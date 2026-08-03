Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus

Praktičan, mobilan, mnogostran: visokopr. čistač s hlad. vodom HD 5/17 CX Plus za rad u vodor. i uspr. položaju. S odeljkom za pribor, cil. glavom od mesinga i autom. prit. rasterećenjem.

Kompaktan, lagan i višestruko primenjiv visokopritisni čistač na hladnu vodu HD 5/17 CX Plus osvaja izuzetnom mobilnošću te je prikladan za rad i u uspravnom i u vodoravnom položaju. Uređaj je opremljen rafiniranim odeljkom za pribor, a zbog cilindarske glave od mesinga i automatskog pritisnog rasterećenja obećava dug životni vek. Istovremeno osvaja i inovacijama koje trajno povećavaju udobnost korišćenja tako što omogućuju rad bez umaranja, kao i brzo pripremanje i raspremanje uređaja. EASY!Force visokopritisni pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako silu držanja smanjuje na nulu, dok EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju petostruko brže rukovanje u poređenju s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovečnosti. Sve u svemu, uverljiv paket opreme za odlične rezultate čišćenja, uz visoki komfor i dug životni vek.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus: Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus: Mobilnost
Mobilnost
Integrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavno ukrcavanje i praktičan transport. Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme. Kompaktna konstrukcija. Integrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavno ukrcavanje i praktičan transport. Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme. Kompaktna konstrukcija.
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus: Fleksibilnost
Fleksibilnost
Stojeći ili ležeći režim rada moguć. Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost. Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje. Stojeći ili ležeći režim rada moguć. Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost. Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje.
Kvalitet
  • Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja.
  • Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
  • Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja.
  • Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Čuvanje pribora
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača direktno na uređaju.
  • Praktične pregrade za mlaznice za trostruku mlaznicu i rotor mlaznicu.
  • Gumena traka za fiksiranje HD creva.
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača direktno na uređaju.
  • Praktične pregrade za mlaznice za trostruku mlaznicu i rotor mlaznicu.
  • Integrisan bubanj za crevo sa 15 m kompresorskog creva. Za veliki radijus delovanja i jednostavno odlaganje jednim pokretom ruke (CX varijante).
Mobilnost
Fleksibilnost
Čuvanje pribora
Kvalitet
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 480
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 170 / 17
Maks. pritisak (bar/MPa) 200 / 20
Priključna snaga (kW) 3
Napojni kabl (m) 5
Mlazna veličina (mm) 27
Dotok vode 3/4″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 27,9
Težina sa ambalažom (kg) 30,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 930

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 200 bara
  • Mlazna cev: 840 mm
  • Blaster mlaznica

Oprema

  • Motalica za crevo
  • Deterdžent funkcija: Usisavanje
  • Ventil pritiska
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus
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