Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 5/11 UX. Priuštivi početni model s koturom za crevo i 15 m dugim crevom visokog pritiska, inovativnim uspravnim dizajnom, velike mobilnosti i ergonomičnosti.
HDS 5/11 UX: početni model iz klase visokopritisnih čistača s vrućom vodom impresivan je po svom sofisticiranom i inovativnom uspravnom dizajnu. Ova tip dizajna horizontalnih mašina ima manju težinu i veoma kompaktne dimenzije. Tako je mašinu veoma lako prevoziti u prtljažnicima karavana - a zahvaljujući velikim točkovima i ručki za guranje - ona je i veoma mobilna na neravnim površinama. Visoka efikasnost čišćenja garantovana je kombinacijom patentirane tehnologije mlaznice, turboduvaljke i povećanog stepena korisnog dejstva pumpe. Uz pištolj visokog pritiska EASY!Force, koji koristi silu povratnog trzaja mlaza visokog pritiska kako bi anulirao silu držanja za rukovaoca i brzorastavne spojnice EASY!Lock, koje montažu i demontažu čine pet puta bržom nego kod klasičnih navojnih spojeva, mašina je izuzetno zgodna za upotrebu. Lak rad, mogućnosti skladištenja creva i mlazne cevi i ugrađeni kotur za crevo sa 15 m dugim crevom visokog pritiska dopunjuju već širok raspon opreme mašine.
Obeležja i prednosti
Integrisani bubanj za crevo
Inovativni vertikalni dizajn
Gust filter za vodu
Kompaktan dizajn
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|450
|Radni pritisak (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperature (°C)
|max. 80
|Priključna snaga (kW)
|2,2
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|2,4
|Dotok vode
|3/4″
|Rezervoar za gorivo (l)
|6,5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|67,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|76,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|618 x 1163 x 994
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Mlazna cev: 840 mm
Oprema
- Integrisana motalica za crevo
- Ventil pritiska
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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