HDS prikolica HDS 13/20 De Tr1
HDS 13/20 u obliku prikolice sa pritiskom od 200 bar je mobilno, autonomno rešenje kompresorskog čistača na vrelu vodu. Idealan za svakodnevnu primenu u komunalnom sektoru kao i u industriji i građevinarstvu.
Kompresorski čistač na vrelu vodu HDS 13/20 u obliku prikolice nudi pritisak od 200 bar i sinonim je za izvanrednu mobilnost i mogućnost nezavisne primene. Uređaj se odlikuje visokim stepenom efikasnosti, pouzdanosti i jednostavnosti prilikom servisa i uz to je veoma jednostavan i komforan za rukovanje. HDS 13/20 je slobodno konfigurabilan, pa je time izrazito fleksibilan. Uređaj je idealno namenjen za primene najrazličitije vrste, na primer u građevinskoj industriji, u industriji uopšte ili u komunalnom sektoru.
Obeležja i prednosti
Maksimalna efikasnost
Jednostavno rukovanje
Nezavisna primena
Visok stepen fleksibilnosti
Lako servisiranje
Pouzdanost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW/hp)
|19 / 26
|Protok (l/h)
|900 - 1300
|Pritisak (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|8,2
|Težina (sa priborom) (kg)
|945
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Visokopritisno crevo: 30 m
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
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Područja primene
- Komunalna preduzeća (čišćenje javnih mesta, saobraćajnica, uklanjanje grafita i žvakaćih guma)
- Građevinarstvo (čišćenje građevinskih mašina, skela, oplata, opreme)
- Čišćenje u industriji (uklanjanje lakova, premaza, čišćenje mašina, delova i opreme)
Configurable components
Maksimalna fleksibilnost tokom čišćenja pod visokim pritiskom: Zahvaljujući znatno većem radnom prečniku, na praktičan kotur za visokopritisno crevo za HDS prikolice kompanije Kärcher može se namotati 50 m visokopritisnog creva, pa se zadaci mogu obavljati i na velikoj udaljenosti od prikolice, a crevo zaštiti tokom skladištenja i transporta.
Kotur za visokopritisno crevo se može koristiti umesto kotura za niskopritisno crevo. Ovim je omogućen istovremen rad dva korisnika. Na raspolaganju je isto tako veliki domet zahvaljujući dužini creva od 50 metara. Visokopritisno crevo se mora naručiti posebno.
Rad sa dve cevi za raspršivanje omogućava udoban rad dva korisnika. Za konfiguraciju samo sa jednim koturom za visokopritisno crevo, drugo crevo se može povezati sa prikolicom u svakom trenutku. Za konfiguraciju sa dva kotura za visokopritisno crevo, svaki korisnik može raditi nezavisno od drugog.
Osnovna mašina u Skid verziji ima okvir, nema zaštitni poklopac niti rezervoar za vodu. Mašina zauzima vrlo malo prostora, uključujući rezervoar za vodu od 20 litara.
Cab verzija obuhvata rezervoar za vodu i veliki rezervoar za gorivo i može se koristiti stacionarno ili postavljena na vozilu poput pikapa, platforme ili kombija. Poklopac pouzdano štiti tehničke komponente i kontrolni panel od spoljašnjih uticaja. Osnovna mašina sa poklopcem i rezervoarom za vodu dostavlja se bez šipke za vuču.
Trailer verzija ne samo što je mobilna i kompaktna, već oduševljava i visokim stepenom fleksibilnosti i potpuno je samostalna zahvaljujući uskladištenoj vodi i gorivu. Osnovna mašina je opremljena poklopcem, rezervoarom za vodu, kućištem i šipkom za vuču.
Regulacija brzine za HDS prikolice kompanije Kärcher: Ergonomska poluga za gas omogućava jednostavnu regulaciju brzine motora i pritisak do 200 bara tokom rada sa parom ili uklanjanja korova.
Radni režim za odstranjivanje korova održava konstantno visoku temperaturu vode za efikasno odstranjivanje korova na ekološki način. Nema hemikalija, a voda ima temperaturu iznad 90 °C.