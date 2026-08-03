Sa našom robusnom i mobilnom prikolicom za hladnu vodu HD 9/23 Ge Tr1 ne predstavljaju problem ni zahtevni radovi na čišćenju pod visokim pritiskom, koji su uobičajeni na primer u građevinarstvu ili svakodnevnom komunalnom radu, čak i bez eksternog snabdevanja električnom energijom i vodom. Zahvaljujući snažnom i pouzdanom Honda benzinskom motoru (EU STAGE V) i rezervoaru za vodu od 1000 litara, mašina radi potpuno autonomno. Radni pritisak od 230 bara i kapacitet vode od 930 litara na sat obezbeđuju dovoljnu efikasnost čišćenja čak i kod tvrdokornih nečistoća. Pored toga, uređaj je opremljen korisnim detaljima, kao što je ergonomski kompresorski pištolj EASY!Force. Jednostavno rukovanje i razne mogućnosti za odlaganje potvrđuju jednostavnost upotrebe za korisnika. Po želji su moguće i druge varijante konfiguracije uređaja, kao na primer Cab verzija ili oprema sa integrisanim bubnjem za crevo u zadnjem delu.