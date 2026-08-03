Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic

Trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom i elektromotorom s vodenim hlađenjem, eco!efficiency režimom, integrisanim rezervoarom, EASY!Force pištoljem sa okidačem, neprekidnom regulacijom pritiska/vode i još mnogo toga.

Moćni HDS 9/17-4 C Classic je trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom iz klase kompaktnih uređaja. Osim robusnog elektromotora s vodenim hlađenjem, mašina je impresivna i po dodatno proširivim funkcijama. One obuhvataju jedinstveni eco!efficiency režim zahvaljujući kome je rad izuzetno povoljan za životnu sredinu i efikasan. Jednostavnost upotrebe osigurana je zahvaljujući kontroli preko centralnog dugmeta. Veliki točkovi i upravljački valjak garantuju izvanrednu mobilnost. Šasija otporna na habanje u sebi krije integrisane rezervoare za sredstvo za čišćenje i gorivo. Tu je i praktični odeljak za odlaganje pribora, mlaznica i sl. EASY!Force visokopritisni pištolj koji koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska, kako bi se sila držanja smanjila na nulu i EASY!Lock brze spojnice koje u poređenju sa uobičajenim vijcima omogućavaju pet puta brže rukovanje bez smanjenja robusnosti i dugotrajnosti.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic: Efikasnost
Efikasnost
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic: Jednostavna upotreba
Jednostavna upotreba
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic: Čuvanje
Čuvanje
Pouzdanost
Mobilnost
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 290 - 900
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 170 / 3 - 17
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) max. 80
Priključna snaga (kW) 6,5
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 5,6
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 15
Težina (sa priborom) (kg) 121
Težina sa ambalažom (kg) 129,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1060 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Mlazna cev: 1040 mm
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
  • Sistem laganog prigušenja (SDS)
  • Ventil pritiska
  • Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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