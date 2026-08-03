Čistač pod visokim pritiskom HDS 9/17-4 C Classic
Trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom i elektromotorom s vodenim hlađenjem, eco!efficiency režimom, integrisanim rezervoarom, EASY!Force pištoljem sa okidačem, neprekidnom regulacijom pritiska/vode i još mnogo toga.
Moćni HDS 9/17-4 C Classic je trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom iz klase kompaktnih uređaja. Osim robusnog elektromotora s vodenim hlađenjem, mašina je impresivna i po dodatno proširivim funkcijama. One obuhvataju jedinstveni eco!efficiency režim zahvaljujući kome je rad izuzetno povoljan za životnu sredinu i efikasan. Jednostavnost upotrebe osigurana je zahvaljujući kontroli preko centralnog dugmeta. Veliki točkovi i upravljački valjak garantuju izvanrednu mobilnost. Šasija otporna na habanje u sebi krije integrisane rezervoare za sredstvo za čišćenje i gorivo. Tu je i praktični odeljak za odlaganje pribora, mlaznica i sl. EASY!Force visokopritisni pištolj koji koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska, kako bi se sila držanja smanjila na nulu i EASY!Lock brze spojnice koje u poređenju sa uobičajenim vijcima omogućavaju pet puta brže rukovanje bez smanjenja robusnosti i dugotrajnosti.
Obeležja i prednosti
Efikasnost
Jednostavna upotreba
Čuvanje
Pouzdanost
Mobilnost
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|290 - 900
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Priključna snaga (kW)
|6,5
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|5,6
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Težina (sa priborom) (kg)
|121
|Težina sa ambalažom (kg)
|129,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Mlazna cev: 1040 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Ventil pritiska
- Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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