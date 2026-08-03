Trofazni, snažni HDS 7/16 CX iz HDS kompaktne klase ima ugrađen bubanj za namotavanje creva i uključuje i 15 m visokopritisnog creva. Osim toga, ovim visokopritisnim čistačem s vrućom vodom promišljeno rukujete jednim dugmetom, a poseduje i velike točkove i upravljački točkić, koji korisniku vrlo olakšavaju rukovanje i transport. Ovaj uređaj odlikuju proširena oprema i izuzetno ekonomičan i ekološki rad zahvaljujući eco!efficiency nivou. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Servo Control nudi kontinuirano regulisanje pritiska i količine vode direktno na pištolju. Rezervoari za sredstvo za čišćenje i gorivo su zaštićeno integrisani u otpornu šasiju, koja dopušta čak i teže primene. Pribor, mlaznice i alati mogu se bez problema spakovati u praktične pretince za odlaganje.