa 20 m visokopritisnog creva. Neka od svojstava koja pružaju vanserijske rezultate čišćenja obuhvataju patentiranu tehnologiju mlaznice, keramički klip, turbokompresor, efikasniju pumpu i pribor prilagođen upotrebi. Osim toga, inovativni eco!efficiency režim i druga svojstva koja utiču na performanse, poput jedinice za precizno doziranje deterdženta i optimizovanog gorionika, pružaju maksimalnu efikasnost i ekološki rad mašine čije jednostavnost upotrebe i velika mobilnost zaista olakšavaju život korisnika. Celokupno održavanje i servis su takođe jednostavni, zahvaljujući lakoći pronalaženja radnih podataka i lakom pristupu komponentama.