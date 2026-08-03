Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C

Trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 7/16 C kompaktne klase s kontinuiranim regulisanjem pritiska i količine vode, eco!efficiency nivoom i mnogim drugim praktičnim funkcijama.

Trofaznim, snažnim visokopritisnim čistačem s vrućom vodom HDS 7/16 C iz HDS kompaktne klase promišljeno rukujete jednim dugmetom, a poseduje i velike točkove i upravljački točak, koji korisniku uveliko olakšavaju rukovanje i transport. Ovaj uređaj odlikuju proširena oprema i izuzetno ekonomičan i ekološki rad zahvaljujući eco!efficiency nivou. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Servo Control nudi kontinuirano regulisanje pritiska i količine vode direktno na pištolju. Rezervoari za sredstvo za čišćenje i gorivo su zaštićeno integrisani u otpornu šasiju, koja dopušta čak i primene u težim uslovima. Pribor, mlaznice i alati mogu se bez problema spakovati u praktične pretince za odlaganje.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C: Efikasnost
Efikasnost
Režim eco!efficiency – efikasan i ekološki prihvatljiv, čak i pri dužem korišćenju. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO2 za 20%.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C: Jednostavna upotreba
Jednostavna upotreba
Intuitivno rukovanje pomoću izbornog prekidača sa jednim dugmetom. Veliki otvor rezervoara sa ulivnim žlebom. Boca sa sredstvom za čišćenje pristupačna je sa spoljne strane.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C: Čuvanje
Čuvanje
Kaseta za nastavke, alat i ostali pribor, koja se može zaključati. Kuke za odlaganje mrežnog kabla i visokopritisnog creva. Integrisan držač mlazne cevi za lakši transport mašine.
Pouzdanost
  • Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
  • Veliki vodeni filter štiti pumpu od oštećenja.
  • Sistem omekšavanja vode za zaštitu grejača od oštećenja usled taloženja kamenca.
Mobilnost
  • Princip džogera sa velikim točkovima i upravljačkim valjkom.
  • Veliki integrisani rukohvat na šasiji.
  • Integrisan nagib za olakšavanje transporta preko stepenika i ivičnjaka.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 270 - 660
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) max. 80
Priključna snaga (kW) 4,7
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 4,1
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 3,3
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 15
Težina (sa priborom) (kg) 98
Težina sa ambalažom (kg) 106,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1060 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
  • Sistem laganog prigušenja (SDS)
  • Ventil pritiska
  • Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 C
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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