HDS 5/11 UX: početni model iz klase visokopritisnih čistača s vrućom vodom impresivan je po svom sofisticiranom i inovativnom uspravnom dizajnu. Ova tip dizajna horizontalnih mašina ima manju težinu i veoma kompaktne dimenzije. Tako je mašinu veoma lako prevoziti u prtljažnicima karavana - a zahvaljujući velikim točkovima i ručki za guranje - ona je i veoma mobilna na neravnim površinama. Visoka efikasnost čišćenja garantovana je kombinacijom patentirane tehnologije mlaznice, turboduvaljke i povećanog stepena korisnog dejstva pumpe. Uz pištolj visokog pritiska EASY!Force, koji koristi silu povratnog trzaja mlaza visokog pritiska kako bi anulirao silu držanja za rukovaoca i brzorastavne spojnice EASY!Lock, koje montažu i demontažu čine pet puta bržom nego kod klasičnih navojnih spojeva, mašina je izuzetno zgodna za upotrebu. Lak rad, mogućnosti skladištenja creva i mlazne cevi i ugrađeni kotur za crevo sa 15 m dugim crevom visokog pritiska dopunjuju već širok raspon opreme mašine.