Čistač pod visokim pritiskom HD 7/15 G
Maksimalna mobilnost i vrhunsko čišćenju u teškim uslovima: kompresorski čistač na hladnu vodu sa režimom rada na benzin HD 7/15 G sa pritiskom od 150 bar iz serije Gasoline Advanced.
Pomoću snage pritiska od 150 bara HD 7/15 G iz serije Gasoline Advanced u svako doba vam garantuje najbolje rezultate u čišćenju. Kompresorski čistač na hladnu vodu sa režimom rada na benzin opremljen je benzinskim motorom firme Honda, koji vam omogućava potpunu nezavisnost od eksternih izvora električne struje. Polazeći od toga, uređaj je u stanju da vodu usisava – na primer iz bara ili jezera – i da je upotrebljava za čišćenje. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, zahvaljujući kojima je sklapanje i rasklapanje uređaja u poređenju s običnim vijčanim spojevima pet puta brže. Koncipiran za primene pod najrigoroznijim uslovima, sa izrazito robustnim postoljem i zahvaljujući ergonomičnom konceptu okvira iznenađujuće je mobilan, tako da je na točkovima, osiguranim od kvara, transport jednostavan i preko neravnih podloga. Pumpu pouzdano štiti veliki vodeni filter i termoventil. Po želji možete da dobijete zaštitni okvir u obliku kaveza sa ušicama za utovar pomoću krana ili set za nadogradnju bubnja za crevo.
Obeležja i prednosti
Maksimalna nezavisnost
Izvanredan komfor korišćenja
Visok stepen raznovrsnosti
Konstruisan za najrigoroznije primene
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|650
|Radni pritisak (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|210 / 21
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Dotok vode
|1″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Tip motora
|GX 160
|broj istovremenih korisnika
|1
|Mobilnost
|korpa
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|39,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|44
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Snažna mlaznica
Oprema
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
Područja primene
- Građevinarstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
- Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primena u šumarstvu)
- Industrija (čišćenje opreme)
- Uslužne delatnosti (čišćenje spoljašnjih sektora, na primer trgova i zatvorenih parkinga)
Pribor
Sredstva za čišćenje
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