Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/18-4 CX
Trofazni HDS 8/18-4 CX je najjači visokopritisni čistač s vrućom vodom kompaktne klase, a opremljen je ugrađenim bubnjem za crevo s 15 metara visokopritisnog creva.
HDS 8/18-4 CX je najjači visokopritisni čistač s vrućom vodom iz naše HDS kompaktne klase. Trofazni uređaj s 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem pruža sve što se danas može očekivati na temu komfora u rukovanju, ergonomije i efikasnog korišćenja resursa. Uređaj, na primer, ima ugrađen bubanj za crevo uključujući visokopritisno crevo od 15 metara. Jednostavno rukovanje jednim dugmetom uverava korisnike jednako kao i iznenađujuće velika mobilnost, koju osiguravaju veliki točkovi i jedan upravljački točak. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Sigurnost pruža otporna šasija u kojoj su zaštićeno integrisani rezervoari za sredstvo za čišćenje i gorivo. Korisni pretinci za pribor i alat dopunjuju široku paletu opreme uređaja HDS 8/18-4 CX.
Obeležja i prednosti
EfikasnostRežim eco!efficiency – efikasan i ekološki prihvatljiv, čak i pri dužem korišćenju. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO2 za 20%. Jedinica za precizno doziranje sredstva za čišćenje sa funkcijom ispiranja.
Jednostavna upotrebaIntuitivno rukovanje pomoću izbornog prekidača sa jednim dugmetom. Veliki otvor rezervoara sa ulivnim žlebom. Boca sa sredstvom za čišćenje pristupačna je sa spoljne strane.
ČuvanjeKaseta za nastavke, alat i ostali pribor, koja se može zaključati. Integrisan bubanj za crevo sa 15 m kompresorskog creva. Za veliki radijus delovanja i jednostavno odlaganje jednim pokretom ruke (CX varijante). Integrisan držač mlazne cevi za lakši transport mašine.
Pouzdanost
- Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
- Veliki vodeni filter štiti pumpu od oštećenja.
- Sistem omekšavanja vode za zaštitu grejača od oštećenja usled taloženja kamenca.
Mobilnost
- Princip džogera sa velikim točkovima i upravljačkim valjkom.
- Veliki integrisani rukohvat na šasiji.
- Integrisan nagib za olakšavanje transporta preko stepenika i ivičnjaka.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 800
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Priključna snaga (kW)
|6
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|5
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|4
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Težina (sa priborom) (kg)
|122,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|131,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1250 x 650 x 920
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Integrisana motalica za crevo
- Ventil pritiska
- Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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