Kompaktan, lagan i mnogostrano primenljiv kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/12 C Plus osvaja zahvaljujući odličnoj mobilnosti i namenjen je kako za vertikalan, tako i za horizontalan režim rada. Uređaj odlikuje sofisticirano skladištenje pribora i zahvaljujući mesinganoj cilindričnoj glavi i automatskom rasterećenju od pritiska obećava dug vek trajanja. U paketu opreme nalaze se i novo razvijeni EASY!Force visokopritisni pištolj, kao i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Rad bez umaranja, kao i brzo pripremanje i raspremanje uređaja uključeni su u serijsku opremu i zaokružuju uspeli celokupni koncept uređaja.