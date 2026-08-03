Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 7/16 C kompaktne klase s kontinuiranim regulisanjem pritiska i količine vode, eco!efficiency nivoom i mnogim drugim praktičnim funkcijama.
Trofaznim, snažnim visokopritisnim čistačem s vrućom vodom HDS 7/16 C iz HDS kompaktne klase promišljeno rukujete jednim dugmetom, a poseduje i velike točkove i upravljački točak, koji korisniku uveliko olakšavaju rukovanje i transport. Ovaj uređaj odlikuju proširena oprema i izuzetno ekonomičan i ekološki rad zahvaljujući eco!efficiency nivou. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Servo Control nudi kontinuirano regulisanje pritiska i količine vode direktno na pištolju. Rezervoari za sredstvo za čišćenje i gorivo su zaštićeno integrisani u otpornu šasiju, koja dopušta čak i primene u težim uslovima. Pribor, mlaznice i alati mogu se bez problema spakovati u praktične pretince za odlaganje.
Obeležja i prednosti
EfikasnostRežim eco!efficiency – efikasan i ekološki prihvatljiv, čak i pri dužem korišćenju. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO2 za 20%.
Jednostavna upotrebaIntuitivno rukovanje pomoću izbornog prekidača sa jednim dugmetom. Veliki otvor rezervoara sa ulivnim žlebom. Boca sa sredstvom za čišćenje pristupačna je sa spoljne strane.
ČuvanjeKaseta za nastavke, alat i ostali pribor, koja se može zaključati. Kuke za odlaganje mrežnog kabla i visokopritisnog creva. Integrisan držač mlazne cevi za lakši transport mašine.
Pouzdanost
- Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
- Veliki vodeni filter štiti pumpu od oštećenja.
- Sistem omekšavanja vode za zaštitu grejača od oštećenja usled taloženja kamenca.
Mobilnost
- Princip džogera sa velikim točkovima i upravljačkim valjkom.
- Veliki integrisani rukohvat na šasiji.
- Integrisan nagib za olakšavanje transporta preko stepenika i ivičnjaka.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|270 - 660
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Priključna snaga (kW)
|4,7
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|4,1
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|3,3
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Težina (sa priborom) (kg)
|98
|Težina sa ambalažom (kg)
|106,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Ventil pritiska
- Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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