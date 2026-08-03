HD prikolica HD 9/23 De Tr1
Autonoman, mobilan, sa pouzdanim Yanmar dizel motorom (EU STAGE V): HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 za dugotrajno čišćenje visokim pritiskom na gradilištima i u opštinama. Rezervoar 1000 litara.
Opremljen veoma snažnim, pouzdanim i ekološki prihvatljivim (EU STAGE V) Yanmar dizel motorom i rezervoarom za vodu zapremine 1000 litara, naša mobilna prikolica za hladnu vodu HD 9/23 De Tr1 radi potpuno autonomno. Opsežne primene kod čišćenja pod visokim pritiskom, koja je česta na primer u opštinama ili građevinarstvu se bez problema mogu savladati. Sa radnim pritiskom od 230 bara i količinom vode za uklanjanje prljavštine do 930 litara na sat, za zahteve gotovo i da ne postoje granice. HD-Trailer je na primer serijski opremljen ergonomskim kompresorskim pištoljem EASY!Force, kao i brojnim mogućnostima za odlaganje. Pored toga, robusnim uređajem se veoma jednostavno rukuje, a opciono je dostupan i u drugim varijantama koje se mogu konfigurisati – na primer sa bubnjem za crevo ili u Cab verziji.
Obeležja i prednosti
Nezavisno od eksternog snabdevanja strujom ili vodom
Jednostavno i komforno upravljanje
Robusna izvedba za teške radne zadatke
Moguće je više konfiguracija
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 930
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Tip motora
|L 100 V
|Težina (sa priborom) (kg)
|600
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Mlazna cev: 1050 mm
- Servo upravljanje
- Snažna mlaznica
Oprema
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
Videos
Područja primene
- Mobilno kompresorsko čišćenje na građevini, kako građevinskih mašina tako i građevinskih vozila
- Za iznajmljivanje preko parkova za najam i najrazličitije zadatke čišćenja
- Idealno za agencije za čišćenje, kao i za uklanjanje grafita
- Mobilno kompresorsko čišćenje u komunalnom okruženju, npr. u parkovima