HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1

Mobilno i autonomno: Kompresorski čistač na vrelu vodu HDS 17/20 nudi pritisak od 200 bar i radi bez električne struje. Visokoefikasni HDS u obliku prikolice namenjen je za komunalna preduzeća, industriju ili građevinarstvo.

Zahvaljujući snažnom dizel motoru kompresorski čistač na vrelu vodu HDS 17/20 pomoću pritiska od 200 bar, takođe bez električne struje, konstantno pruža sjajne rezultate u čišćenju – na primer na gradilištima, u industriji ili u komunalnom sektoru. Pored maksimalne mobilnosti i fleksibilnosti pouzdani uređaj podmićuje zahvaljujući uzornoj efikasnosti. Uz to HDS u obliku prikolice poentira zahvaljujući jednostavnom servisiranju i komforu prilikom rukovanja. Uređaj je konfigurabilan po Vašoj želji, pa time optimalno može da se prilagodi individualnim zahtevima.

Obeležja i prednosti
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1: Maksimalna efikasnost
Maksimalna efikasnost
Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika. Regeneracija toplote iskorišćenjem gubitka toplote motora. Ekološki režim rada i niski troškovi režima rada zahvaljujući Kärcher eco!efficiency režimu.
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Rukovanje se ugodno vrši preko centralnog prekidača za izbor. Zahvaljujući postojanju 2 bubnja za creva u zoni rukovanja brzo mobilisanje i demobilisanje. Sigurno skladištenje zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje zahvaljujući širokim mogućnostima za odlaganje.
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1: Nezavisna primena
Nezavisna primena
Veliki rezervoar za vodu od 500 l za čišćenje u trajanju do 30 minuta s punim vodenim učinkom. S rezervoarom za dizel zapremine 100 l - idealan za dugotrajne zadatke. Snažni Yanmar dizel motori omogućuju autonomnu primenu bez izvora električne struje.
Visok stepen fleksibilnosti
  • Zahvaljujući mogućnosti za konfiguraciju svaka prikolica može da se sastavi po želji klijenta.
  • Može da se dobije kao Skid ili Cab varijanta za mobilnu primenu kao prikolica ili kao stacionarno rešenje.
  • Velika hauba olakšava pristup servisera tehničkim komponentama.
Lako servisiranje
  • Osmišljeni servisni softver radi brze dijagnoze greške u slučaju servisiranja.
  • Oprobane Kärcher kvalitetne komponente garantuju dug vek trajanja.
  • Sa svom opremom: sistem za omekšavanje vode radi zaštite grejača od oštećenja zbog formiranja kamenca.
Pouzdanost
  • Mnogobrojne sigurnosne funkcije u slučaju greške štite od oštećenja HDS u obliku prikolice.
  • Ugrađeni režim zaštite od mraza radi zaštite svih komponenti na niskim spoljašnjim temperaturama.
  • Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Dizel
Proizvođač motora Yanmar
Snaga motora (kW/hp) 19 / 26
Protok (l/h) 900 - 1700
Pritisak (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 9,7
Težina (sa priborom) (kg) 945
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Visokopritisno crevo: 40 m
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
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Područja primene
  • Komunalna preduzeća (čišćenje javnih mesta, saobraćajnica, uklanjanje grafita i žvakaćih guma)
  • Građevinarstvo (čišćenje građevinskih mašina, skela, oplata, opreme)
  • Čišćenje u industriji (uklanjanje lakova, premaza, čišćenje mašina, delova i opreme)
Configurable components

Maksimalna fleksibilnost tokom čišćenja pod visokim pritiskom: Zahvaljujući znatno većem radnom prečniku, na praktičan kotur za visokopritisno crevo za HDS prikolice kompanije Kärcher može se namotati 50 m visokopritisnog creva, pa se zadaci mogu obavljati i na velikoj udaljenosti od prikolice, a crevo zaštiti tokom skladištenja i transporta.

Kotur za visokopritisno crevo se može koristiti umesto kotura za niskopritisno crevo. Ovim je omogućen istovremen rad dva korisnika. Na raspolaganju je isto tako veliki domet zahvaljujući dužini creva od 50 metara. Visokopritisno crevo se mora naručiti posebno.

Rad sa dve cevi za raspršivanje omogućava udoban rad dva korisnika. Za konfiguraciju samo sa jednim koturom za visokopritisno crevo, drugo crevo se može povezati sa prikolicom u svakom trenutku. Za konfiguraciju sa dva kotura za visokopritisno crevo, svaki korisnik može raditi nezavisno od drugog.

Osnovna mašina u Skid verziji ima okvir, nema zaštitni poklopac niti rezervoar za vodu. Mašina zauzima vrlo malo prostora, uključujući rezervoar za vodu od 20 litara.

Cab verzija obuhvata rezervoar za vodu i veliki rezervoar za gorivo i može se koristiti stacionarno ili postavljena na vozilu poput pikapa, platforme ili kombija. Poklopac pouzdano štiti tehničke komponente i kontrolni panel od spoljašnjih uticaja. Osnovna mašina sa poklopcem i rezervoarom za vodu dostavlja se bez šipke za vuču.

Trailer verzija ne samo što je mobilna i kompaktna, već oduševljava i visokim stepenom fleksibilnosti i potpuno je samostalna zahvaljujući uskladištenoj vodi i gorivu. Osnovna mašina je opremljena poklopcem, rezervoarom za vodu, kućištem i šipkom za vuču.

Regulacija brzine za HDS prikolice kompanije Kärcher: Ergonomska poluga za gas omogućava jednostavnu regulaciju brzine motora i pritisak do 200 bara tokom rada sa parom ili uklanjanja korova.

Radni režim za odstranjivanje korova održava konstantno visoku temperaturu vode za efikasno odstranjivanje korova na ekološki način. Nema hemikalija, a voda ima temperaturu iznad 90 °C.
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