Kompresorski čistač na hladnu vodu, sa režimom rada na benzin u kompaktnoj, horizontalnoj konstrukciji za primenu koja ne zavisi od struje. Kompaktna jedinica pumpe motora je montirana u stabilan, nosiv cevasti ram. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama takođe moguć ugodan transport bez problema na promenljiva mesta primene. Njegov 4-taktni motor sa jednim cilindrom i vazdušnim hlađenjem možete lako da startujete pomoću reverzibilnog startera. Mesingana cilindrična glava sa prohromskim ventilima je prava za komercijalnu primenu i brine za dugotrajnost. Ventil za kontinuirano regulisanje doziranja sredstva za čišćenje - egzaktno doziranje, a iz toga proizilazi štedljiva potrošnja sredstva za čišćenje su specijalna obeležja. Ugrađeni sigurnosni ventil nudi sigurnu zaštitu uređaja od preopterećenja pritiskom. Termo senzor na cilindričnoj glavi deluje na automatsko isključivanje motora kada se poveća temperatura u cirkulacionom režimu rada (kod zatvorenog pištolja). Mnogobrojne mogućnosti utovara zahvaljujući cevastom ramu svuda okolo.