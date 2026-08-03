HDS 8/18-4 C je najjači visokopritisni čistač s vrućom vodom iz naše HDS kompaktne klase. Trofazni uređaj s 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem pruža sve što se danas može očekivati na temu komfora u rukovanju, ergonomije i efikasnog korišćenja resursa. Jednostavno rukovanje jednim dugmetom uverava korisnike jednako kao i iznenađujuće velika mobilnost, koju osiguravaju veliki točkovi i jedan upravljački točak. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Sigurnost pruža otporna šasija u kojoj su zaštićeno integrisani rezervoari za sredstvo za čišćenje i gorivo. Korisni pretinci za pribor i alat dopunjuju široku paletu opreme uređaja HDS 8/18-4 C.