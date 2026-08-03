Čistač pod visokim pritiskom HD 5/17 CX Plus
Praktičan, mobilan, mnogostran: visokopr. čistač s hlad. vodom HD 5/17 CX Plus za rad u vodor. i uspr. položaju. S odeljkom za pribor, cil. glavom od mesinga i autom. prit. rasterećenjem.
Kompaktan, lagan i višestruko primenjiv visokopritisni čistač na hladnu vodu HD 5/17 CX Plus osvaja izuzetnom mobilnošću te je prikladan za rad i u uspravnom i u vodoravnom položaju. Uređaj je opremljen rafiniranim odeljkom za pribor, a zbog cilindarske glave od mesinga i automatskog pritisnog rasterećenja obećava dug životni vek. Istovremeno osvaja i inovacijama koje trajno povećavaju udobnost korišćenja tako što omogućuju rad bez umaranja, kao i brzo pripremanje i raspremanje uređaja. EASY!Force visokopritisni pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako silu držanja smanjuje na nulu, dok EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju petostruko brže rukovanje u poređenju s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovečnosti. Sve u svemu, uverljiv paket opreme za odlične rezultate čišćenja, uz visoki komfor i dug životni vek.
Obeležja i prednosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojniceKonačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
MobilnostIntegrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavno ukrcavanje i praktičan transport. Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme. Kompaktna konstrukcija. Integrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavno ukrcavanje i praktičan transport. Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme. Kompaktna konstrukcija.
FleksibilnostStojeći ili ležeći režim rada moguć. Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost. Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje. Stojeći ili ležeći režim rada moguć. Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost. Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje.
Kvalitet
- Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja.
- Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
- Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja.
- Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Čuvanje pribora
- Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača direktno na uređaju.
- Praktične pregrade za mlaznice za trostruku mlaznicu i rotor mlaznicu.
- Gumena traka za fiksiranje HD creva.
- Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača direktno na uređaju.
- Praktične pregrade za mlaznice za trostruku mlaznicu i rotor mlaznicu.
- Integrisan bubanj za crevo sa 15 m kompresorskog creva. Za veliki radijus delovanja i jednostavno odlaganje jednim pokretom ruke (CX varijante).
Mobilnost
Fleksibilnost
Čuvanje pribora
Kvalitet
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|480
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|200 / 20
|Priključna snaga (kW)
|3
|Napojni kabl (m)
|5
|Mlazna veličina (mm)
|27
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|27,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|30,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 200 bara
- Mlazna cev: 840 mm
- Blaster mlaznica
Oprema
- Motalica za crevo
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
- Ventil pritiska
Pribor
Sredstva za čišćenje
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