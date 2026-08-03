Naš mobilni specijalista za zadatke čišćenja u najtežim uslovima, kao recimo u poljoprivredi ili u građevinarstvu: HD 25/15-4 Cage Plus. Ovaj trofazni visokopritisni čistač bez grejanja uverava kod posebno intenzivnih primena s vodom, zahvaljujući našoj visokokvalitetnoj pumpi s kolenastom osovinom i s enormnom snagom ispiranja do 2500 litara na sat. Čak i najekstremniju nečistoću, kakva se na primer javlja u velikim štalama, na velikim gradilištima kod zemljanih radova i iskopa ili u kamenolomima i u šljunkarama, svladava uz radni pritisak od snažnih 150 bara. Inovacije kao što su EASY!Lock brzi zatvarači uveliko pomažu korisniku. U poređenju s uobičajenim vijčanim spojevima oni omogućuju pet puta brže rukovanje bez gubitaka na robustnosti i dugovečnosti. I na kraju, točkovi otporni na defekte garantuju jednostavno rukovanje i kretanje uređaja čak i na neprohodnom terenu.