HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1
Mobilno i autonomno rešenje za dugotrajno čišćenje pod visokim pritiskom na gradilištima: HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1 sa Honda benzinskim motorom (EU STAGE V) i rezervoarom od 1000 litara.
Sa našom robusnom i mobilnom prikolicom za hladnu vodu HD 9/23 Ge Tr1 ne predstavljaju problem ni zahtevni radovi na čišćenju pod visokim pritiskom, koji su uobičajeni na primer u građevinarstvu ili svakodnevnom komunalnom radu, čak i bez eksternog snabdevanja električnom energijom i vodom. Zahvaljujući snažnom i pouzdanom Honda benzinskom motoru (EU STAGE V) i rezervoaru za vodu od 1000 litara, mašina radi potpuno autonomno. Radni pritisak od 230 bara i kapacitet vode od 930 litara na sat obezbeđuju dovoljnu efikasnost čišćenja čak i kod tvrdokornih nečistoća. Pored toga, uređaj je opremljen korisnim detaljima, kao što je ergonomski kompresorski pištolj EASY!Force. Jednostavno rukovanje i razne mogućnosti za odlaganje potvrđuju jednostavnost upotrebe za korisnika. Po želji su moguće i druge varijante konfiguracije uređaja, kao na primer Cab verzija ili oprema sa integrisanim bubnjem za crevo u zadnjem delu.
Obeležja i prednosti
Nezavisno od eksternog snabdevanja strujom ili vodom
Jednostavno i komforno upravljanje
Robusna izvedba za teške radne zadatke
Moguće je više konfiguracija
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 930
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Proizvođač motora
|Honda
|Tip motora
|GX 390
|Težina (sa priborom) (kg)
|600
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Mlazna cev: 1050 mm
- Servo upravljanje
- Snažna mlaznica
Oprema
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
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Područja primene
- Mobilno kompresorsko čišćenje na građevini, kako građevinskih mašina tako i građevinskih vozila
- Za iznajmljivanje preko parkova za najam i najrazličitije zadatke čišćenja
- Idealno za agencije za čišćenje, kao i za uklanjanje grafita
- Mobilno kompresorsko čišćenje u komunalnom okruženju, npr. u parkovima