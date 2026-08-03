Čistač pod visokim pritiskom HD 728 B Cage
Kompresorski čistač na hladnu vodu, koji je nosiv, sa pogonom na benzinski motor, za mesta primene koja se često menjaju.
Kompresorski čistač na hladnu vodu, sa režimom rada na benzin u kompaktnoj, horizontalnoj konstrukciji za primenu koja ne zavisi od struje. Kompaktna jedinica pumpe motora je montirana u stabilan, nosiv cevasti ram. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama takođe moguć ugodan transport bez problema na promenljiva mesta primene. Njegov 4-taktni motor sa jednim cilindrom i vazdušnim hlađenjem možete lako da startujete pomoću reverzibilnog startera. Mesingana cilindrična glava sa prohromskim ventilima je prava za komercijalnu primenu i brine za dugotrajnost. Ventil za kontinuirano regulisanje doziranja sredstva za čišćenje - egzaktno doziranje, a iz toga proizilazi štedljiva potrošnja sredstva za čišćenje su specijalna obeležja. Ugrađeni sigurnosni ventil nudi sigurnu zaštitu uređaja od preopterećenja pritiskom. Termo senzor na cilindričnoj glavi deluje na automatsko isključivanje motora kada se poveća temperatura u cirkulacionom režimu rada (kod zatvorenog pištolja). Mnogobrojne mogućnosti utovara zahvaljujući cevastom ramu svuda okolo.
Obeležja i prednosti
Kompaktan, robustan i mobilan
Za najtvrđe primene
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|650
|Radni pritisak (bar/MPa)
|150 - 150 / 15
|Maks. pritisak (bar/mbar)
|160 / 16
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Dotok vode
|1″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Tip motora
|GX 160
|broj istovremenih korisnika
|1
|Mobilnost
|Mogućnost nošenja
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|35,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|37,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|570 x 434 x 430
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Zatvorena konstrukcija od cevi sa integrisanom pozicijom za prihvat dizalice
Oprema
- Okvir u obliku kaveza
Pribor
Sredstva za čišćenje
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