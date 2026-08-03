Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX

Visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 5/11 UX. Priuštivi početni model s koturom za crevo i 15 m dugim crevom visokog pritiska, inovativnim uspravnim dizajnom, velike mobilnosti i ergonomičnosti.

HDS 5/11 UX: početni model iz klase visokopritisnih čistača s vrućom vodom impresivan je po svom sofisticiranom i inovativnom uspravnom dizajnu. Ova tip dizajna horizontalnih mašina ima manju težinu i veoma kompaktne dimenzije. Tako je mašinu veoma lako prevoziti u prtljažnicima karavana - a zahvaljujući velikim točkovima i ručki za guranje - ona je i veoma mobilna na neravnim površinama. Visoka efikasnost čišćenja garantovana je kombinacijom patentirane tehnologije mlaznice, turboduvaljke i povećanog stepena korisnog dejstva pumpe. Uz pištolj visokog pritiska EASY!Force, koji koristi silu povratnog trzaja mlaza visokog pritiska kako bi anulirao silu držanja za rukovaoca i brzorastavne spojnice EASY!Lock, koje montažu i demontažu čine pet puta bržom nego kod klasičnih navojnih spojeva, mašina je izuzetno zgodna za upotrebu. Lak rad, mogućnosti skladištenja creva i mlazne cevi i ugrađeni kotur za crevo sa 15 m dugim crevom visokog pritiska dopunjuju već širok raspon opreme mašine.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX: Integrisani bubanj za crevo
Integrisani bubanj za crevo
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX: Inovativni vertikalni dizajn
Inovativni vertikalni dizajn
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX: Gust filter za vodu
Gust filter za vodu
Kompaktan dizajn
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450
Radni pritisak (bar/MPa) 110 / 11
Temperature (°C) max. 80
Priključna snaga (kW) 2,2
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 2,4
Dotok vode 3/4″
Rezervoar za gorivo (l) 6,5
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 67,4
Težina sa ambalažom (kg) 76,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 618 x 1163 x 994

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Mlazna cev: 840 mm

Oprema

  • Integrisana motalica za crevo
  • Ventil pritiska
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/11 UX
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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