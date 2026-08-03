Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX

Jednofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 6/14 CX s eco!efficiency nivoom, EASY!Force pištoljem, Servo Control-om i ugrađenim bubnjem za crevo – uključ. 15 m visokopritisnog creva.

Snažni Kärcherov visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS kompaktne klase: HDS 6/14 CX s jedinstvenim eco!efficiency nivoom ujedinjuje ekonomičan i ekološki rad s izuzetnim komforom za korisnika. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Servo Control nudi kontinuirano regulisanje pritiska i količine vode direktno na pištolju. Takođe, čistačem se rukuje bez muke, uređaj ima intuitivno rukovanje jednim dugmetom. Veliki točkovi i jedan upravljački točak osiguravaju laku pokretljivost, dok robustna šasija s integrisanim rezervoarom za gorivo i sredstvo za čišćenje bez problema svladava čak i teže primene. Praktični pretinci za odlaganje pribora, mlaznice, kao i ugrađeni bubanj za crevo, uključujući visokopritisno crevo od 15 metara, smisleno zaokružuju promišljeni koncept ovog jednofaznog uređaja.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX: Efikasnost
Efikasnost
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX: Jednostavna upotreba
Jednostavna upotreba
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX: Čuvanje
Čuvanje
Pouzdanost
Mobilnost
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 240 - 560
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 140 / 3 - 14
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) max. 80
Priključna snaga (kW) 3,6
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 3,5
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 2,8
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 15
Težina (sa priborom) (kg) 102
Težina sa ambalažom (kg) 110,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1215 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
  • Sistem laganog prigušenja (SDS)
  • Integrisana motalica za crevo
  • Ventil pritiska
  • Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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