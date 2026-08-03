Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C

Trofazni HDS 8/18-4 C je najjači visokopritisni čistač s vrućom vodom kompaktne klase, a osvaja svojim 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem i eco!efficiency nivoom.

HDS 8/18-4 C je najjači visokopritisni čistač s vrućom vodom iz naše HDS kompaktne klase. Trofazni uređaj s 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem pruža sve što se danas može očekivati na temu komfora u rukovanju, ergonomije i efikasnog korišćenja resursa. Jednostavno rukovanje jednim dugmetom uverava korisnike jednako kao i iznenađujuće velika mobilnost, koju osiguravaju veliki točkovi i jedan upravljački točak. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Sigurnost pruža otporna šasija u kojoj su zaštićeno integrisani rezervoari za sredstvo za čišćenje i gorivo. Korisni pretinci za pribor i alat dopunjuju široku paletu opreme uređaja HDS 8/18-4 C.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C: Efikasnost
Efikasnost
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C: Jednostavna upotreba
Jednostavna upotreba
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C: Čuvanje
Čuvanje
Pouzdanost
Mobilnost
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 300 - 800
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Priključna snaga (kW) 6
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 5
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 4
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 15
Težina (sa priborom) (kg) 119,4
Težina sa ambalažom (kg) 128,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1060 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
  • Sistem laganog prigušenja (SDS)
  • Ventil pritiska
  • Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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