Pomoću snage pritiska od 150 bara HD 7/15 G iz serije Gasoline Advanced u svako doba vam garantuje najbolje rezultate u čišćenju. Kompresorski čistač na hladnu vodu sa režimom rada na benzin opremljen je benzinskim motorom firme Honda, koji vam omogućava potpunu nezavisnost od eksternih izvora električne struje. Polazeći od toga, uređaj je u stanju da vodu usisava – na primer iz bara ili jezera – i da je upotrebljava za čišćenje. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, zahvaljujući kojima je sklapanje i rasklapanje uređaja u poređenju s običnim vijčanim spojevima pet puta brže. Koncipiran za primene pod najrigoroznijim uslovima, sa izrazito robustnim postoljem i zahvaljujući ergonomičnom konceptu okvira iznenađujuće je mobilan, tako da je na točkovima, osiguranim od kvara, transport jednostavan i preko neravnih podloga. Pumpu pouzdano štiti veliki vodeni filter i termoventil. Po želji možete da dobijete zaštitni okvir u obliku kaveza sa ušicama za utovar pomoću krana ili set za nadogradnju bubnja za crevo.