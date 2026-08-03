Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus
Idealan za intenzivno čišćenje vodom: visokopritisni čistač HD 25/15-4 Cage Plus s radnim pritiskom od 150 bara, snagom ispiranja od 2500 l/h i okvirom od nerđajućeg čelika.
Naš mobilni specijalista za zadatke čišćenja u najtežim uslovima, kao recimo u poljoprivredi ili u građevinarstvu: HD 25/15-4 Cage Plus. Ovaj trofazni visokopritisni čistač bez grejanja uverava kod posebno intenzivnih primena s vodom, zahvaljujući našoj visokokvalitetnoj pumpi s kolenastom osovinom i s enormnom snagom ispiranja do 2500 litara na sat. Čak i najekstremniju nečistoću, kakva se na primer javlja u velikim štalama, na velikim gradilištima kod zemljanih radova i iskopa ili u kamenolomima i u šljunkarama, svladava uz radni pritisak od snažnih 150 bara. Inovacije kao što su EASY!Lock brzi zatvarači uveliko pomažu korisniku. U poređenju s uobičajenim vijčanim spojevima oni omogućuju pet puta brže rukovanje bez gubitaka na robustnosti i dugovečnosti. I na kraju, točkovi otporni na defekte garantuju jednostavno rukovanje i kretanje uređaja čak i na neprohodnom terenu.
Obeležja i prednosti
Cage okviri
Elektronsko nadgledanje za veću sigurnost režima rada
Konstruisan za najrigoroznije primene
Dugovečno i robusno
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 2500
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|190 / 19
|Priključna snaga (kW)
|13
|Napojni kabl (m)
|5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|120
|Težina sa ambalažom (kg)
|129
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|957 x 686 x 1080
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Stainless steel lance: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisna cev za raspršivanje
- Servo upravljanje
Oprema
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
- Ventil pritiska
- Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
Videos
Područja primene
- Intenzivno visokopritisno čišćenje kod ekstremnih prljavština u poljoprivredi i građevinskoj industriji
Pribor
Sredstva za čišćenje
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