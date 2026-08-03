Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus

Svestrani kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/12 C Plus za vertikalan i horizontalan rad. Sa čuvanjem pribora, mesinganom cilindričnom glavom i automatskim rasterećenjem pritiska.

Kompaktan, lagan i mnogostrano primenljiv kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/12 C Plus osvaja zahvaljujući odličnoj mobilnosti i namenjen je kako za vertikalan, tako i za horizontalan režim rada. Uređaj odlikuje sofisticirano skladištenje pribora i zahvaljujući mesinganoj cilindričnoj glavi i automatskom rasterećenju od pritiska obećava dug vek trajanja. U paketu opreme nalaze se i novo razvijeni EASY!Force visokopritisni pištolj, kao i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Rad bez umaranja, kao i brzo pripremanje i raspremanje uređaja uključeni su u serijsku opremu i zaokružuju uspeli celokupni koncept uređaja.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus: Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus: Mobilnost
Mobilnost
Integrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućava lak utovar i udoban transport. Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme. Kompaktna konstrukcija.
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus: Fleksibilnost
Fleksibilnost
Stojeći ili ležeći režim rada moguć. Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost. Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje.
Kvalitet
  • Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja.
  • Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Čuvanje pribora
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača direktno na uređaju.
  • Praktične pregrade za mlaznice za trostruku mlaznicu i rotor mlaznicu.
  • Gumena traka za fiksiranje HD creva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 500
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 120 - 120 / 12 - 12
Maks. pritisak (bar/MPa) 175 / 17,5
Priključna snaga (kW) 2,5
Napojni kabl (m) 5
Mlazna veličina (mm) 35
Dotok vode 3/4″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 24,7
Težina sa ambalažom (kg) 27,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 200 bara
  • Mlazna cev: 840 mm
  • Blaster mlaznica

Oprema

  • Deterdžent funkcija: Usisavanje
  • Ventil pritiska
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/12 C Plus
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