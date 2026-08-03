HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
Mobilno i autonomno: Kompresorski čistač na vrelu vodu HDS 17/20 nudi pritisak od 200 bar i radi bez električne struje. Visokoefikasni HDS u obliku prikolice namenjen je za komunalna preduzeća, industriju ili građevinarstvo.
Zahvaljujući snažnom dizel motoru kompresorski čistač na vrelu vodu HDS 17/20 pomoću pritiska od 200 bar, takođe bez električne struje, konstantno pruža sjajne rezultate u čišćenju – na primer na gradilištima, u industriji ili u komunalnom sektoru. Pored maksimalne mobilnosti i fleksibilnosti pouzdani uređaj podmićuje zahvaljujući uzornoj efikasnosti. Uz to HDS u obliku prikolice poentira zahvaljujući jednostavnom servisiranju i komforu prilikom rukovanja. Uređaj je konfigurabilan po Vašoj želji, pa time optimalno može da se prilagodi individualnim zahtevima.
Obeležja i prednosti
Maksimalna efikasnostDokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika. Regeneracija toplote iskorišćenjem gubitka toplote motora. Ekološki režim rada i niski troškovi režima rada zahvaljujući Kärcher eco!efficiency režimu.
Jednostavno rukovanjeRukovanje se ugodno vrši preko centralnog prekidača za izbor. Zahvaljujući postojanju 2 bubnja za creva u zoni rukovanja brzo mobilisanje i demobilisanje. Sigurno skladištenje zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje zahvaljujući širokim mogućnostima za odlaganje.
Nezavisna primenaVeliki rezervoar za vodu od 500 l za čišćenje u trajanju do 30 minuta s punim vodenim učinkom. S rezervoarom za dizel zapremine 100 l - idealan za dugotrajne zadatke. Snažni Yanmar dizel motori omogućuju autonomnu primenu bez izvora električne struje.
Visok stepen fleksibilnosti
- Zahvaljujući mogućnosti za konfiguraciju svaka prikolica može da se sastavi po želji klijenta.
- Može da se dobije kao Skid ili Cab varijanta za mobilnu primenu kao prikolica ili kao stacionarno rešenje.
- Velika hauba olakšava pristup servisera tehničkim komponentama.
Lako servisiranje
- Osmišljeni servisni softver radi brze dijagnoze greške u slučaju servisiranja.
- Oprobane Kärcher kvalitetne komponente garantuju dug vek trajanja.
- Sa svom opremom: sistem za omekšavanje vode radi zaštite grejača od oštećenja zbog formiranja kamenca.
Pouzdanost
- Mnogobrojne sigurnosne funkcije u slučaju greške štite od oštećenja HDS u obliku prikolice.
- Ugrađeni režim zaštite od mraza radi zaštite svih komponenti na niskim spoljašnjim temperaturama.
- Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW/hp)
|19 / 26
|Protok (l/h)
|900 - 1700
|Pritisak (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|9,7
|Težina (sa priborom) (kg)
|945
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Visokopritisno crevo: 40 m
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
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Područja primene
- Komunalna preduzeća (čišćenje javnih mesta, saobraćajnica, uklanjanje grafita i žvakaćih guma)
- Građevinarstvo (čišćenje građevinskih mašina, skela, oplata, opreme)
- Čišćenje u industriji (uklanjanje lakova, premaza, čišćenje mašina, delova i opreme)