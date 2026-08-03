Opremljen veoma snažnim, pouzdanim i ekološki prihvatljivim (EU STAGE V) Yanmar dizel motorom i rezervoarom za vodu zapremine 1000 litara, naša mobilna prikolica za hladnu vodu HD 9/23 De Tr1 radi potpuno autonomno. Opsežne primene kod čišćenja pod visokim pritiskom, koja je česta na primer u opštinama ili građevinarstvu se bez problema mogu savladati. Sa radnim pritiskom od 230 bara i količinom vode za uklanjanje prljavštine do 930 litara na sat, za zahteve gotovo i da ne postoje granice. HD-Trailer je na primer serijski opremljen ergonomskim kompresorskim pištoljem EASY!Force, kao i brojnim mogućnostima za odlaganje. Pored toga, robusnim uređajem se veoma jednostavno rukuje, a opciono je dostupan i u drugim varijantama koje se mogu konfigurisati – na primer sa bubnjem za crevo ili u Cab verziji.