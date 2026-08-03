HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1

Mobilno i autonomno rešenje za dugotrajno čišćenje pod visokim pritiskom na gradilištima: HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1 sa Honda benzinskim motorom (EU STAGE V) i rezervoarom od 1000 litara.

Sa našom robusnom i mobilnom prikolicom za hladnu vodu HD 9/23 Ge Tr1 ne predstavljaju problem ni zahtevni radovi na čišćenju pod visokim pritiskom, koji su uobičajeni na primer u građevinarstvu ili svakodnevnom komunalnom radu, čak i bez eksternog snabdevanja električnom energijom i vodom. Zahvaljujući snažnom i pouzdanom Honda benzinskom motoru (EU STAGE V) i rezervoaru za vodu od 1000 litara, mašina radi potpuno autonomno. Radni pritisak od 230 bara i kapacitet vode od 930 litara na sat obezbeđuju dovoljnu efikasnost čišćenja čak i kod tvrdokornih nečistoća. Pored toga, uređaj je opremljen korisnim detaljima, kao što je ergonomski kompresorski pištolj EASY!Force. Jednostavno rukovanje i razne mogućnosti za odlaganje potvrđuju jednostavnost upotrebe za korisnika. Po želji su moguće i druge varijante konfiguracije uređaja, kao na primer Cab verzija ili oprema sa integrisanim bubnjem za crevo u zadnjem delu.

Obeležja i prednosti
Nezavisno od eksternog snabdevanja strujom ili vodom
Jednostavno i komforno upravljanje
Robusna izvedba za teške radne zadatke
Moguće je više konfiguracija
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 - 930
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Proizvođač motora Honda
Tip motora GX 390
Težina (sa priborom) (kg) 600
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Servo upravljanje
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Deterdžent funkcija: Usisavanje
HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1
HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1
HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1
HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1
HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1
HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1
Videos
Područja primene
  • Mobilno kompresorsko čišćenje na građevini, kako građevinskih mašina tako i građevinskih vozila
  • Za iznajmljivanje preko parkova za najam i najrazličitije zadatke čišćenja
  • Idealno za agencije za čišćenje, kao i za uklanjanje grafita
  • Mobilno kompresorsko čišćenje u komunalnom okruženju, npr. u parkovima
Configurable components

Cerada za pokrivanje motora i pumpi Kärcher HD prikolica, koja se može naknadno nabaviti, efikasno štiti benzinske ili dizel motore i visokopritisnu pumpu visokopritisnih čistača od prljavštine tokom transporta do mesta upotrebe.
Pribor
Sredstva za čišćenje