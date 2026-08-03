Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 C
Trofazni HDS 8/18-4 C je najjači visokopritisni čistač s vrućom vodom kompaktne klase, a osvaja svojim 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem i eco!efficiency nivoom.
HDS 8/18-4 C je najjači visokopritisni čistač s vrućom vodom iz naše HDS kompaktne klase. Trofazni uređaj s 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem pruža sve što se danas može očekivati na temu komfora u rukovanju, ergonomije i efikasnog korišćenja resursa. Jednostavno rukovanje jednim dugmetom uverava korisnike jednako kao i iznenađujuće velika mobilnost, koju osiguravaju veliki točkovi i jedan upravljački točak. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Sigurnost pruža otporna šasija u kojoj su zaštićeno integrisani rezervoari za sredstvo za čišćenje i gorivo. Korisni pretinci za pribor i alat dopunjuju široku paletu opreme uređaja HDS 8/18-4 C.
Obeležja i prednosti
Efikasnost
Jednostavna upotreba
Čuvanje
Pouzdanost
Mobilnost
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 800
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Priključna snaga (kW)
|6
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|5
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|4
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Težina (sa priborom) (kg)
|119,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|128,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Ventil pritiska
- Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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