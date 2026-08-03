Kompresorski čistač na vrelu vodu HDS 13/20 u obliku prikolice nudi pritisak od 200 bar i sinonim je za izvanrednu mobilnost i mogućnost nezavisne primene. Uređaj se odlikuje visokim stepenom efikasnosti, pouzdanosti i jednostavnosti prilikom servisa i uz to je veoma jednostavan i komforan za rukovanje. HDS 13/20 je slobodno konfigurabilan, pa je time izrazito fleksibilan. Uređaj je idealno namenjen za primene najrazličitije vrste, na primer u građevinskoj industriji, u industriji uopšte ili u komunalnom sektoru.