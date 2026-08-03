Kompaktan, lagan i višestruko primenjiv visokopritisni čistač na hladnu vodu HD 5/17 CX Plus osvaja izuzetnom mobilnošću te je prikladan za rad i u uspravnom i u vodoravnom položaju. Uređaj je opremljen rafiniranim odeljkom za pribor, a zbog cilindarske glave od mesinga i automatskog pritisnog rasterećenja obećava dug životni vek. Istovremeno osvaja i inovacijama koje trajno povećavaju udobnost korišćenja tako što omogućuju rad bez umaranja, kao i brzo pripremanje i raspremanje uređaja. EASY!Force visokopritisni pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako silu držanja smanjuje na nulu, dok EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju petostruko brže rukovanje u poređenju s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovečnosti. Sve u svemu, uverljiv paket opreme za odlične rezultate čišćenja, uz visoki komfor i dug životni vek.