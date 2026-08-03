Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus
Svestrani kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/12 C Plus za vertikalan i horizontalan rad. Sa čuvanjem pribora, mesinganom cilindričnom glavom i automatskim rasterećenjem pritiska.
Kompaktan, lagan i mnogostrano primenljiv kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/12 C Plus osvaja zahvaljujući odličnoj mobilnosti i namenjen je kako za vertikalan, tako i za horizontalan režim rada. Uređaj odlikuje sofisticirano skladištenje pribora i zahvaljujući mesinganoj cilindričnoj glavi i automatskom rasterećenju od pritiska obećava dug vek trajanja. U paketu opreme nalaze se i novo razvijeni EASY!Force visokopritisni pištolj, kao i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Rad bez umaranja, kao i brzo pripremanje i raspremanje uređaja uključeni su u serijsku opremu i zaokružuju uspeli celokupni koncept uređaja.
Obeležja i prednosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojniceKonačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
MobilnostIntegrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućava lak utovar i udoban transport. Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme. Kompaktna konstrukcija.
FleksibilnostStojeći ili ležeći režim rada moguć. Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost. Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje.
Kvalitet
- Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja.
- Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Čuvanje pribora
- Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača direktno na uređaju.
- Praktične pregrade za mlaznice za trostruku mlaznicu i rotor mlaznicu.
- Gumena traka za fiksiranje HD creva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 500
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Priključna snaga (kW)
|2,5
|Napojni kabl (m)
|5
|Mlazna veličina (mm)
|35
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|24,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|27,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 200 bara
- Mlazna cev: 840 mm
- Blaster mlaznica
Oprema
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
- Ventil pritiska
Pribor
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