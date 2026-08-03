Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus

Idealan za intenzivno čišćenje vodom: visokopritisni čistač HD 25/15-4 Cage Plus s radnim pritiskom od 150 bara, snagom ispiranja od 2500 l/h i okvirom od nerđajućeg čelika.

Naš mobilni specijalista za zadatke čišćenja u najtežim uslovima, kao recimo u poljoprivredi ili u građevinarstvu: HD 25/15-4 Cage Plus. Ovaj trofazni visokopritisni čistač bez grejanja uverava kod posebno intenzivnih primena s vodom, zahvaljujući našoj visokokvalitetnoj pumpi s kolenastom osovinom i s enormnom snagom ispiranja do 2500 litara na sat. Čak i najekstremniju nečistoću, kakva se na primer javlja u velikim štalama, na velikim gradilištima kod zemljanih radova i iskopa ili u kamenolomima i u šljunkarama, svladava uz radni pritisak od snažnih 150 bara. Inovacije kao što su EASY!Lock brzi zatvarači uveliko pomažu korisniku. U poređenju s uobičajenim vijčanim spojevima oni omogućuju pet puta brže rukovanje bez gubitaka na robustnosti i dugovečnosti. I na kraju, točkovi otporni na defekte garantuju jednostavno rukovanje i kretanje uređaja čak i na neprohodnom terenu.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus: Cage okviri
Cage okviri
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus: Elektronsko nadgledanje za veću sigurnost režima rada
Elektronsko nadgledanje za veću sigurnost režima rada
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus: Konstruisan za najrigoroznije primene
Konstruisan za najrigoroznije primene
Dugovečno i robusno
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 2500
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. pritisak (bar/MPa) 190 / 19
Priključna snaga (kW) 13
Napojni kabl (m) 5
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 120
Težina sa ambalažom (kg) 129
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 957 x 686 x 1080

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
  • Stainless steel lance: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisna cev za raspršivanje
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Deterdžent funkcija: Usisavanje
  • Ventil pritiska
  • Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 25/15-4 Cage Plus
Videos
Područja primene
  • Intenzivno visokopritisno čišćenje kod ekstremnih prljavština u poljoprivredi i građevinskoj industriji
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.