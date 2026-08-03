Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 CX
Jednofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 6/14 CX s eco!efficiency nivoom, EASY!Force pištoljem, Servo Control-om i ugrađenim bubnjem za crevo – uključ. 15 m visokopritisnog creva.
Snažni Kärcherov visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS kompaktne klase: HDS 6/14 CX s jedinstvenim eco!efficiency nivoom ujedinjuje ekonomičan i ekološki rad s izuzetnim komforom za korisnika. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Servo Control nudi kontinuirano regulisanje pritiska i količine vode direktno na pištolju. Takođe, čistačem se rukuje bez muke, uređaj ima intuitivno rukovanje jednim dugmetom. Veliki točkovi i jedan upravljački točak osiguravaju laku pokretljivost, dok robustna šasija s integrisanim rezervoarom za gorivo i sredstvo za čišćenje bez problema svladava čak i teže primene. Praktični pretinci za odlaganje pribora, mlaznice, kao i ugrađeni bubanj za crevo, uključujući visokopritisno crevo od 15 metara, smisleno zaokružuju promišljeni koncept ovog jednofaznog uređaja.
Obeležja i prednosti
Efikasnost
Jednostavna upotreba
Čuvanje
Pouzdanost
Mobilnost
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|240 - 560
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Priključna snaga (kW)
|3,6
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|3,5
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|2,8
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Težina (sa priborom) (kg)
|102
|Težina sa ambalažom (kg)
|110,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1215 x 650 x 920
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Integrisana motalica za crevo
- Ventil pritiska
- Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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