Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX

Opremljen ugrađenom motalicom i crevom dužine 20 m, HDS 12/18-4 SX kompresorski čistač na vruću vodu nudi sofisticiranu opremu i lakoću upotrebe.

Ovaj kompresorski čistač na vruću vodu iz Superklase kompanije Kärcher izdvaja se od ostalih zahvaljujući raznovrsnoj opremi, odličnim performansama i efikasnosti. Na primer, HDS 12/18-4 SX ima integrisanu motalicu za crevo sa 20 m visokopritisnog creva. Neka od svojstava koja pružaju vanserijske rezultate čišćenja obuhvataju patentiranu tehnologiju mlaznice, keramički klip, turbokompresor, efikasniju pumpu i pribor prilagođen upotrebi. Osim toga, inovativni eco!efficiency režim i druga svojstva koja utiču na performanse, poput jedinice za precizno doziranje deterdženta i optimizovanog gorionika, pružaju maksimalnu efikasnost i ekološki rad mašine čije jednostavnost upotrebe i velika mobilnost zaista olakšavaju život korisnika. Celokupno održavanje i servis su takođe jednostavni, zahvaljujući lakoći pronalaženja radnih podataka i lakom pristupu komponentama.

Obeležja i prednosti
Visoka efikasnost
Pouzdanost
Maksimalna efikasnost
Čuvanje
Doziranje deterdženta
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 600 - 1200
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 7,7
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 6,2
Priključna snaga (kW) 8,4
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 25
Težina (sa priborom) (kg) 184
Težina sa ambalažom (kg) 196
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 20 m
  • Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Integrisana motalica za crevo
  • Ventil pritiska
  • Polno reverzibilni utikač (3~)
  • Sistem laganog prigušenja (SDS)
  • Servisna elektronika sa LED displejem
  • Two detergent tanks
  • Zaštita od rada na suvo
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 SX
Videos
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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