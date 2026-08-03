Kompaktan, lagan i mnogostrano primenljiv kompresorski čistač na hladnu vodu HD 6/13 C podmićuje zahvaljujući odličnoj mobilnosti i namenjen je kako za vertikalan tako i za horizontalan režim rada. Uređaj je opremljen rafiniranim čuvanjem pribora i zahvaljujući mesinganoj cilindričnoj glavi i automatskom rasterećenju od pritiska obećava dug vek trajanja.