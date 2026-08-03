HD prikolica HD 9/23 De Tr1

Autonoman, mobilan, sa pouzdanim Yanmar dizel motorom (EU STAGE V): HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 za dugotrajno čišćenje visokim pritiskom na gradilištima i u opštinama. Rezervoar 1000 litara.

Opremljen veoma snažnim, pouzdanim i ekološki prihvatljivim (EU STAGE V) Yanmar dizel motorom i rezervoarom za vodu zapremine 1000 litara, naša mobilna prikolica za hladnu vodu HD 9/23 De Tr1 radi potpuno autonomno. Opsežne primene kod čišćenja pod visokim pritiskom, koja je česta na primer u opštinama ili građevinarstvu se bez problema mogu savladati. Sa radnim pritiskom od 230 bara i količinom vode za uklanjanje prljavštine do 930 litara na sat, za zahteve gotovo i da ne postoje granice. HD-Trailer je na primer serijski opremljen ergonomskim kompresorskim pištoljem EASY!Force, kao i brojnim mogućnostima za odlaganje. Pored toga, robusnim uređajem se veoma jednostavno rukuje, a opciono je dostupan i u drugim varijantama koje se mogu konfigurisati – na primer sa bubnjem za crevo ili u Cab verziji.

Obeležja i prednosti
HD prikolica HD 9/23 De Tr1: Nezavisno od eksternog snabdevanja strujom ili vodom
Nezavisno od eksternog snabdevanja strujom ili vodom
HD prikolica HD 9/23 De Tr1: Jednostavno i komforno upravljanje
Jednostavno i komforno upravljanje
HD prikolica HD 9/23 De Tr1: Robusna izvedba za teške radne zadatke
Robusna izvedba za teške radne zadatke
Moguće je više konfiguracija
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 - 930
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Proizvođač motora Yanmar
Tip motora L 100 V
Težina (sa priborom) (kg) 600
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Servo upravljanje
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Deterdžent funkcija: Usisavanje
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
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Područja primene
  • Mobilno kompresorsko čišćenje na građevini, kako građevinskih mašina tako i građevinskih vozila
  • Za iznajmljivanje preko parkova za najam i najrazličitije zadatke čišćenja
  • Idealno za agencije za čišćenje, kao i za uklanjanje grafita
  • Mobilno kompresorsko čišćenje u komunalnom okruženju, npr. u parkovima
Configurable components

Cerada za pokrivanje motora i pumpi Kärcher HD prikolica, koja se može naknadno nabaviti, efikasno štiti benzinske ili dizel motore i visokopritisnu pumpu visokopritisnih čistača od prljavštine tokom transporta do mesta upotrebe.
Pribor
Sredstva za čišćenje