Moćni HDS 9/17-4 C Classic je trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom iz klase kompaktnih uređaja. Osim robusnog elektromotora s vodenim hlađenjem, mašina je impresivna i po dodatno proširivim funkcijama. One obuhvataju jedinstveni eco!efficiency režim zahvaljujući kome je rad izuzetno povoljan za životnu sredinu i efikasan. Jednostavnost upotrebe osigurana je zahvaljujući kontroli preko centralnog dugmeta. Veliki točkovi i upravljački valjak garantuju izvanrednu mobilnost. Šasija otporna na habanje u sebi krije integrisane rezervoare za sredstvo za čišćenje i gorivo. Tu je i praktični odeljak za odlaganje pribora, mlaznica i sl. EASY!Force visokopritisni pištolj koji koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska, kako bi se sila držanja smanjila na nulu i EASY!Lock brze spojnice koje u poređenju sa uobičajenim vijcima omogućavaju pet puta brže rukovanje bez smanjenja robusnosti i dugotrajnosti.