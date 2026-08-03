Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX

Trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 7/16 CX kompaktne klase sa Servo Control-om, štedljivim eco!efficiency nivoom i ugrađenim bubnjem za crevo s 15 m visokopritisnog creva.

Trofazni, snažni HDS 7/16 CX iz HDS kompaktne klase ima ugrađen bubanj za namotavanje creva i uključuje i 15 m visokopritisnog creva. Osim toga, ovim visokopritisnim čistačem s vrućom vodom promišljeno rukujete jednim dugmetom, a poseduje i velike točkove i upravljački točkić, koji korisniku vrlo olakšavaju rukovanje i transport. Ovaj uređaj odlikuju proširena oprema i izuzetno ekonomičan i ekološki rad zahvaljujući eco!efficiency nivou. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Servo Control nudi kontinuirano regulisanje pritiska i količine vode direktno na pištolju. Rezervoari za sredstvo za čišćenje i gorivo su zaštićeno integrisani u otpornu šasiju, koja dopušta čak i teže primene. Pribor, mlaznice i alati mogu se bez problema spakovati u praktične pretince za odlaganje.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX: Efikasnost
Efikasnost
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX: Jednostavna upotreba
Jednostavna upotreba
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX: Čuvanje
Čuvanje
Pouzdanost
Mobilnost
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 270 - 660
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) max. 80
Priključna snaga (kW) 4,7
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 4,1
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 3,3
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 15
Težina (sa priborom) (kg) 111
Težina sa ambalažom (kg) 119,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1215 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
  • Sistem laganog prigušenja (SDS)
  • Integrisana motalica za crevo
  • Ventil pritiska
  • Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 7/16 CX
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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