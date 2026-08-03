Zahvaljujući snažnom dizel motoru kompresorski čistač na vrelu vodu HDS 17/20 pomoću pritiska od 200 bar, takođe bez električne struje, konstantno pruža sjajne rezultate u čišćenju – na primer na gradilištima, u industriji ili u komunalnom sektoru. Pored maksimalne mobilnosti i fleksibilnosti pouzdani uređaj podmićuje zahvaljujući uzornoj efikasnosti. Uz to HDS u obliku prikolice poentira zahvaljujući jednostavnom servisiranju i komforu prilikom rukovanja. Uređaj je konfigurabilan po Vašoj želji, pa time optimalno može da se prilagodi individualnim zahtevima.