Trofaznim, snažnim visokopritisnim čistačem s vrućom vodom HDS 7/16 C iz HDS kompaktne klase promišljeno rukujete jednim dugmetom, a poseduje i velike točkove i upravljački točak, koji korisniku uveliko olakšavaju rukovanje i transport. Ovaj uređaj odlikuju proširena oprema i izuzetno ekonomičan i ekološki rad zahvaljujući eco!efficiency nivou. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Servo Control nudi kontinuirano regulisanje pritiska i količine vode direktno na pištolju. Rezervoari za sredstvo za čišćenje i gorivo su zaštićeno integrisani u otpornu šasiju, koja dopušta čak i primene u težim uslovima. Pribor, mlaznice i alati mogu se bez problema spakovati u praktične pretince za odlaganje.